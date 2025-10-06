Ed Gein ha aiutato a catturare Ted Bundy nella vita reale?

La serie Netflix Monster: La storia di Ed Gein mostra il famigerato serial killer e ladro di tombe mentre aiuta l’FBI nel caso Ted Bundy, sollevando dubbi sulla veridicità di queste scene. Nonostante le richieste di interrompere la serie, la serie Netflix Monsters è tornata con la terza stagione incentrata su Ed Gein.

Mentre i primi sei episodi della controversa serie si concentrano sulla vita di Ed Gein prima della sua cattura, gli ultimi due episodi lo mostrano in un istituto psichiatrico, poiché ritenuto non idoneo a sostenere un processo. Ciò corrisponde alla storia vera di Ed Gein, che fu ritenuto legalmente incapace di intendere e di volere.

Durante questa parte della serie, la vita di Gein prende una piega interessante quando l’FBI si presenta per interrogarlo in quello che può essere descritto solo come un davvero pessimo remake di Mindhunters. Si suppone che lui sia la chiave per risolvere il caso di Ted Bundy, il che non corrisponde alla storia reale.

Ed Gein aiuta l’FBI con il caso Ted Bundy nella terza stagione di Monster

Nella terza stagione di Monsters, Ed Gein inizialmente rifiuta di incontrare l’FBI per il loro progetto di intervistare noti serial killer, con l’obiettivo di comprendere meglio le loro menti. Tuttavia, in stile Mindhunter, accetta di incontrarli dopo che si è presumibilmente stabilizzato grazie a nuovi farmaci.

Mindhunters era in realtà basato su una storia vera di due investigatori dell’FBI che hanno lavorato per migliorare il profilo dei serial killer.

Egli fornisce loro informazioni chiave sul modus operandi di Ted Bundy, il suo obiettivo, il tipo di auto e il suo nome. Più tardi, Ed si emoziona quando vede il notiziario che annuncia la cattura di Ted Bundy, attribuendosene il merito.

Il vero Ed Gein non ha aiutato a catturare Ted Bundy (o altri serial killer)

In realtà, Ed Gein non ha aiutato a identificare o catturare Ted Bundy, che è stato arrestato per la prima volta durante un normale controllo stradale perché sospettato che la sua auto fosse rubata. Ha eluso l’arresto e possedeva un kit per scassinare, che ha dato loro un motivo per arrestarlo. Poi, Carol DaRonch, sopravvissuta al suo tentativo di rapimento, lo ha identificato.

Dopo essere saltato dalla finestra della prigione, è stato catturato di nuovo durante un altro controllo stradale. È fuggito di nuovo. L’ultima volta che la polizia lo catturò, fu nuovamente scoperto grazie alla sua auto rubata. Ed Gein non ebbe nulla a che fare con la cattura di Bundy o di qualsiasi altro serial killer. Questa trama fittizia fu invece creata per la serie TV, apparentemente nel tentativo di sfruttare l’interesse per Ted Bundy.

Il coinvolgimento di Ed Gein con altri killer faceva parte di un colpo di scena più grande

All’inizio sembrava che stessero cercando di dare a Ed Gein un’occasione di redenzione facendogli catturare dei serial killer. L’introduzione di più serial killer sembrava una strategia per rendere la storia più salace. Tuttavia, ha anche uno scopo narrativo ben preciso.

Alla fine, alla conclusione di Monster: La storia di Ed Gein, diventa chiaro che il coinvolgimento di Ed Gein con gli altri assassini e l’FBI era solo frutto della sua immaginazione. In base al modo in cui Monster scrive gli ultimi due episodi, Gein non aveva una comprensione delle cose che accadevano realmente nella sua vita, quindi i suoi pensieri sono diventati la sua realtà. È comunque una scelta romanzata scomoda, ma almeno non cerca di trattare Ed Gein come un santo redento.

