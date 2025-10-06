Chi era Ilse Koch e come ha influenzato Ed Gein

Ilse Koch è una figura di spicco in Monster: La storia di Ed Gein, e molti si chiedono chi fosse. Sebbene la Monster – stagione 3 sia piena di inesattezze storiche e drammatizzazioni, gran parte della trama è basata su fatti storici reali. Tuttavia, gli episodi abbracciano diverse linee temporali e ruotano attorno a diversi personaggi storici e culturali, il che può rendere difficile seguire tutto.

L’attrice Vicky Krieps interpreta Ilse Koch nel cast della terza stagione di Monster, La storia di Ed Gein, contribuendo alla serie con la sua interpretazione di uno degli esseri umani più malvagi del XX secolo. La serie spiega come Ed Gein sia stato influenzato da Ilse Koch, ma non approfondisce i dettagli specifici, e un argomento così serio merita una ricerca approfondita.

Ilse Koch era una criminale di guerra nazista conosciuta come la “strega di Buchenwald”

Ilse Koch era la moglie di Karl-Otto Koch, comandante del campo di concentramento di Buchenwald. Come menzionato nella serie, la Koch non era un soldato, né aveva alcuna affiliazione tecnica con il partito nazista, eppure riuscì a diventare una delle figure più famigerate e terrificanti associate al Terzo Reich.

Ilse Koch si distingue come criminale di guerra che andò ben oltre la crudeltà generale della seconda guerra mondiale. È stata accusata di aver fatto tatuare i prigionieri giustiziati e mutilati, con la loro pelle tagliata per essere utilizzata per oggetti domestici, come ad esempio un paralume.

Questo specifico episodio di intollerabile crudeltà non può essere completamente provato, ma lei è stata senza dubbio responsabile dell’uso di manodopera schiavizzata e ha aggredito personalmente i prigionieri. Ha anche ordinato alle unità delle SS di picchiare i prigionieri, con un episodio confermato in cui uno di questi pestaggi ha portato alla morte di un prigioniero.

Come i crimini di Ilse Koch hanno ispirato Ed Gein

Sebbene le storie dei crimini di Ilse Koch non siano state confermate nel suo processo, i media americani e la popolazione in generale hanno continuato a diffondere la notizia. Tra le tante storie violente che Ed Gein leggeva sulle riviste c’erano quelle degli orribili crimini di Koch. In seguito iniziò a scavare tombe e utilizzò la pelle umana per i suoi vari scopi.

Cosa accadde a Ilse Koch

Prima della fine della seconda guerra mondiale, le SS avviarono una propria indagine su Buchenwald a causa delle accuse di corruzione e appropriazione indebita di fondi rivolte a Karl-Otto Koch. Nell’agosto 1943, sia Karl che Ilse furono arrestati e processati. Karl fu condannato a morte, mentre Ilse fu assolto dalle accuse nel 1944. In seguito fu nuovamente arrestata dalle autorità statunitensi.

Ilse Koch fu nuovamente processata per crimini di guerra a Buchenwald e nel 1947 fu dichiarata colpevole. Essendo incinta, Koch evitò la pena di morte e fu incarcerata. A un certo punto, prima di essere nuovamente processata, la sua pena fu quasi ridotta, ma alla fine morì suicida nel 1967. Monster: La storia di Ed Gein sfiora appena la superficie della sua vita.