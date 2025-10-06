Monster: La storia di Ed Gein, ecco cosa è davvero successo a Evelyn Hartley

La terza stagione di Monster, La storia di Ed Gein è finalmente approdata su Netflix e, sebbene la controversa serie sia incentrata questa volta sul famigerato assassino Ed Gein, la serie esplora anche la scomparsa di Evelyn Hartley. Sebbene non sia chiaro esattamente quante persone Ed Gein abbia ucciso, le sue due vittime confermate, insieme alle sue inquietanti mutilazioni, lo hanno collegato a diversi altri crimini.

Uno di questi casi è quello di Evelyn Hartley. La quindicenne studentessa liceale è scomparsa mentre faceva da babysitter a La Crosse, nel Wisconsin, un fatto che Monster: La storia di Ed Gein riporta correttamente. Tuttavia, la serie indica che lei era una delle vittime di Gein, con l’assassino che ha perseguitato e alla fine ucciso la ragazza per avergli portato via il lavoro.

A loro merito, il cast di Monster: La storia di Ed Gein fa senza dubbio un ottimo lavoro nel rendere questa scena tragica inquietante ed emozionante come lo show intende, ma la vera storia riguardante il destino di Evelyn è molto diversa.

Ed Gein era sospettato della scomparsa di Evelyn Hartley

La terza stagione di Monster conferma quasi che Ed Gein abbia ucciso Evelyn Hartley, ma questo non è mai stato confermato, poiché non sono state trovate prove conclusive. Detto questo, era effettivamente collegato alla sua scomparsa. Durante la notte in cui Evelyn è scomparsa, Gein avrebbe fatto visita a dei parenti che vivevano vicino alla casa dei Rasmussen, dove Evelyn faceva da babysitter.

C’erano diversi indizi che Evelyn fosse effettivamente entrata nella casa e si fosse presentata al lavoro, poiché sul posto sono stati trovati capi di abbigliamento e libri di testo, rendendo Gein un possibile sospettato data la sua posizione. Tuttavia, durante l’interrogatorio, Gein ha negato qualsiasi coinvolgimento e la polizia non è riuscita a collegarlo alla scomparsa della ragazza, nonostante la sua reputazione.

Sebbene molti credano ancora che Gein sia il probabile colpevole, è emersa una registrazione in cui Clyde “Tywee” Peterson affermava che Evelyn era stata rapita e successivamente uccisa, implicando se stesso, Jack Gaulphair e una terza parte non identificata. Purtroppo, nonostante le autorità avessero promesso di approfondire questi dettagli, non ci sono stati ulteriori sviluppi.

Il fatto che la serie Netflix ritragga Gein come l’assassino confermato in questo caso è esattamente il motivo per cui alcuni ritengono che Monster – stagione 3 non avrebbe dovuto essere realizzata, poiché dipinge un quadro falso degli eventi reali. Tuttavia, almeno porta l’attenzione su questa tragedia straziante che rimane irrisolta ancora oggi.

La scomparsa di Evelyn Hartley nel 1953 rimane un mistero

Nonostante ciò che suggerisce Monster: La storia di Ed Gein, la scomparsa di Evelyn Hartley rimane un mistero a distanza di oltre 70 anni. Oltre agli oggetti appartenenti a Evelyn trovati all’interno della casa dei Rasmussen, c’erano anche segni di effrazione sulla finestra e macchie di sangue nel giardino.

Inoltre, sono stati successivamente trovati indumenti insanguinati corrispondenti a quelli di Evelyn e la polizia ritiene che sia stata rapita prima di essere portata in auto, poiché i cani da traccia hanno perso le sue tracce. Tutte le prove indicano un rapimento di qualche tipo, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato e, senza un’arma del delitto o un assassino definitivo, il caso non è mai stato risolto.

Di conseguenza, la versione dei fatti di Monster: La storia di Ed Gein è pura finzione e rappresenta solo una delle possibili teorie su ciò che è accaduto. È impossibile escludere Gein come sospettato, dato che era un killer attivo al momento della scomparsa, ma nonostante una lunga indagine, non c’è mai stata una risposta definitiva su ciò che è realmente accaduto a Evelyn Hartley.

