FBI 6 è la sesta stagione della serie tv FBI creata da Dick Wolf e Craig Turk per CBS. La serie è prodotta da Wolf Entertainment, CBS Studios e Universal Television, con Dick Wolf, Arthur W. Forney, Peter Jankowski e Turk come produttori esecutivi.

La serie presenta un cast corale che include Missy Peregrym , Zeeko Zaki , Jeremy Sisto, Ebonée Noel , Sela Ward , Alana de la Garza , John Boyd e Katherine Renee Turner.

FBI 6: quando esce e dove vederla in streaming

FBI 6 ha debuttato negli USA il 13 febbraio 2024 su CBS. In Italia FBI 6 debutterà su RAI 2 in chiaro e FBI 6 in streaming sarà disponibile su RAIPLAY

FBI 6: trama e cast dei nuovi episodi

Nella sesta stagione di FBI La squadra entra in azione per sconfiggere l’organizzazione terroristica responsabile dell’esplosione di un autobus.

Nella sesta stagione di FBI Missy Peregrym riprende il ruolo di Maggie Bell, agente speciale dell’FBI. Zeeko Zaki riprende il ruolo di Omar Adom “OA” Zidan, agente speciale dell’FBI e partner di Maggie. Jeremy Sisto riprende il ruolo di Jubal Valentine, assistente agente speciale incaricato dell’FBI (ASAC). Alana de la Garza riprende il ruolo dell’agente speciale in carica (SAC) Isobel Castille.

John Boyd riprende il ruolo di Stuart Scola, agente speciale dell’FBI e partner sul campo di Kristen, e più tardi, di Tiffany. Katherine Renee Kane riprende il ruolo di Tiffany Wallace, agente speciale dell’FBI ed ex ufficiale della polizia di New York e agente della White Collar Division.

Nei ruoli ricorrenti troviamo Roshawn Franklin nel ruolo di Trevor Hobbs (stagioni 2-6), un agente speciale dell’FBI e un analista dell’intelligence. Vedette Lim nel ruolo di Elise Taylor (stagione 2-presente), un’analista dell’intelligence dell’FBI.

I nuovi episodi di FBI 6

FBI 6×05

FBI 6×05 “Sacrifice” Stagione 6 Episodio 5 Promo – Quando il direttore di un centro per migranti di Brooklyn viene rapito e tenuto in ostaggio insieme a sua moglie, la squadra deve lavorare rapidamente per soddisfare le richieste del rapitore. Inoltre, Maggie coglie il pensiero di Jessica riguardo alla maternità.

FBI 6×04

In FBI 6×04 che si intitola “Creating a monster” Quando un giudice federale viene ucciso come se fosse un’esecuzione in pieno giorno, la squadra viene mandata a cercare un sospetto con legami con un centro islamico locale. Inoltre, Maggie si riunisce con un ex collega mentre le cose diventano tese tra OA e la sua ragazza Gemma in seguito alla morte della sua amica.

FBI 6×03

In FBI 6×03 che si intitola “Stay in Your Lane” quando il proprietario di un club locale viene trovato morto, la squadra lavora rapidamente per scoprire il motivo dietro l’omicidio di un uomo apparentemente innocente; OA è colpita da un nuovo interesse amoroso, ma teme di essere confusa con la gente sbagliata.

FBI 6×02

In FBI 6×02 che si intitola “Remorse” Dopo che il presidente della Fed di New York viene ucciso a colpi di arma da fuoco mentre cercava di aiutare una giovane donna in pericolo, la squadra corre alla ricerca dell’assassino e della donna scomparsa. Inoltre, durante le indagini viene rivelato un collegamento angosciante con uno dei casi passati di Jubal, che aumenta la pressione su di lui mentre deve affrontare anche la sospensione scolastica di suo figlio.

FBI 6×01

FBI 6×01 La squadra entra in azione per sconfiggere l’organizzazione terroristica responsabile dell’esplosione di un autobus.