Finding Her Edge – cast e personaggi: guida completa agli interpreti della serie Netflix

Finding Her Edge è un teen drama sportivo che intreccia competizione agonistica, tensioni familiari e incertezze sentimentali, ambientato nel mondo ad alta pressione del pattinaggio artistico competitivo. Adattata dall’omonimo romanzo del 2024 di Jennifer Iacopelli, la serie utilizza lo sport come lente per raccontare il peso dell’eredità, il lutto e la difficoltà di scegliere chi essere quando il passato continua a reclamare spazio.

Al centro della storia c’è Adriana Russo, una giovane danzatrice sul ghiaccio costretta a rientrare in gara dopo la morte della madre, ex campionessa olimpica. Intorno a lei si muove un cast corale che dà forma a un racconto emotivo fatto di rivalità, desiderio e responsabilità. Ecco chi sono i protagonisti di Finding Her Edge e quali personaggi interpretano.

Madelyn Keys è Adriana Russo

Madelyn Keys interpreta Adriana Russo, il cuore emotivo della serie. Adriana era una promessa del pattinaggio artistico, ma ha abbandonato le competizioni dopo la morte improvvisa della madre, figura leggendaria nello sport. Il suo ritorno sul ghiaccio non nasce da un desiderio personale, ma da una necessità: salvare l’eredità familiare e sostenere economicamente i Russo.

Il personaggio vive una frattura profonda tra ciò che desidera e ciò che sente di dover fare. Adriana è combattuta, fragile, spesso bloccata dal passato, e proprio per questo rappresenta uno dei ritratti più complessi della serie. Keys restituisce questa ambivalenza con un’interpretazione misurata, capace di reggere sia il dramma intimo che la dimensione sportiva.

Cale Ambrozic è Brayden Elliott

Cale Ambrozic veste i panni di Brayden Elliott, il nuovo partner di Adriana sul ghiaccio. Brayden è considerato il “bad boy” del pattinaggio: talentuoso, imprevedibile, emotivamente chiuso. L’incontro con Adriana è inizialmente conflittuale, ma la loro rivalità si trasforma gradualmente in attrazione e poi in una connessione più profonda.

Brayden è un personaggio costruito sulla trasformazione. Dietro l’arroganza e l’istinto competitivo si nasconde un ragazzo cresciuto sotto il peso delle aspettative familiari, valutato solo in base ai risultati. Ambrozic lavora molto sulle crepe del personaggio, rendendo credibile il suo percorso di maturazione.

Olly Atkins è Freddie O’Connell

Olly Atkins interpreta Freddie O’Connell, ex partner e primo amore di Adriana. Freddie rappresenta il passato irrisolto: una relazione spezzata non per scelta, ma per pressione esterna. Il suo ritorno sulla scena, con una nuova partner, riapre ferite mai guarite e alimenta il triangolo sentimentale che guida la prima stagione.

Freddie appare inizialmente come la figura più stabile e rassicurante, ma la serie ne complica progressivamente il ritratto, mostrando le fragilità legate a un’infanzia segnata dall’abbandono emotivo. Atkins costruisce un personaggio meno “eroico” di quanto sembri, coerente con il tono realistico della serie.

Alexandra Beaton è Elise Russo

Alexandra Beaton interpreta Elise Russo, la sorella maggiore di Adriana. Destinata a diventare la nuova stella del pattinaggio della famiglia, Elise vede il suo futuro infrangersi a causa di un grave infortunio. Il trauma la rende rancorosa, aggressiva e spesso crudele nei confronti di chi le sta vicino.

Elise è uno dei personaggi più spigolosi di Finding Her Edge, ma anche uno dei più umani. Il suo arco narrativo parla di perdita d’identità e della difficoltà di accettare una vita diversa da quella immaginata. Beaton riesce a rendere credibile questo crollo emotivo senza mai renderlo caricaturale.

Alice Malakhov è Maria Russo

Alice Malakhov interpreta Maria Russo, la sorella minore. È il personaggio più silenzioso ma anche quello che osserva tutto: tensioni, sacrifici, non detti. Maria incarna l’innocenza messa ai margini da un contesto familiare in costante emergenza.

La sua presenza è fondamentale per mantenere l’equilibrio emotivo del racconto, ricordando allo spettatore ciò che è davvero in gioco: non solo medaglie o carriere, ma una famiglia che rischia di disgregarsi.

Millie Davis è Riley Monroe

Millie Davis veste i panni di Riley Monroe, migliore amica di Adriana e nuova partner – sul ghiaccio e fuori – di Freddie. Riley entra nella storia come elemento destabilizzante: da confidente a rivale, sia sportiva che sentimentale.

Il personaggio è costruito senza stereotipi: Riley non è un’antagonista “cattiva”, ma una giovane donna che coglie un’opportunità, anche a costo di ferire chi ama. Davis riesce a darle una tridimensionalità che rende il conflitto ancora più doloroso.

Harmon Walsh è Will Russo

Harmon Walsh interpreta Will Russo, il padre delle sorelle. Vedovo e ossessionato dal mantenere viva l’eredità sportiva della moglie, Will prende decisioni drastiche che finiscono per allontanarlo emotivamente dalle figlie.

È un personaggio tragico, incapace di distinguere tra ambizione e amore genitoriale. Walsh restituisce bene la rigidità di un uomo che crede di fare la cosa giusta, anche quando sta distruggendo ciò che resta della sua famiglia.

I personaggi secondari

Completano il cast Meredith Forlenza nel ruolo di Camille St-Denis, figura di riferimento nel mondo del pattinaggio competitivo, e Niko Ceci nei panni di Charlie Monroe, membro della famiglia di Riley. Personaggi apparentemente marginali, ma fondamentali per arricchire il contesto sportivo e sociale della serie.