Vladimir di Netflix è basato su una storia vera?

Creata da Julia May Jonas, la serie Netflix Vladimir esplora la vita dal punto di vista di M, una professoressa di letteratura senza nome con una carriera in declino come scrittrice. A complicare ulteriormente le cose c’è uno scandalo che coinvolge il marito, accusato di relazioni inappropriate con le sue studentesse, in cui lei potrebbe essere coinvolta o meno. Mentre trascorre le sue giornate navigando in questo labirinto di complessità moderne, M scopre che la sua vita è completamente priva della passione dionisiaca che provava un tempo. Tutto questo, però, cambia rapidamente con l’arrivo di un affascinante professore di nome Vladimir, che promette di riportare tutte le emozioni della vita nella sua direzione. In una serie in cui la sensualità prevale su qualsiasi altro indicatore di ciò che è reale e ciò che non lo è, M è costretta a scegliere tra la passione e la stabilità e vede i suoi principi fondamentali sgretolarsi uno dopo l’altro.

Vladimir è un racconto di fantasia nato come opera teatrale sul desiderio

Vladimir è una storia di fantasia scritta da Julia May Jonas per il suo romanzo omonimo. Sebbene Jonas sia anche la creatrice dello show, la sua storia è stata adattata per lo schermo principalmente da Jeanie Bergen, con entrambe le scrittrici che hanno unito le loro forze creative per creare qualcosa di nuovo. In un’intervista con Interview Magazine, Jonas ha spiegato che l’idea per la sua storia è nata da una sola, potente parola chiave: desiderio. Nello specifico, era, e continua ad essere, curiosa di sapere come il desiderio si manifesti nelle persone e come possa essere espresso, contenuto o regolato. Ad accompagnare questa tematica portante c’era un’immagine vivida nella sua mente della protagonista che stringeva il cuore del marito mentre era circondata dalle macerie.

L’immagine di un cuore in mano è stata una delle principali fonti di ispirazione creativa per la storia di Jonas e, sebbene non compaia nella trama del libro, gran parte della narrazione è pensata per evocare quella sensazione. Allo stesso modo, ha anche iniziato a interessarsi ai romanzi gotici e a incorporarne l’estetica nel suo lavoro, conferendo al romanzo e al suo adattamento televisivo uno stile molto particolare. In un’intervista con Another Magazine, ha rivelato che “Vladimir” era stato originariamente concepito come un’opera teatrale, in cui molti personaggi si riuniscono per discutere delle loro esperienze individuali con il concetto di desiderio. Uno dei personaggi di questa storia è descritto come “una professoressa universitaria che stava facendo da guida a un giovane professore e che era ovviamente molto eccitata da lui”. In “Vladimir”, questo personaggio e il suo mondo sono pienamente realizzati, così come il commento di Jonas sul desiderio.

Vladimir fa riferimento alle opere di Vladimir Nabokov, ma non necessariamente alla sua vita

Un punto fondamentale della trama della storia di Jonas riguarda il marito della protagonista, accusato di aver abusato sessualmente di molte delle sue studentesse all’università. Sebbene si possa sostenere che questo filo conduttore della trama evochi in qualche modo il movimento MeToo, Jonas ha confermato che non era sua intenzione quando ha ideato il romanzo. Durante l’intervista con Another Magazine, ha spiegato: “Penso che l’idea di definire un romanzo ‘Me Too’ o addirittura ‘post-Me Too’ suggerisca che ci sia una qualche forma di advocacy nell’opera”. Chiarendo la sua idea, ha ribadito che “Vladimir” come narrazione è un tentativo di scomporre la psicologia del desiderio utilizzando la finzione. Anche se alcuni elementi della trama possono riflettere vagamente la realtà, il romanzo è in definitiva costruito da zero, e lo stesso vale per la sua versione Netflix.

In particolare, il titolo “Vladimir” ricorda forse più di ogni altro il vero romanziere, poeta e professore russo-americano Vladimir Nabokov. Fin dall’inizio, le somiglianze tra lui e il personaggio eponimo della storia sono evidenti, ma da quanto Jonas ha riferito nelle sue interviste, queste sovrapposizioni sono molto probabilmente tutte di natura superficiale. Tuttavia, ha anche aggiunto di essersi ispirata allo stile di scrittura e alla sensibilità creativa di Nabokov, che in molti casi ruotano attorno a personaggi oscuri che ingannano il pubblico, nonché alla struttura stessa della narrazione.

Sebbene la politica universitaria sia un elemento narrativo fondamentale in “Vladimir”, Jonas ha affermato che la sua opera la immagina come una sorta di bolla, in cui trovano spazio i veri punti focali della storia: il desiderio, l’identità e l’amore. Tuttavia, per l’attrice Rachel Weisz, che interpreta la protagonista, la cultura del “cancellare”, la politica di genere nel campus e le strutture di potere sono tra gli attributi più caratteristici della serie. Nella sua conversazione con Netflix, la Weisz ha sottolineato come le frequenti rotture della quarta parete aggiungano un tocco in più alla narrazione e alla caratterizzazione di M, la protagonista. Ha spiegato: “Si ha accesso diretto a ciò che il personaggio sta pensando e anche a ciò che vuole che tu pensi”. Tutti questi tocchi creativi si uniscono per dare alla storia immaginaria di “Vladimir” un senso di realismo, sia nelle domande che pone sia nelle risposte che elabora in risposta.

