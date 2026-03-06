9-1-1: Nashville rinnovata per la stagione 2 su ABC dopo la cancellazione di Lone Star

ABC ha ufficialmente rinnovato 9-1-1: Nashville per una seconda stagione, confermando la fiducia della rete nel nuovo spin-off del popolare franchise creato da Ryan Murphy, Tim Minear e Rashad Raisani. La decisione arriva a poco più di un anno dalla cancellazione di 9-1-1: Lone Star, la precedente serie derivata che Fox aveva interrotto nel febbraio 2025 dopo cinque stagioni.

Il franchise 9-1-1 ha vissuto negli ultimi anni una fase di transizione importante. Dopo le prime sei stagioni andate in onda su Fox, la serie principale è passata ad ABC a partire dalla stagione 7, diventando uno dei pilastri della programmazione drama della rete. Il debutto di 9-1-1: Nashville nell’ottobre 2025 ha rappresentato quindi un nuovo tentativo di espandere l’universo narrativo della serie.

Secondo quanto riportato da Variety, ABC non solo ha confermato il rinnovo dello spin-off ambientato nel Tennessee, ma ha anche annunciato il ritorno della serie madre 9-1-1 con la stagione 10. Tra i rinnovi più recenti della rete figurano anche High Potential, che tornerà con la stagione 3, e la comedy di successo Abbott Elementary, già confermata per la stagione 6.

Lo spin-off segue le emergenze dei soccorritori di Nashville

9-1-1: Nashville racconta la vita personale e professionale dei primi soccorritori del Tennessee, tra vigili del fuoco, paramedici, agenti di polizia e operatori del centralino di emergenza. Come nella serie originale, ogni episodio alterna interventi spettacolari e situazioni di emergenza con lo sviluppo delle storie personali dei protagonisti.

Il cast della serie include Chris O’Donnell, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley, LeAnn Rimes, Michael Provost, Juani Feliz, Hailey Kilgore e Hunter McVey nei ruoli principali. A loro si aggiungono diversi interpreti ricorrenti, tra cui Gregory Alan Williams, MacKenzie Porter e Tim Matheson, oltre alla partecipazione speciale del cantante Kane Brown, apparso nel ruolo di sé stesso.

La prima stagione ha debuttato su ABC nell’ottobre 2025 e ha seguito una programmazione particolare: dopo i primi episodi trasmessi in autunno, la serie ha preso una pausa di metà stagione per poi tornare con nuovi episodi nel gennaio 2026. Il finale della stagione 1 è previsto per il 26 marzo, chiudendo così il primo arco narrativo dello spin-off.

Il rinnovo anticipato suggerisce che ABC considera 9-1-1: Nashville un tassello importante del suo palinsesto drama. Il franchise continua infatti a dimostrarsi uno dei più solidi della televisione americana nel genere procedurale, grazie alla capacità di combinare spettacolo, drammi umani e storie di emergenza ad alta tensione.

Con la stagione 2 già confermata e la serie principale pronta a tornare con il decimo ciclo di episodi, l’universo narrativo di 9-1-1 appare destinato a rimanere uno dei punti di riferimento del network anche nei prossimi anni.