Vincent Cassel si unisce al cast di The White Lotus – Stagione 4

Gli attori francesi Vincent Cassel (Ocean’s Movies, Jason Bourne), Corentin Fila (Being 17, Escort Boys) e Nadia Tereszkiewicz (Forever Young, Heads or Tails) sono stati scelti per The White Lotus – Stagione 4, la serie HBO di Mike White, vincitrice di un Emmy. Le riprese si svolgeranno in Francia e la nuova stagione seguirà ancora una volta un gruppo di ospiti e dipendenti dell’hotel White Lotus nell’arco di una settimana.

Vincent Cassel, al suo ritorno sulla HBO dopo il ruolo in Westworld, Fila e Tereszkiewicz interpreteranno probabilmente dipendenti o altri abitanti del posto, seguendo le orme di precedenti interpreti di spicco come Murray Bartlett e Natasha Rothwell (Stagione 1), Sabrina Impacciatore (Stagione 2) e Lisa (Stagione 3).

Il trio si unisce ai membri del cast della quarta stagione già annunciati: Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka e Dylan Ennis, che potrebbe anche interpretare un francese, un attore di origini franco-giamaicane residente a Londra. Il casting è in corso.

Scritta e diretta dal creatore della serie White, la quarta stagione è prodotta da White, David Bernad e Mark Kamine.

Si tratta di un raro ruolo in una serie TV per l’attore veterano Vincent Cassel, vincitore del César Award per Mesrine. In precedenza ha recitato in Westworld, Liaison per Apple TV e Fiasco per Netflix. Cassel è rappresentato da Laurent Gregoire presso Agence Adequat e Range. Fila è rappresentata da Emmanuelle Ramade presso Adequat Agency. Tereszkiewicz è rappresentato da Laura Meerson presso Adequat Agency e Claire Maroussas presso Independent Talent Group.