Amy Madigan entra nella storia degli Oscar: nomination record per Weapons dopo 40 anni

Con le nomination agli Oscar 2026, Amy Madigan ha ufficialmente scritto una pagina di storia del premio più prestigioso del cinema. L’attrice è candidata come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Weapons, stabilendo un record che resisteva da oltre mezzo secolo.

Dopo l’uscita del film lo scorso agosto, la possibilità di una candidatura sembrava inizialmente remota, nonostante il forte apprezzamento critico. Il percorso nei premi precursori – culminato anche con un riconoscimento ai Critics’ Choice Awards – ha però consolidato il consenso attorno alla sua prova, portandola fino alla nomination ufficiale dell’Academy.

Il record: 40 anni tra due nomination agli Oscar

Quella per Weapons non è la prima candidatura di Amy Madigan agli Oscar. L’attrice era già stata nominata nel 1985 come Miglior attrice non protagonista per Twice in a Lifetime. Tra le due candidature sono passati 40 anni, il divario più lungo mai registrato per un’attrice nella storia degli Oscar, indipendentemente dalla categoria.

Il precedente primato apparteneva a Helen Hayes, che aveva ottenuto due nomination a distanza di 39 anni, dal 1931 (The Sin of Madelon Claudet) al 1970 (Airport). Un record che Hayes ha mantenuto per 55 anni, sfiorato ma mai superato da interpreti come Angela Bassett e Jodie Foster.

Commentando il traguardo in un’intervista, Madigan ha sottolineato il valore simbolico di questa nomination, legata non tanto al record quanto alla continuità del lavoro: una dimostrazione che una carriera può essere lunga, complessa e ancora capace di sorprendere. L’attrice ha parlato di un percorso fatto di pazienza, perseveranza e dell’importanza di riconoscere il momento giusto per cogliere un grande ruolo quando si presenta.

La sua candidatura assume un significato ancora più rilevante considerando la storica difficoltà dei film horror a essere riconosciuti dall’Academy, un tabù che nel 2026 sembra essersi finalmente incrinato. Nonostante il primato tra le attrici, Amy Madigan sfiora il record assoluto per il più lungo intervallo tra nomination attoriali. Il primato complessivo resta a Judd Hirsch, con 42 anni tra Ordinary People e The Fabelmans. Subito dietro figura Henry Fonda, con un gap di 41 anni.

Con i suoi 40 anni, Madigan si colloca comunque al terzo posto assoluto nella storia degli Oscar, un risultato che rafforza il peso storico della sua candidatura. La corsa agli Oscar potrebbe riservare a Madigan un’ulteriore consacrazione. In caso di vittoria, diventerebbe la seconda vincitrice più anziana nella categoria di Miglior attrice non protagonista e la terza attrice più anziana in assoluto a vincere una statuetta.

Un risultato che renderebbe Weapons non solo uno dei titoli simbolo della stagione dei premi, ma anche il film che ha permesso ad Amy Madigan di entrare definitivamente nella leggenda degli Oscar.