HomeCinema News2026

Amy Madigan entra nella storia degli Oscar: nomination record per Weapons dopo 40 anni

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Amy Madigan

Con le nomination agli Oscar 2026, Amy Madigan ha ufficialmente scritto una pagina di storia del premio più prestigioso del cinema. L’attrice è candidata come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Weapons, stabilendo un record che resisteva da oltre mezzo secolo.

Dopo l’uscita del film lo scorso agosto, la possibilità di una candidatura sembrava inizialmente remota, nonostante il forte apprezzamento critico. Il percorso nei premi precursori – culminato anche con un riconoscimento ai Critics’ Choice Awards – ha però consolidato il consenso attorno alla sua prova, portandola fino alla nomination ufficiale dell’Academy.

Il record: 40 anni tra due nomination agli Oscar

Quella per Weapons non è la prima candidatura di Amy Madigan agli Oscar. L’attrice era già stata nominata nel 1985 come Miglior attrice non protagonista per Twice in a Lifetime. Tra le due candidature sono passati 40 anni, il divario più lungo mai registrato per un’attrice nella storia degli Oscar, indipendentemente dalla categoria.

Il precedente primato apparteneva a Helen Hayes, che aveva ottenuto due nomination a distanza di 39 anni, dal 1931 (The Sin of Madelon Claudet) al 1970 (Airport). Un record che Hayes ha mantenuto per 55 anni, sfiorato ma mai superato da interpreti come Angela Bassett e Jodie Foster.

Commentando il traguardo in un’intervista, Madigan ha sottolineato il valore simbolico di questa nomination, legata non tanto al record quanto alla continuità del lavoro: una dimostrazione che una carriera può essere lunga, complessa e ancora capace di sorprendere. L’attrice ha parlato di un percorso fatto di pazienza, perseveranza e dell’importanza di riconoscere il momento giusto per cogliere un grande ruolo quando si presenta.

La sua candidatura assume un significato ancora più rilevante considerando la storica difficoltà dei film horror a essere riconosciuti dall’Academy, un tabù che nel 2026 sembra essersi finalmente incrinato. Nonostante il primato tra le attrici, Amy Madigan sfiora il record assoluto per il più lungo intervallo tra nomination attoriali. Il primato complessivo resta a Judd Hirsch, con 42 anni tra Ordinary People e The Fabelmans. Subito dietro figura Henry Fonda, con un gap di 41 anni.

Con i suoi 40 anni, Madigan si colloca comunque al terzo posto assoluto nella storia degli Oscar, un risultato che rafforza il peso storico della sua candidatura. La corsa agli Oscar potrebbe riservare a Madigan un’ulteriore consacrazione. In caso di vittoria, diventerebbe la seconda vincitrice più anziana nella categoria di Miglior attrice non protagonista e la terza attrice più anziana in assoluto a vincere una statuetta.

Un risultato che renderebbe Weapons non solo uno dei titoli simbolo della stagione dei premi, ma anche il film che ha permesso ad Amy Madigan di entrare definitivamente nella leggenda degli Oscar.

Articolo precedente
Finding Her Edge – cast e personaggi: guida completa agli interpreti della serie Netflix
Articolo successivo
Marshals: il trailer dello spin-off di Yellowstone lascia intendere la morte di un membro storico dei Dutton
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved