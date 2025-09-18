Gen V – Stagione 2: come la serie onora la memoria di Chance Perdomo

Con la scomparsa di Chance Perdomo avvenuta prima della seconda stagione di Gen V (leggi qui la recensione), il pubblico potrebbe rimanere con delle domande sul destino del suo personaggio, Andre. Il cast della seconda stagione di Gen V si conferma infatti privo di uno dei suoi protagonisti più importanti, a seguito della tragica scomparsa dell’attore ventisettenne nel marzo 2024.

La trama della seconda stagione riprende così dopo un notevole salto temporale, con il colpo di scena della prima stagione ormai un lontano ricordo. Marie, Andre e altri personaggi erano stati imprigionati, ma da allora sono stati rilasciati e costretti a fare i conti con tutto ciò che è successo, il loro ritorno alla Godolkin University e gli Stati Uniti ormai essenzialmente sotto il controllo di Homelander.

LEGGI ANCHE: Gen V Stagione 2: cosa ricordare della prima stagione e di The Boys 4

Cosa è successo ad Andre nella seconda stagione di Gen V

La premiere della seconda stagione di Gen V rivela subito che Andre è morto tra una stagione e l’altra. Dopo la scomparsa di Perdomo, i produttori di Gen V hanno rivelato: “Non ricopriremo il ruolo, perché nessuno può sostituire Chance”. Anche se è triste per la serie, questa è stata la scelta giusta e offre alla serie un modo per onorare autenticamente la sua eredità.

In linea con il suo personaggio nella stagione 1, l’episodio 2 della stagione 2 di Gen V rivela che Andre è morto cercando di salvare i suoi amici in cattività. Il gruppo ha trovato un tubo di manutenzione da utilizzare per la fuga, ma Andre si è rifiutato di andare finché tutti gli altri non fossero usciti. Marie si sente in colpa per questo, poiché è fuggita prima della sua morte, e i suoi amici la incolpano in parte per l’incidente. Un altro elemento importante della trama è il modo in cui Godolkin e Vought tentano di insabbiare la morte di Andre.

Come al solito nella serie The Boys, tutto è una trovata pubblicitaria. Marie e compagni vengono riportati da Godolkin e invitati a reintegrarsi, comportandosi come se tutto fosse normale. È solo alla fine dell’episodio 3 della seconda stagione di Gen V che il pubblico viene a conoscenza della verità. Mentre Jordan è sul palco a tenere un discorso, viene data la notizia alla folla, rivelando che Andre è morto e che l’intera vicenda è stata insabbiata.

Come Gen V onora Chance Perdomo attraverso la morte di Andre

È evidente che Chance Perdomo significava molto per il cast, la troupe e tutti coloro che erano coinvolti nella serie TV. Nonostante la natura spesso depravata di questo franchise, Gen V si prende il tempo per alcuni momenti cupi e riflessivi che onorano Perdomo attraverso il suo personaggio.

La narrazione di Jordan nella seconda stagione di Gen V, episodio 3, è particolarmente incentrata sull’eredità di Chance Perdomo. È bello vedere che, nonostante la tragica tragedia, il lavoro dell’attore avrà un impatto duraturo su una serie TV e un franchise molto amati.

LEGGI ANCHE: Gen V – Stagione 2: quando è ambientata la seconda stagione nella linea temporale di The Boys