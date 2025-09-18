Jessica Chastain e Ben Stiller protagonisti della miniserie di Apple TV+ “The Off Weeks”

Apple TV+ ha acquisito i diritti della miniserie in otto episodi The Off Weeks, con Jessica Chastain (George & Tammy) e Ben Stiller (Scissione) nel ruolo di protagonisti e produttori esecutivi. Come riportato da Deadline, Michael Showalter (The Idea of You, The Dropout) sarà il regista e produttore esecutivo insieme ad Alissa Nutting (Made For Love), che ricoprirà anche il ruolo di showrunner.

Il progetto segue le vicende del professore di scrittura Gus Adler, la cui vita è stata sconvolta dal divorzio. Gus fatica a tenere insieme le cose durante le “settimane di presenza”, quando ha la custodia dei figli. Ma nelle “settimane di assenza” si innamora pericolosamente di Stella West, una donna misteriosa il cui arrivo mette in rotta di collisione fatale i doveri di Gus durante le settimane di presenza e le sue ambizioni durante quelle di assenza.

Stiller e Chastain hanno già collaborato al film d’animazione Madagascar 3: Ricercati in Europa, prestando le loro voci rispettivamente ad Alex, un leone, e Gia, una giaguara. Stiller e Showalter hanno invece lavorato insieme alla miniserie Apple TV+ The Shrink Next Door. Ben Stiller sarà anche produttore esecutivo di The Off Weeks per Red Hour insieme a John Lesher, mentre Jessica Chastain sarà produttrice esecutiva insieme a Kelly Carmichael per Freckle Films. Showalter, che dirige e ha sviluppato il progetto con Semi-Formal Productions, è produttore esecutivo insieme a Jordana Mollick.

Paul Lee e Gabriel Fisher sono produttori esecutivi per wiip. Peter Principato, Allen Fischer e Brian Steinberg sono produttori esecutivi per Artists First. Anche Dean Bakopoulos (Made for Love) è produttore esecutivo. Il progetto è inoltre un’estensione del rapporto di Stiller con la piattaforma di streaming, che ha recentemente celebrato il successo della serie Scissione, con Adam Scott, agli Emmy Awards. La serie ha ricevuto 27 nomination e otto premi, tra cui quello per la migliore attrice protagonista a Britt Lower e quelli per il miglior attore non protagonista e la migliore attrice guest star in una serie drammatica rispettivamente a Tramell Tillman e Merritt Wever.