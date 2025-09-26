Gen V – Stagione 2: rivelazioni e teorie sui poteri di Cipher nell’episodio 4

Anche se la seconda stagione di Gen V (qui la recensione) ha finalmente chiarito la situazione sui superpoteri di Cipher e ha accennato a ciò che è in grado di fare, molte cose su di lui rimangono ancora confuse e sconosciute. Poiché Homelander non era direttamente coinvolto nella trama della prima stagione di Gen V, la prima puntata della serie ha dovuto introdurre una propria schiera di cattivi. Per questo motivo, il roster degli antagonisti della prima stagione era guidato da supereroi come Tek Knight e umani come Dean Shetty.

Tuttavia, dopo la morte di entrambi i personaggi, la seconda stagione di Gen V ha alzato la posta in gioco introducendo un supereroe ancora più forte, Cipher, come cattivo. Sebbene gli episodi 1, 2 e 3 della seconda stagione abbiano mantenuto un’aria di ambiguità sui suoi poteri soprannaturali, la calma intensità e la sicurezza con cui Hamish Linklater ha interpretato il personaggio hanno fatto credere agli spettatori che fosse super forte. L’episodio 4 della seconda stagione svela finalmente la verità sui suoi poteri soprannaturali, ma senza dubbio c’è molto di più di quanto sembri.

La seconda stagione di Gen V ha finalmente rivelato l’abilità di Cipher di controllare le altre persone

Nella prima stagione di Gen V, Victoria Neuman ha mostrato a Marie come vedere il Compound V che scorre nel flusso sanguigno di una persona. L’episodio 4 della seconda stagione presenta una scena in cui Marie usa la stessa abilità per vedere il sangue che scorre nel corpo di Cipher e nota che in lui non c’è traccia di Compound V. Questo la convince che lui non è un supereroe, e lei, Emma, Jordan e Cate escogitano un piano elaborato per smascherarlo e ricattarlo.

Dopo che Emma ha installato una mini telecamera nella stanza di Cipher nell’arena dove combattono Jordan e Marie, Cate interroga dunque Cipher sulle sue abilità da supereroe, o sulla loro presunta mancanza. Cipher, tuttavia, sembra indifferente e ben presto capisce cosa sta succedendo. Dopo aver dedotto come Marie possa aver concluso che lui non è un supereroe, chiede a Cate di guardarlo e apparentemente usa il controllo mentale per possedere il corpo di Jordan.

Quindi la controlla fisicamente e la costringe a combattere contro Marie, ponendo le due ragazze in serio pericolo. Marie, infatti, teme che usando i suoi poteri possa fare del male a Jordan o addirittura perdere il controllo e ucciderla. In ogni caso, questo rivela che, similmente a Cate, Cipher sembra avere poteri telepatici che gli permettono di controllare a distanza le persone senza nemmeno toccarle. Dato che prende il pieno controllo del corpo di Jordan, è però molto, molto più forte di Cate.

Il potere di Cipher potrebbe essere maggiore di quanto ci mostra l’episodio 4

La seconda stagione di Gen V inizia però con una scena brutale in cui un gruppo di scienziati si inietta una versione del Composto V. Nel frattempo, un altro scienziato, Thomas Godolkin, si precipita a fermarli perché il composto non è pronto per essere utilizzato. Quello che segue è l’esplosione dei corpi degli scienziati con strane mutazioni, mentre Thomas Godolkin li osserva con orrore. L’intero laboratorio prende poi fuoco e Godolkin non riesce a uscire prima che sia troppo tardi.

Nell’episodio 4 della seconda stagione di Gen V, Cate scopre un uomo gravemente ustionato nella casa di Cipher. Sebbene l’uomo giaccia apparentemente senza vita all’interno di una camera di isolamento sterile, un monitor dei segni vitali mostra che è ancora vivo e ha attività cerebrale. Quando poi apre gli occhi, conferma di essere ancora vivo. Considerando che Thomas Goldolkin era crollato nel laboratorio in fiamme nella scena iniziale della seconda stagione di Gen V, è difficile non credere che sia lui l’uomo ustionato nella casa di Cipher.

Cipher si riferisce poi all’uomo come “Padre” quando affronta Cate per aver fatto irruzione nella sua casa, ma la cronologia degli eventi della serie rende impossibile che Cipher sia il figlio di Thomas. Ciò solleva la possibilità che Thomas Godolkin sia quello con i poteri soprannaturali e che abbia preso il controllo del corpo del dottor Gold attraverso i suoi poteri di controllo mentale. I suoi poteri soprannaturali sono così forti e avanzati che può persino controllare mentalmente/possedere un secondo soprannaturale, come Jordan, attraverso il corpo che ospita.

Questo spiegherebbe come mai finisce per controllare Jordan durante il combattimento. L’intera teoria secondo cui Godolkin è l’“ospite” di Cipher spiega anche perché dice a Jordan che le persone non sono altro che “sacchi di sangue”. Tuttavia, il dottor Gold era esattamente lo stesso nella foto in cui teneva Marie subito dopo la sua nascita. Ciò suggerisce che non invecchia o invecchia molto più lentamente rispetto alla maggior parte delle altre persone nel suo mondo. Questo rende ancora più strano il suo potenziale legame con Godolkin perché, se egli controlla la sua mente, come fa a impedirgli di invecchiare?

Cipher potrebbe essere uno dei soprannaturali più forti dell’universo di The Boys

Cate si è affermata come una delle superpotenti più forti nella stagione 1 di Gen V, quando ha manipolato da sola tutti i suoi amici. Il fatto che Cipher sembri avere le stesse abilità di lei, ma sia di gran lunga superiore in termini di abilità, dimostra quanto sia incredibilmente potente. La rivelazione del suo potere rende difficile non chiedersi se sarebbe in grado di controllare mentalmente alcuni dei superpotenti più forti come Homelander. Il trailer della seconda stagione di Gen V mostra anche una scena in cui Polarity cerca di pugnalare Cipher al collo.

Cipher non solo prevede facilmente l’attacco, ma si pugnala anche la mano senza battere ciglio. Questo dimostra che, oltre ad avere la capacità di controllare la mente, potrebbe anche avere altre abilità. Tuttavia, dato che è determinato a insegnare a Marie come controllare i suoi poteri, è ovvio che i suoi poteri hanno alcune limitazioni. C’è la possibilità che Thomas Godolkin, che apparentemente controlla il corpo di Cipher, speri di usare il potere di Marie per un trapianto di corpo completo di qualche tipo che lo aiuterebbe a “incarnare” completamente qualcuno invece di limitarsi a controllarne la mente.

La seconda stagione di Gen V deve ancora rispondere a un’altra grande domanda su Cipher

La teoria sopra menzionata ha molto senso e collega molti punti sul personaggio. Tuttavia, molti aspetti del motivo generale di Cipher rimangono sconosciuti. Anche se Godolkin lo sta controllando, è difficile non chiedersi cosa spera di ottenere e perché non è invecchiato. La sua visione sembra avere qualcosa a che fare con la creazione di un mondo dominato da supereroi onnipotenti e divini.

Allo stesso tempo, però, sembra avere qualcosa contro l’attuale gerarchia di potere in The Boys. Il fatto che continui ad assicurare a Marie che può essere più forte di Homelander suggerisce che spera di porre fine al suo regno. Anche il suo legame con il misterioso Progetto Odessa in Gen V deve ancora essere esplorato. In ogni caso, c’è da aspettarsi che le rivelazioni che verranno fatte al termine di questa seconda stagione si riveleranno fondamentali per ciò che accadrà poi nella quinta e ultima stagione di The Boys.

