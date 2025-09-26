Song Sung Blue – Una melodia d’amore: trailer ufficiale del nuovo viaggio musicale con Hugh Jackman e Kate Hudson ì

È stato finalmente diffuso il trailer ufficiale del film Song Sung Blue – Una melodia d’amore, che vede protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson nei panni di Mike e Claire Sardina, una coppia reale che formò la tribute band Lightning & Thunder dedicata a Neil Diamond. Il film, diretto da Craig Brewer, debutterà nelle sale nel 2026.

Il trailer mostra momenti di intimità, palcoscenici e backstage: Jackman nei panni di Mike esegue classici come Cherry, Cherry e Sweet Caroline, mentre Claire (Hudson) lotta per trovare la propria voce e realizzazione artistica. Si percepisce una forte tensione tra il sogno musicale, le difficoltà personali e la volontà di donare amore e significato alla loro esistenza.

Girato come adattamento del documentario del 2008 firmato da Greg Kohs, Song Sung Blue unisce elementi biografici e biopic, con inserimenti musicali che poi hanno richiesto negoziazioni particolari per i diritti sulle canzoni di Neil Diamond. Il cast vanta anche Michael Imperioli, Jim Belushi, Fisher Stevens, King Princess (al suo debutto cinematografico) e altri nomi di rilievo.

Con questo trailer, il film si presenta come un racconto di musica, amore e riscatto personale: una promessa che punta a coinvolgere chi ama le storie vere, il biopic musicale e la passione per Neil Diamond.