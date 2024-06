My Lady Jane: spiegazione del finale della prima stagione

My Lady Jane ha debuttato con otto episodi su Prime Video e la serie di Amazon accompagna gli spettatori in un’avventura tesa e magica prima di arrivare al suo emozionante finale. Basata sull’omonimo romanzo di Brohttps://www.cinefilos.it/serietv/the-tudors-2335di Ashton, Cynthia Hand e Jodi Meadows, My Lady Jane reimmagina la storia della vera Jane Grey, la prima regina d’Inghilterra. Il regno della vera Jane fu di breve durata nell’era Tudor, ma My Lady Jane crea una nuova narrazione e un nuovo destino per la sua eroina. Utilizzando una narrazione incisiva e temi femministi, la trasforma nel contrario di una “damigella in pericolo”.

Pur modificando la storia, My Lady Jane vede la versione fittizia della sua protagonista affrontare ostacoli simili a quelli della sua controparte reale. Nell’Inghilterra dei Tudor della serie, i cattolici e i protestanti sono sostituiti da etiopi – esseri umani che si trasformano in animali – e da Verità, persone comuni che credono che gli etiopi siano malvagi. Quando Jane è costretta a sposarsi e a prendere il trono del cugino apparentemente morto, si trova ad affrontare l’ira di coloro che hanno cercato di usurparlo. Deve anche affrontare il contraccolpo per aver tentato di alleviare la divisione tra gli Ethiani e i Veritieri. Questo la porta quasi alla decapitazione, ma il finale di My Lady Jane le risparmia questo destino.

Cosa succede a Lady Jane Grey e a Lord Guildford Dudley in My Lady Jane

La vera Lady Jane Grey e Guildford Dudley furono decapitati per volere della Regina Maria I, ma My Lady Jane promette un finale diverso per la storia della sua eroina e lo mantiene. Sebbene le cose si mettano male per Jane e Guildford negli episodi finali della prima stagione, la coppia riesce a sfuggire all’esecuzione proprio mentre questa si sta svolgendo. Jane viene trascinata davanti a un pubblico per essere decapitata e Guildford viene messo su una pira. Fortunatamente, Re Edward e Fitz convincono gli Etiopi a interrompere l’esecuzione. Gli animali si riversano sul castello e aiutano Jane e Guildford a fuggire.

L’avvincente storia d’amore tra Jane e Guildford giunge a questo punto, poiché lei è disposta a bruciare per salvarlo. Jane dice a Guildford che lo ama e lui finalmente si trasforma in un cavallo di sua spontanea volontà. Con tanto clamore, Jane salta in groppa a Guildford e i due partono insieme. Riescono ad allontanarsi dal castello, ma quando Guildford suggerisce di andare altrove, Jane capisce che non possono andarsene. In My Lady Jane la coppia ottiene un lieto fine, sicuramente migliore dell’esecuzione, ma molti dettagli sono lasciati in sospeso.

Chi siede sul trono d’Inghilterra alla fine della prima stagione di My Lady Jane?

Jane e Guildford sopravvivono al finale della prima stagione di My Lady Jane, ma i problemi dell’Inghilterra non sono finiti. Amazon non ha ancora rinnovato la serie fantasy storica per la seconda stagione, ma la regina Mary siede ancora sul trono quando My Lady Jane si conclude. Jane e Guildford sfuggono alla sua ira, ma tutti coloro che li aiutano a fuggire rimangono al castello. Non c’è nessuna punizione per Mary o Lord Seymour, e non sanno ancora che Re Edoardo è vivo. Mentre gli spettatori possono ipotizzare che Jane, Guildford ed Edward riprendano il trono, My Lady Jane sembra prepararsi per la seconda stagione.

Kate O’Flynn fa un lavoro diabolico nel dare vita alla Regina Maria, quindi sarebbe bello vedere questa versione alternativa della storia abbattere il suo monarca malvagio. Ci sono anche domande su chi dovrà sedere sul trono in seguito. Edward sembra pronto a riprenderselo, ma dovrà assicurarsi di avere un piano, nel caso in cui dovesse accadere di nuovo qualcosa di simile a My Lady Jane. Avrà anche il suo bel da fare: promette di fare la pace tra gli Ethians e i Verities, un’azione che ha portato all’allontanamento e alla quasi esecuzione di Jane nella prima stagione.

Gli Ethians e i Verities fanno pace dopo My Lady Jane?

Un altro elemento della stagione 1 di My Lady Jane che non viene chiuso è il conflitto tra gli Ethians e i Verities. Edward convince i primi ad aiutarlo e promette di trattarli più equamente quando riprenderà il trono. Tuttavia, ciò non è ancora avvenuto, quindi la divisione tra Ethians e Verities è ancora in vigore. Il finale della prima stagione di My Lady Jane fa un passo avanti verso la pace, ma non unisce effettivamente i due gruppi. Se My Lady Jane verrà rinnovata per la seconda stagione, questo sarà probabilmente uno dei temi principali dei nuovi episodi.

Purtroppo, la lotta che si scatenerà nel bel mezzo dell’esecuzione di Jane servirà probabilmente ad aumentare le tensioni tra gli Ethians e i Verities, anziché appianare le cose. Se la Regina Mary rimane al suo posto, probabilmente si vendicherà del gruppo. Anche Edward potrebbe avere problemi a reclamare il suo trono ora che è associato a loro. Sono riusciti a salvare Jane nel finale della prima stagione, ma potrebbe avere un costo.

Che cosa succede alle famiglie di Jane e Guildford nella serie Amazon?

Il finale della prima stagione di My Lady Jane presenta momenti soddisfacenti per le famiglie di Jane e Guildford, ma la serie di Amazon non approfondisce troppo ciò che accade loro dopo la fuga della coppia. Tutti loro sono complici della loro fuga, quindi potrebbero essere marchiati come traditori. Frances, la madre di Jane, è riuscita a uscire da diverse situazioni spiacevoli nella prima stagione e potrebbe farlo di nuovo. Frances e le sue figlie sembrano essere libere nei momenti finali di My Lady Jane, quindi si spera che le cose rimangano così.

Allo stesso modo, Lord Dudley e Stan tornano entrambi al castello per salvare Guildford, ed è una toccante redenzione per i loro personaggi. Lord Dudley dice persino la verità sul fatto che Guildford ha ucciso sua madre anni prima, ma assicura al figlio che non è colpa sua. Il padre e il fratello di Guildford cercano di ricucire i rapporti con lui. Sebbene non riescano a far evadere Guildford la prima volta, in seguito contribuiscono alla fuga sua e di Jane. Non è chiaro cosa succeda a Lord Dudley dopo questo episodio, anche se Stan sembra riaccendere la sua storia d’amore con la madre di Jane.

Purtroppo, questo significa che i destini dei personaggi secondari di My Lady Jane rimangono per lo più in sospeso alla chiusura della prima stagione. Sarà una grande delusione se Amazon non rinnoverà la serie per la seconda stagione. Sebbene il finale della stagione 1 offra una certa chiusura, potrebbe spingersi molto più in là con le sue risoluzioni. Naturalmente, il narratore dice anche che “la storia non è ancora finita”.

Come la conclusione di My Lady Jane differisce dal libro

L’adattamento di My Lady Jane di Amazon apporta alcune modifiche fondamentali al materiale di partenza, ma la più importante è il finale. La conclusione del libro vede Jane e Guildford allearsi con Edward e una donna di nome Grace – che sembra essere stata sostituita da Fitz nella serie televisiva – per riprendersi il trono. Quando ci riescono, Edward decide di non voler più essere re. Rinuncia alla corona a sua sorella Bess, cosa che potrebbe ancora accadere nella serie. La seconda stagione di My Lady Jane potrebbe coprire tutto questo, ma la prima stagione interrompe la conclusione del romanzo.

Nel libro Jane scopre anche di avere poteri etiopici e impara a trasformarsi in un furetto. L’adattamento di My Lady Jane non allude a questo, quindi potrebbe cambiare definitivamente questo aspetto della storia. La serie Amazon tralascia anche l’addestramento di Jane e Guildford con la nonna di Edward, nonché il fatto che Edward affronti un orso per conquistare gli Etiopi dalla sua parte. Questi aspetti sono meno critici per la trama generale e probabilmente non verranno riproposti in un’altra edizione.

Spiegato il vero significato del finale di My Lady Jane Stagione 1

Il vero significato del finale di My Lady Jane è espresso semplicemente dal narratore durante la scena finale della prima stagione: “Il vero amore può davvero vincere tutto… insomma”. La storia di Jane e Guildford lo dimostra, e sembra che anche molti altri personaggi stiano vincendo le sfide con l’amore. Tuttavia, l’abile aggiunta di “ish” sostiene l’idea che la narrazione non è finita. Sebbene Jane e Guildford abbiano già superato molti ostacoli, c’è ancora del lavoro da fare. Il loro amore sarà probabilmente messo di nuovo alla prova e le altre relazioni potrebbero affrontare sfide simili se lo show continuerà.

Fortunatamente, My Lady Jane si propone di prendere in mano le redini della propria storia.

Fortunatamente, My Lady Jane si basa sul prendere in mano le redini della propria storia. Per questo motivo il libro e la serie TV riscrivono la storia di Lady Jane Grey, dando alla versione romanzata di lei il finale che merita. E questo è un motivo sufficiente per credere che gli eroi di My Lady Jane riusciranno a riconquistare il trono. Se non ci riusciranno, continueranno a provarci, stravolgendo il destino finché non andrà a loro favore.