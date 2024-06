Rhys Ifans: 10 cose che forse non sai sull’attore

Celebre per i suoi ruoli comici, l’attore Rhys Ifans si è negli anni distinto anche grazie a personaggi e film appartenenti a generi diversi, dal drammatico al thriller. Dalla sua folgorante presenza in Notting Hill ad oggi, Ifans non ha mancato infatti di rinnovarsi, conquistando pubblico e critica e affermandosi come uno dei più talentuosi attori britannici oggi in attività.

Rhys Ifans: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri film. L’attore diventa celebre grazie al personaggio di Spike in Notting Hill (1999), con Hugh Grant, per poi continuare ad affermarsi grazie a titoli come Human Nature (2001), La fiera delle vanità (2004), Hannibal Lecter – Le origini del male (2007), Elizabeth: The Golden Age (2007), con Cate Blanchett, I Love Radio Rock (2009), Mr. Nobody (2009), con Jared Leto, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010), Anonymous (2011), The Amazing Spider-Man (2012), con Andrew Garfield, Alice attraverso lo specchio (2016), Snowden (2016), The King’s Men – Le origini (2021), Nyad – Oltre l’oceano (2023) e Venom: The Last Dance (2024).

2. Ha preso parte a note produzioni televisive. Nel corso degli ultimi anni, Ifans si è dedicato a recitare per alcune apprezzate serie televisive. Tra queste si annoverano Neverland – La vera storia di Peter Pan (2011), dove recita nel ruolo di Capitan Uncino, Elementary (2013), con Lucy Liu, e Berlin Station (2016), di genere thriller, dove ricopre il ruolo di Hector DeJean. Ha poi recitato nei film Not Only But Always (2004) e A Number (2008). Dal 2022 ricopre il ruolo di Otto Hightower nella serie House of the Dragon, recitando accanto a Emma D’Arcy, Olivia Cooke e Matt Smith.

Rhys Ifans è Spike in Notting Hill

3. È il celebre coinquilino del protagonista. Il ruolo che ha reso celebre l’attore è quello di Spike, disordinato ed eccentrico coinquilino del protagonista. Elemento comico del film, Ifans venne scelto per la propria capacità comica e d’improvvisazione, che decretarono il suo successo all’interno della storia. Da quel momento, divenne uno degli interpreti più richiesti del panorama britannico.

Rhys Ifans ha interpretato Lizard in The Amazing Spider-Man

4. Si è preparato al ruolo rinunciando ad un braccio. Prima delle riprese di The Amazing Spider-Man, dove interpreta il dr. Curt Connors alias Lizard, Rhys Ifans ha studiato il suo ruolo incontrando diverse persone prive di arti e ha anche trascorso un mese a svolgere le sue attività quotidiane usando solo la mano sinistra, compreso il nodo della cravatta. Nella sceneggiatura era stato scritto un piccolo frammento in cui Connors si annoda la cravatta, ma non è stato girato perché richiedeva troppo tempo.

Rhys Ifans nel ruolo di Rasputing

5. Ha interpretato il celebre mistico russo. Nel film The King’s Men – Le origini l’attore ha ricoperto il ruolo di Grigorij Rasputin, il celebre politico e taumaturgo russo, sulla cui vita circolano ancora oggi tante incertezze e leggende. Nel film Rasputin è uno dei principali antagonisti e si dimostra anche particolarmente abile nel combattimento. Per tali scene l’attore è stato sostituito da una controfigura, ma la sua trasformazione estetica per il ruolo è ciò che più ha colpito gli spettatori.



Rhys Ifans è Xenophilius Lovegood in Harry Potter

6. Non ha mai letto i libri della saga. Nel 2010 l’attore viene scelto per dar volto al personaggio di Xenophilius Lovegood, padre della celebre Luna, nel settimo capitolo della saga di Harry Potter. Ifans ha raccontato di non aver mai letto i libri scritti dalla Rowling, ma di aver accettato la parte per la possibilità di recitare in un cast ricco di grandi attori.

Rhys Ifans è Otto Hightower in House of the Dragons

7. Interpretauno dei personaggi principali. Nella serie prequel di Il Trono di Spade, House of the Dragon, Ifans interpreta Otto Hightower, padre di Alicent e primo Cavaliere del re, che serve re Viserys e il regno. È inoltre un implacabile rivale politico del principe Daemon. L’attore ha raccontato di essere rimasto particolarmente affascinato da come Otto riconosce il bene ma è consapevole di doversi comportare in modo spietato per il bene del regno, vivendo dunque in equilibrio su questa duplice natura.

8. Si è divertito a distrarre i suoi colleghi. A quanto pare uno dei passatempo preferiti dell’attore sul set era quello di distrarre e far ridere i suoi colleghi. “Non aveva bisogno di dire nulla per farti ridere“, ha raccontato Milly Alcock. “Rhys Ifans ha un certo luccichio negli occhi“. Emily Carey, che interpreta sua figlia Alicent ha invece affermato che: “Oppure dà una gomitata, adora farlo nelle scene. Se qualcosa va un po’ storto, inizia a dare dei colpetti“. Sembra inoltre che l’attore Ifans avrebbe urlasse “oscenità durante i primi piani così da far ridere in modo incontrollato durante le riprese“.

Rhys Ifans: come si pronuncia

9. Ci sono tutorial per imparare a pronunciare il suo nome. Ifans fa parte di quella categoria di celebrità la cui pronuncia del loro nome rimane un grande mistero per i fan. Su internet, tuttavia, è oggi possibile trovare diversi video o spiegazioni su come pronunciare al meglio il nome di Ifans, pronuncia che scritta appare come “Ris Ivans”.

Rhys Ifans: età e altezza

10. Rhys Ifans è nato a Pembrokeshire, in Galles, Regno Unito, il 22 luglio 1967. L’attore è alto complessivamente 1.88 metri.

