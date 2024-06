La rivincita degli X-Men lunga decenni svelata nel nuovo trailer di Deadpool & Wolverine

Il nuovo trailer di Deadpool & Wolverine getta ancora più luce sul prossimo film del MCU, confermando che la storia includerà un confronto culminante tra Wolverine e Sabretooth. Come film destinato a svelare contemporaneamente gli universi MCU e live-action della Fox – e a dare apparentemente l’ultimo addio alla timeline originale dei film degli X-Men – l’attesa per l’uscita di Deadpool & Wolverine è aumentata sempre di più quanto più il pubblico ha appreso della sua storia.

Una delle principali fonti di questo aumento dell’eccitazione sono i trailer del film, che hanno svelato personaggi e momenti della storia che in precedenza potevano sembrare troppo belli per sperare di essere inseriti nel prossimo film del MCU. Il nuovo trailer di Deadpool & Wolverine ne è un esempio lampante: mostra il Wolverine di Hugh Jackman che affronta ancora una volta Sabretooth per una rivincita, riportando al cinema la loro rivalità sullo schermo 24 anni dopo essersi affrontati per la prima volta nel primo film degli X-Men.

Don’t think we can add another “and” to the title. #DeadpoolAndWolverine ❤️💛 pic.twitter.com/RvXK9DKj7P — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) June 28, 2024

Chi interpreterà Sabretooth in Deadpool e Wolverine

Un dettaglio cruciale che valorizza ulteriormente il Sabretooth di Deadpool & Wolverine è che sarà interpretato da Tyler Mane, lo stesso attore che aveva originariamente assunto il ruolo nell’universo Fox. Questo aggiunge ulteriori livelli alla rivincita tra il suo villain e il Wolverine di Hugh Jackman, poiché ripropone la stessa combinazione di attori e personaggi che aveva attirato il pubblico tanti anni fa.

Il fatto che Tyler Mane interpreti Sabretooth in Deadpool & Wolverine ha anche una funzione più pratica: Mane ha infatti un’esperienza nel ruolo che lo rende un candidato perfetto per portare ancora una volta Victor Creed sugli schermi. Dal momento che il cast di Deadpool & Wolverine sembra così ampio, tutti coloro che ricoprono ruoli chiave devono essere in grado di incarnare il personaggio che interpretano con maestria – e potenzialmente in un arco di tempo ridotto, per mantenere l’equilibrio delle cose – quindi scegliere l’attore che ha portato Sabretooth sugli schermi per la prima volta per guidare il suo ritorno è anche una mossa pratica.

Il fatto che il debutto di Tyler Mane in Deadpool e Wolverine sia stato mostrato nel trailer suggerisce che potrebbero esserci ancora più camei emozionanti da rivelare nel film, che promette cose davvero sbalorditive per la sua uscita. Detto questo, vedere i due iconici personaggi Marvel affrontarsi ancora una volta dopo tanto tempo sarà sicuramente un punto di forza della storia, soprattutto perché nel trailer Deadpool dice quanto sia emozionato per la loro battaglia.