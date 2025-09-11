NCIS: Tony & Ziva: cast, trama e tutto ciò che sappiamo sullo spin-off

Mentre l’universo della popolarissima serie procedurale continua a crescere, Paramount+ sta lavorando a un nuovo spin-off di NCIS, NCIS: Tony & Ziva. Il franchise di NCIS è stato lanciato nel 2003 come episodio pilota di JAG e segue gli agenti del Naval Criminal Investigative Service mentre risolvono casi che si verificano all’interno del sistema militare degli Stati Uniti. Nel corso dei suoi vent’anni di programmazione, NCIS è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo con diversi spin-off di successo che seguono lo stesso formato.

Anche se NCIS ha superato la ventesima stagione, il franchise sta entrando in un nuovo periodo di espansione negli anni 2020 con l’annuncio di nuovi spin-off. Invece di limitarsi a replicare il successo della serie originale in una nuova ambientazione, gli ultimi spin-off sono più incentrati sui personaggi e si svolgono addirittura in periodi diversi della linea temporale della serie. Lo spin-off NCIS: Origins racconta le avventure del giovane Leroy Gibbs nei primi anni ’90, mentre la nuova serie su Tony e Ziva riporterà nella storia l’amata coppia di potere, anni dopo la loro uscita dalla serie principale.

Ultime notizie su NCIS: Tony & Ziva

Rivelata la finestra di lancio

Mentre cresce l’attesa per il prossimo spin-off, la finestra di lancio di NCIS: Tony & Ziva era prevista per l’autunno 2025, ma la data di uscita specifica era ancora sconosciuta. Ora, i fan possono aspettarsi la serie in un periodo di tempo molto più ristretto. La Paramount ha organizzato una teleconferenza per gli investitori nel maggio 2025 che includeva informazioni su alcuni dei loro prossimi progetti. Durante la teleconferenza, è stato detto che NCIS: Tony & Ziva avrebbe avuto una data di uscita prevista per agosto 2025, anche se la data esatta non è stata menzionata (via GeekSided).

Non è stato ancora annunciato il calendario delle uscite della serie, quindi non è chiaro se tutti i 10 episodi saranno disponibili contemporaneamente o se saranno trasmessi settimanalmente come una serie televisiva. Se la serie fosse trasmessa settimanalmente, ciò potrebbe consentire un potenziale crossover tra gli episodi finali della stagione e la serie di punta NCIS, che debutterà con la sua prossima stagione sulla CBS questo autunno.

Paramount+ ha anche pubblicato il primo trailer di NCIS: Tony & Ziva. Le prime reazioni al trailer sono state positive, aumentando l’entusiasmo per la serie. Ha ottenuto quasi 100 milioni di visualizzazioni sui social media e durante la messa in onda sulla CBS.

NCIS: Tony & Ziva è confermato

La coppia preferita dai fan torna questo autunno

Poco dopo la rivelazione di NCIS: Origins, è stato annunciato un altro spin-off come parte dell’espansione del franchise procedurale di Paramount+. Il nuovo spin-off di NCIS segue Tony e Ziva, personaggi di lunga data della serie originale che hanno lasciato rispettivamente nella tredicesima e undicesima stagione. L’attore originale di Tony DiNozzo, Michael Weatherly, e l’attrice originale di Ziva David, Cote de Pablo, hanno ripreso i loro ruoli e sono produttori esecutivi insieme a Laurie Lieser, John McNamara, Christina Straina e Shelley Meals.

John McNamara è entrato a far parte del team come showrunner dello spin-off in uscita e ha anche scritto la serie di 10 episodi. Non è chiaro se lo spin-off sarà una serie continuativa o una miniserie che concluderà la storia dei due personaggi principali. La serie era stata provvisoriamente intitolata NCIS: Europe, prima di ottenere il nome ufficiale NCIS: Tony & Ziva. Dall’annuncio iniziale, la serie è entrata in produzione nel 2024 e ora si è guadagnata un posto nella programmazione autunnale di Paramount+ per il 2025. Non è stata ancora annunciata una data di uscita specifica.

NCIS: Origins è stato rinnovato per una seconda stagione nel febbraio 2025.

NCIS Franchise Years On The Air JAG 1995-2005 NCIS 2003-Present NCIS: Los Angeles 2009-2023 NCIS: New Orleans 2014-2021 NCIS: Hawai’i 2021-2024 NCIS: Sydney 2023-Present NCIS: Origins 2024-Present NCIS: Tony & Ziva 2025

Dettagli sul cast di NCIS: Tony & Ziva

Weatherly e de Pablo riprendono i loro ruoli

Sebbene il cast sia composto da nuovi arrivati nella serie, lo spin-off sarà guidato da Michael Weatherly nel ruolo di Tony DiNozzo e Cote de Pablo nel ruolo di Ziva David, che riprendono i loro ruoli da NCIS. Ad affiancare i genitori in Europa c’è Tali, la figlia dodicenne di Ziva e Tony, interpretata da Isla Gie. Una serie di nuovi nomi completerà il cast, tra cui l’attore di Agent Carter James D’Arcy, che interpreterà Henry, un membro di alto rango dell’Interpol.

Il team di sicurezza di Tony sta prendendo forma con l’aggiunta di Amita Suman nel ruolo di Claudette, il Chief Technical Officer. Allo stesso modo, Maximilian Osinski è stato scritturato per interpretare Boris, un russo espatriato ed esperto hacker. Nassima Benchicou interpreterà l’ex agente dei servizi segreti francesi Martine, mentre il ruolo del terapista del trauma Dr. Lang sarà interpretato da Terence Maynard. Julian Ovenden interpreterà il segretario generale dell’Interpol, Jonah, e Lara Rossi interpreterà la tutrice di Tali, Sophie, che ha un passato militare.

NCIS: dettagli sulla storia di Tony e Ziva

NCIS sbarca in Europa nel nuovo spin-off

Il nuovo spin-off seguirà Tony e Ziva mentre vivono la loro vita da genitori a Parigi, in Francia.

Un aspetto della storia che gli spettatori sono ansiosi di vedere è la dinamica familiare della serie. Paramount+ ha pubblicato le prime immagini ufficiali dello spin-off, che mettono in evidenza le dinamiche familiari di Tony e Ziva. Un’immagine mostra il trio in piedi su una strada che si guarda indietro mentre la giovane Tali si aggrappa alla madre, mentre altre mostrano Tony che lavora a stretto contatto con la sua squadra. Un’immagine particolarmente divertente mostra Tony che fa ridere Tali mentre sono seduti in un caffè all’aperto, mentre un’altra stuzzica il pericolo mostrando Tony che guarda una pistola in un armadietto.

Le immagini potrebbero non svelare molto della trama al pubblico, ma danno un’idea di quanto Tony e Ziva siano devoti alla loro figlia all’inizio della serie.

Ambientato più di un decennio dopo che entrambi i personaggi hanno lasciato NCIS, il nuovo spin-off seguirà Tony e Ziva mentre vivono la loro vita da genitori a Parigi, in Francia. Anche se Ziva è tornata per la stagione 17 di NCIS, se n’è andata rapidamente per ricongiungersi con Tony e crescere la loro figlia Tali. La serie presumibilmente colmerà le lacune spiegando cosa hanno fatto entrambi i personaggi negli anni successivi e cosa hanno fatto mentre vivevano all’estero.

Il conflitto nello spin-off proverrà dalla parte di Tony, poiché la società di sicurezza per cui lavora viene attaccata da una forza sconosciuta. Questo costringe la famiglia a fuggire in tutta Europa e offre la prima storia veramente globetrotter del franchise. Finora sono stati forniti pochi altri dettagli, ma sembra che NCIS: Tony & Ziva si discosterà dal formato procedurale delle altre serie del franchise. Man mano che verranno rivelate ulteriori informazioni, il quadro completo di ciò che accadrà nello spin-off diventerà più chiaro.

Trailer di NCIS: Tony & Ziva

Il trailer ha battuto i record del franchise

Paramount+ ha pubblicato il primo trailer di NCIS: Tony & Ziva nel maggio 2025, e le reazioni al trailer dimostrano che l’interesse per la serie è enorme. Tony e Ziva rimangono personaggi molto popolari per il franchise, quindi non sorprende che il trailer abbia attirato molta attenzione. Tuttavia, è diventato il trailer più visto di qualsiasi serie originale Paramount+ (finora) e il trailer più visto per il franchise NCIS nel suo complesso.

Sebbene non riveli troppo, mostra i personaggi principali in fuga con la loro figlia e impegnati nelle loro tipiche battute reciproche. Tuttavia, accenna anche a dei problemi tra i due, con Ziva che non è particolarmente disponibile a parlare della sua relazione con Tony durante la terapia. Tutti gli indizi sulla loro nuova vita (e sui loro problemi) lontani dal loro precedente lavoro con NCIS, tuttavia, non fanno che aumentare l’attesa per la premiere di NCIS: Tony & Ziva.