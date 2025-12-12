Street Fighter: il primo trailer del film!

I Game Awards 2025 hanno sconvolto gli appassionati di videogiochi svelando il primo trailer del prossimo film live-action di Street Fighter. Il breve teaser ha offerto una presentazione appariscente del cast principale del gioco Capcom. La coreografia dei combattimenti raffigurata nel trailer sembra solida, e l’ultima scena in cui un’auto viene distrutta è esattamente il tipo di azione che i fan della serie si aspettano dal prossimo adattamento cinematografico.

Tra i fan di Street Fighter c’erano sicuramente dei dubbi sul fatto che un adattamento live-action potesse catturare lo stile della serie senza sembrare ridicolo. Tuttavia, il nuovo trailer fa molto per dissipare queste preoccupazioni. È riuscito a inserire diversi riferimenti al gioco, mettendo in evidenza il suo cast stellare di attori in costume in un lasso di tempo molto breve. Inoltre, gli abiti dei personaggi sono sorprendentemente impressionanti. Le clip dell’anteprima mostrano principalmente i personaggi che combattono, quindi non si sa ancora molto della trama.

Quello che sappiamo sul film Street Fighter

Il film live-action Street Fighter ha annunciato il cast completo tramite un fantastico video e poster in stile retrò (lo si può vedere qui sul profilo ufficiale di Paramount Pictures). Questo annuncio conferma le speculazioni secondo cui Olivier Richters e Mel Jarnson interpreteranno Zangief e Cammy, mentre rivela che il wrestler professionista della NJPW Hirooki Goto interpreterà E. Honda e Rayna Vallandingham sarà Juli.

Il film vanta poi un cast corale di tutto rispetto che include Noah Centineo nel ruolo di Ken Masters, Andrew Koji nel ruolo di Ryu, Callina Liang nel ruolo di Chun-Li, Roman Reigns nel ruolo di Akuma, David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison, Cody Rhodes nel ruolo di Guile, Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki, Eric André nel ruolo di Don Sauvage, 50 Cent nel ruolo di Balrog, Jason Momoa nel ruolo di Blanka, Orville Peck nel ruolo di Vega e Kyle Mooney nel ruolo di Marvin.

L’adattamento del videogioco, come ormai noto, sarà diretto da Kitao Sakurai, e sarà distribuito nelle sale il 16 ottobre 2026 dalla Paramount Pictures. La nuova sinossi rivela invece che il film sarà ambientato nello stesso anno in cui Street Fighter II è stato rilasciato nelle sale giochi:

“Ambientato nel 1993, i rivali Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) vengono catapultati nuovamente sul ring quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per il prossimo World Warrior Tournament: un brutale scontro di pugni, destino e furia. Ma dietro questa battaglia reale si nasconde una cospirazione mortale che li costringe ad affrontarsi l’uno contro l’altro e i demoni del loro passato. E se non lo faranno, sarà GAME OVER!“.