Andor: Tony Gilroy rivela il motivo per cui non ha visto The Mandalorian

Andor è la serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story, un film co-sceneggiato da Tony Gilroy, che raccontava la storia di come furono rubati i piani dell’originale Morte Nera. Gilroy ha poi dato vita alla serieche racconta come Cassian Andor sia passato dall’essere un ladro in fuga all’entrare a far parte dell’Alleanza Ribelle.

Prima che si affermasse il consenso sul fatto che Andor sia la migliore serie di Star Wars, The Mandalorian aveva dimostrato che le serie live-action di quel franchise potevano essere fantastiche. Grazie all’incredibile cast di personaggi, la serie sembra un must per chiunque ami il franchise. Tuttavia, sembra che proprio Gilroy non sia riuscito a guardarla.

Durante un’apparizione al podcast The Ringer-Verse, a Gilroy è stato chiesto in che modo il fatto di sapere cosa sarebbe successo nel franchise di Star Wars dopo Andor avesse influenzato il suo modo di gestire la serie. In risposta, Gilroy ha rivelato di aver smesso di guardare The Mandalorian “come meccanismo di difesa” perché sentiva che prestare attenzione ad altre epoche fosse una distrazione.

“Era molto disorientante per me uscire dal mio periodo di cinque anni. Se tornavo indietro e guardavo le cose, se andavo avanti e guardavo le cose. Ho iniziato a guardare Mandalorian all’inizio, ma poi non sono più riuscito a guardarlo, perché, per quanto fosse bello, mi piaceva, mi faceva perdere la mia frequenza. Non trovavo utile sapere cosa sarebbe successo dopo così tanto tempo… Ho decisamente isolato il mio periodo per farlo funzionare, come meccanismo di difesa, immagino, più che altro”.

Anche se Andor e The Mandalorian sono usciti più o meno nello stesso periodo, sono ambientati in momenti diversi della cronologia di Star Wars. Essendo un prequel di Rogue One, gli eventi di Andor si svolgono prima di quel film e della trilogia originale. La storia di The Mandalorian, invece, inizia dopo la trilogia originale e diversi anni dopo gli eventi di Andor.

Recentemente, è diventato evidente che il pubblico sta iniziando a stancarsi dei franchise. Anche se alcuni film e serie televisive di franchise continuano ad avere successo, si percepisce chiaramente che gli spettatori sono frustrati dai film o dalle serie che sembrano essere stati creati appositamente per preparare il terreno ad altri film o serie. Forse non è una coincidenza che la serie di Gilroy, costruita per essere un racconto tutto sommato a sé stante, sia diventata uno dei capitoli più amati nella storia del franchise di Star Wars.