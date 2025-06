NCIS: Origins – Stagione 2: conferma e tutto ciò che sappiamo

Il nuovo spin-off NCIS: Origins rappresenta un cambiamento importante per la longeva serie poliziesca, e il prequel incentrato su Gibbs tornerà per la seconda stagione. In uscita alla fine del 2024, NCIS: Origins racconta le vicende del giovane agente Leroy Gibbs (interpretato in origine da Mark Harmon e ora da Austin Stowell) all’inizio della sua carriera a Camp Pendleton nel 1991 sotto la guida del suo mentore, Mike Franks (Kyle Schmid). Esplorando i primi giorni dell’eroe più amato della serie, Origins è il primo spin-off di NCIS ambientato in un periodo precedente alla serie originale e che abbandona il tipico formato procedurale degli altri spin-off.

Sebbene NCIS sia in onda dal 2003, NCIS: Origins segna la prima volta nella storia del franchise che uno spin-off prova qualcosa di nuovo. La narrazione incentrata sui personaggi non solo serve a dare spessore a Gibbs, ma anche a fornire un contesto cruciale per ciò che accadrà molto più avanti nella timeline. Invece dei casi settimanali strettamente focalizzati di NCIS e dei suoi spin-off, Origins (e il prossimo spin-off Tony & Ziva) mostra una strada da seguire per NCIS, che continua a stabilire record televisivi. Detto questo, la seconda stagione di NCIS: Origins è solo il primo passo in una nuova direzione per NCIS.

Ultime notizie su NCIS: Origins – Stagione 2

CBS rinnova Origins per una seconda stagione

Annunciato tra una serie di altri rinnovi, l’ultima notizia conferma che NCIS: Origins stagione 2 è stata rinnovata. La serie prequel non ha faticato a trovare un pubblico importante durante la sua prima uscita, ed era logico che la CBS ordinasse altri episodi. Origins è stata rinnovata insieme alle altre serie del franchise NCIS e NCIS: Sydney, che non hanno ancora terminato le loro stagioni attuali. Questo rinnovo anticipato non è solo un buon segno che NCIS sta prosperando, ma anche che le serie in arrivo come Tony & Ziva non avranno difficoltà a trovare il loro posto.

Tony & Ziva è uno spin-off di NCIS incentrato sui personaggi omonimi che vivono in Europa e cercano di crescere la loro figlia.

Confermata la seconda stagione di NCIS: Origins

Il prequel tornerà presto con nuovi episodi

Con tutto il clamore suscitato dalla prima stagione di NCIS: Origins, la CBS non ha impiegato molto a ordinare una seconda stagione. In arrivo alla fine di febbraio 2025, il network non solo ha rinnovato Origins, ma ha anche riportato in onda la serie di punta per la stagione 23 e NCIS: Sydney per la stagione 3. Sebbene molti dettagli siano ancora sconosciuti sulla seconda stagione di Origins, è altamente probabile che debutterà come parte della stagione autunnale 2025 della CBS.

Dettagli sul cast della seconda stagione di NCIS: Origins

Il cast di NCIS: Origins è pieno zeppo di personaggi familiari, anche se gli attori che li interpretano sono cambiati rispetto ai vecchi tempi di NCIS. Austin Stowell ha ricevuto il difficile compito di interpretare la versione più giovane di Gibbs, e si è calato perfettamente nel ruolo. Dato che è la sua storia delle origini a dare il titolo allo spin-off, è logico che Stowell torni nel ruolo principale insieme a Kyle Schmid, che interpreta il mentore di Gibbs, l’agente Mike Franks. Sorprendentemente, Mark Harmon è tornato a interpretare Gibbs (principalmente come narratore) nella prima stagione, ma non è chiaro se l’attore intenda farlo diventare un ruolo a tempo pieno.

Un altro ritorno atteso è quello di Mariel Molino nei panni dell’agente speciale Lala Dominguez, la cui trama sembra essere cruciale per la trama quanto quella di Gibbs. Allo stesso modo, Tyla Abercrumbie dovrebbe tornare nei panni dell’agente di supporto alle operazioni sul campo Mary Jo Sullivan, e Diany Rodriguez dovrebbe riprendere il ruolo dell’agente speciale Vera Strickland, dato che Strickland è un personaggio originale di NCIS.

Dettagli della trama di NCIS: Origins – Stagione 2

Allo stato attuale, è impossibile indovinare esattamente cosa accadrà nella seconda stagione di NCIS: Origins, dato che il finale della prima stagione non è ancora andato in onda. A differenza delle serie procedurali del resto del franchise, Origins probabilmente utilizzerà narrazioni generali che cresceranno e cambieranno di stagione in stagione. Probabilmente nella prima stagione Gibbs non imparerà tutte le abilità fondamentali che ha messo a frutto in NCIS, e probabilmente ci sono ancora legami importanti che deve stringere.

Inoltre, la trama emotiva di Gibbs potrebbe assumere una nuova dimensione man mano che impara ad affrontare il dolore per la perdita della moglie e della figlia, uccise in un omicidio. Questo sviluppo probabilmente plasmerà il Gibbs di Stowell nel Gibbs stoico e sicuro che gli spettatori hanno conosciuto nella serie originale, ma NCIS: Origins ha ancora molta strada da fare prima che l’agente affermato possa realizzarsi pienamente.