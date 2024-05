Palm Royale, la spiegazione del finale: gravidanze, sparatorie e identità segrete!

In soli dieci episodi, Palm Royale di Apple TV+ copre un sacco di tempo. Seguendo Maxine (Kristen Wiig), l’aspirante mondana intenzionata a seguire i suoi sogni attraverso la sua ascesa sociale a Palm Beach, la serie comprende di tutto: segreti, crimini, amicizie improbabili, matrimoni in decadenza e persino complotti per omicidio. Ma niente può superare il finale, “Maxine Throws a Party“, quando la storia si conclude in modo drammatico.

Per tutta la stagione, Maxine si è preparata al Beach Ball, la festa annuale che Norma (Carol Burnett) organizza come suo fiore all’occhiello. Assumendo il controllo, Maxine ospita la festa per il cinquantesimo anniversario, anche se lei e la sua co-conduttrice, Evelyn (Allison Janney), sono in lotta per il potere, poiché ognuna spera di succedere alla malata Norma. Tuttavia, Norma ha i suoi piani, soprattutto per uccidere Maxine, che incolpa di averle rovinato la vita.

Il finale si svolge al Beach Ball e tutto va a rotoli. Maxine viene abbandonata dal suo astronauta; Douglas (Josh Lucas) lavora per convincere Maxine del suo nuovo piano d’affari; Perry Donahue (Jordan Bridges) torna dal carcere; Mary trama per uccidere il Presidente Nixon; e Norma spera di riprendersi la sua corona con la forza, se necessario. Con tanti personaggi diversi che tramano per se stessi, non c’è da stupirsi che le cose vadano male, lasciando il caos dietro di sé alla conclusione della prima stagione.

Cosa succede tra Douglas e Maxine?

Douglas e Maxine sono in difficoltà nel loro matrimonio. Con l’inganno quasi costante di Douglas, la bugia di Maxine di 20 anni fa su quando ha abortito e obiettivi drasticamente diversi, è un miracolo che stiano ancora insieme. Tuttavia, il finale complica ulteriormente il loro matrimonio.

Nel penultimo episodio, Douglas rivela a Maxine il suo nuovo piano: trasformare la casa di Norma in un club. Maxine è contraria all’idea e, in quanto conservatore, avrebbe bisogno della sua firma. Douglas intende procedere comunque, credendo di poter convincere Maxine, il che porta a una discussione. Maxine teme che Norma ne esca e si rifiuta di firmare. Douglas è quasi rassegnato, ma una minaccia del suo socio d’affari Pinky (Roberto Sanchez) gli dà una nuova motivazione. Il discorso di Douglas sul desiderio di avere un’eredità e di non avere un figlio che porti avanti il suo nome convince Maxine. Lei stessa racconta il piano a Norma, rendendo l’anziana donna ancora più intenzionata a distruggerla. Naturalmente, proprio quando la coppia è in sintonia, il loro piano per fare l’annuncio viene interrotto.

Ma la questione più importante che viene alla luce è la relazione di Douglas con Mitzi (Kaia Gerber), amica e manicure di Maxine. Colpevole e influenzata da una Norma vendicativa, Mitzi racconta a Maxine della sua gravidanza, ma omette chi sia il padre. Maxine incoraggia la giovane donna a dirlo al padre, scoprendo troppo tardi che è il suo stesso marito a nascondere la sua infedeltà. Con tutti i loro segreti svelati, il matrimonio di Maxine e Douglas è più precario che mai.

Perché Maxine ha perso la calma e ha insultato tutti?

Dopo essere stata abbandonata dal suo astronauta e insultata dalle sue presunte amiche Evelyn e Dinah (Leslie Bibb), Maxine si trova in una situazione di vulnerabilità che non fa che peggiorare. Quando Ann Holiday (Mindy Cohn) arriva e riferisce che il suo coma è stato causato dall’insulina, Maxine capisce che Norma ha pianificato di ucciderla. Questo dà a Maxine la forza di minacciare Norma, la regina di Palm Beach in persona, il che non fa che irritare ancora di più Norma.

Il colpo finale arriva quando Maxine si rende conto che Douglas è il padre del bambino non ancora nato di Mitzi. Maxine è arrivata a Palm Beach con fiducia, ma sta lentamente perdendo la pazienza, ma sembra credere che dare tutto a Douglas avrebbe salvato il loro matrimonio. La perdita di questa speranza ha cambiato la sua prospettiva. Tradita una volta di troppo, Maxine perde la calma. Dalla sua posizione sul palco, usa il microfono per attaccare i suoi ospiti. Smaschera i regali economici di Pinky alla moglie Raquel (Claudia Ferri) e insulta Raquel. Fa il nome di Evelyn e Dinah e rivela la relazione tra Douglas e Mitzi di fronte al suo pubblico prigioniero, tra cui il Presidente.

Evelyn ha perso tutto?

Dopo la morte del marito, Evelyn rischia la rovina da quando la figliastra Linda (Laura Dern) ha ereditato tutti i soldi. Evelyn inizia a reinventarsi, rimanendo affascinata da una balena e iniziando una relazione con Eddie (Jason Canela), ex di Dinah, che lavora al club. Ma teme di perdere il suo nuovo amore per la mancanza di soldi. Il suo tentativo di co-condurre il Beach Ball per ottenere fondi fallisce quando Norma, rivelando la sua guarigione, si rifiuta di darle del denaro. Ma, saputo che Linda ha lasciato la città, Evelyn pensa di rimanere nella sua vecchia casa, anche se rivela la sua situazione a Eddie.

Tuttavia, nella villa dei Rollins, scoprono Linda e Virginia (Amber Chardae Robinson) intrappolate nel seminterrato. Dopo che Linda tenta di convincere Mary a non uccidere Nixon, Mary viene rinchiusa e quando Virginia cerca di farla uscire, rimane intrappolata lei stessa. Evelyn accetta di farle uscire in cambio della casa e di una grossa somma di denaro, permettendole di rimanere a Palm Beach e di vivere la vita che desidera.

Chi è davvero Norma in Palm Royale?

Norma è un elemento centrale della storia. Con una vita avvolta nel mistero, la sua grande rivelazione è stata costruita per tutta la stagione. Alla festa, rivela lentamente la sua guarigione, prima a Robert e poi a Evelyn e Maxine, ma la verità più scioccante arriva dopo. Arrabbiata per il fatto che Maxine la faccia franca rubando la sua fortuna, Norma chiede a Robert (Ricky Martin) di ereditare tutto, lasciando Maxine e Douglas senza nulla. Tuttavia, l’amicizia tra Robert e Maxine preoccupa Norma e lo costringe a scegliere tra lei e Maxine.

Ciò richiede una riflessione da parte di Robert, che parla con Axel Rosenhips (Paul Sand), vecchia fiamma di Norma, mentre Ann Holiday racconta l’incredibile vita di Norma alla festa. Axel ricorda che Norma è tornata dal collegio come una “persona diversa” dopo aver vissuto la tragedia di trovare la sua compagna di stanza, Agnes, morta. Axel non ci pensa, commentando che all’epoca i diabetici spesso morivano giovani, ma a Robert, che ha somministrato l’insulina a Norma, il dettaglio fa venire in mente una cosa. Affronta Norma chiamandola con il suo vero nome, Agnes.

Il fatto che Norma sia Agnes, che deve aver ucciso la vera Norma e aver preso il suo posto, spiega il suo comportamento spietato di ricattare la società e persino di complottare per uccidere Maxine. Agnes ha ingannato tutti per decenni, convincendo il mondo di essere Norma Dellacort. Questo colpo di scena è pieno di ironia perché, nello stesso episodio, Norma dice a Evelyn che un’estranea non può essere la regina di Palm Beach quando lei stessa è un’estranea.

Chi è stato ucciso alla fine di Palm Royale?

Nel primo episodio, Palm Royale ha mostrato il colpo di pistola ma non ha rivelato chi fosse il bersaglio. Con l’obiettivo di Norma di uccidere Maxine e il piano di Mary di assassinare il Presidente Nixon, non mancavano le situazioni di pericolo alla festa. Tuttavia, è il piano di Mary che si avvicina di più. Nascosta sopra tutti, Mary osserva. Mentre Maxine ha un crollo sul palco, Nixon decide che è ora di andarsene e Maxine lo insegue, pregandolo di restare. Questo distrae i Servizi Segreti e persino Robert accorre per calmare Maxine. È allora che Mary spara, proprio mentre Linda accorre per fermarla, afferrando la pistola.

Il colpo parte, ma Nixon non viene ferito. È invece Robert a cadere a terra. Mentre Robert sanguina, i Servizi Segreti trattengono Maxine e scoprono Linda con la pistola, ma Mary è scomparsa. Questo tragico colpo di scena rende incerta la sopravvivenza di Robert nella seconda stagione e fa sorgere la domanda su chi verrà incolpato del crimine. Con un sanguinoso cliffhanger, il finale di Palm Royale è immediatamente memorabile.