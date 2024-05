I 13 migliori legal drama da vedere in questo momento su Netflix

Sentite l’adrenalina quando vedete gli avvocati che lottano per la giustizia in un legal drama ? Oppure la tensione dell’aula di tribunale vi tiene con il fiato sospeso? Se la risposta è sì a una o a entrambe le domande, siete nel posto giusto. Che siate appassionati di legge, di legal drama o semplicemente amanti della buona narrazione, i legal drama possono essere una delle esperienze di intrattenimento più soddisfacenti. Da eventi reali e documentari ben studiati ad affascinanti fiction, questi sono i migliori legal drama su Netflix in questo momento. Ora, avvicinatevi al banco, avvocati.

Suits (2011 – 2019)

Gabriel Macht e Patrick J. Adams condividono perfettamente lo schermo come co-protagonisti dell’amata serie via cavo Suits, creata da Aaron Korsh. Combinando la tensione sul posto di lavoro con il dramma legale, Suits sboccia da una premessa di base di un super intelligente che abbandona il college (Adams) per trovare lavoro in uno studio legale d’élite, evolvendosi in una complessa storia interpersonale di personaggi affascinanti che navigano nella politica dell’ufficio. Caratterizzata da un cast stellare ed esteso, che include la reginetta Meghan Markle e la reginetta della fantascienza Gina Torres, Suits è una serie spiritosa con un fandom dedicato che non ha fatto che crescere nel corso degli anni.

The Night Agent (2023 – Present)

L’importante creatore di show Shawn Ryan (The Shield) porta l’omonimo romanzo di Matthew Quirk fuori dalla pagina e sugli schermi televisivi in questa nuova esplosiva serie piena di azione, cospirazioni e spionaggio politico. The Night Agent segue l’agente dell’FBI Peter Sutherland (Gabriel Basso), che riceve una telefonata alla Casa Bianca che lo coinvolge in una disperata caccia all’uomo per un potenziale traditore del governo degli Stati Uniti che potrebbe mettere in pericolo l’intero Paese. Chiunque ami una buona serie di spionaggio con tutti i campanelli, i fischietti e le sparatorie al cardiopalma, si divertirà sicuramente a scendere in questa tana del coniglio insieme al nostro stallone, l’agente Sutherland.

Partner Track (2022)

Tratto dal romanzo del 2013 di Helen Wan, Partner Track segue una giovane e idealista avvocatessa di nome Ingrid (Arden Cho), disposta a tutto pur di diventare socia del suo studio, compreso saltare le vacanze, dare buca al fidanzato e non farsi coinvolgere in scontri sul lavoro. Ci sono solo due piccoli problemi: un collega casualmente razzista (Nolan Gerard Funk) che è in lizza per la posizione e un nuovo membro del team (Dominic Sherwood) con cui ha un passato. La serie combina una storia d’amore appassionata con problemi di vita reale come le microaggressioni, entrambi elementi che la distinguono dal genere.

The Lincoln Lawyer (2022 – Present)

Dagli autori di molti dei migliori legal drama televisivi, David E. Kelley (Boston Legal, Ally McBeal) e Ted Humphrey (The Good Wife), arriva The Lincoln Lawyer, un dramma giudiziario scritto con intelligenza e ricco di azione, mistero e persino un po’ di comicità. Basato sugli omonimi romanzi di Michael Connelly, la premessa di The Lincoln Lawyer è semplice: Un avvocato che esercita la professione dalla sua Lincoln Town Car. Ma la storia diventa molto più intricata man mano che si svolge. Manuel Garcia-Rulfo (Assassinio sull’Orient Express) assume il ruolo principale precedentemente occupato da Matthew McConaughey nell’adattamento cinematografico, affiancato dall’incredibile Neve Campbell (Scream) e dalla sottovalutata Becki Newton (Ugly Betty).

NCIS (2003 – Present)

I drammi e i procedurali criminali sono una dozzina al giorno d’oggi, ma pochi superano una manciata di stagioni e ancora meno riescono a mantenere il livello di qualità di NCIS, attualmente alla sua diciannovesima stagione. Seguendo il Naval Criminal Investigative Service, la serie è contemporanea di show come Law & Order: Special Victims Unit, ed è probabilmente la più affascinante delle fiction più famose della televisione. Nonostante i numerosi cambiamenti nel cast avvenuti negli ultimi anni, la serie rimane un punto fermo della prima serata, uno dei pochi police procedural ancora in onda che rimane saldamente all’interno della formula del “cattivo della settimana” resa popolare nei primi anni 2000. Terza serie sceneggiata non animata più longeva attualmente in onda negli Stati Uniti, la serie ha dato vita a numerosi spinoff, tra cui NCIS: New Orleans e il più recente NCIS: Hawaii, ma non c’è niente di meglio del brio dell’originale, diretto, fino a poco tempo fa, dallo stoico e affidabile Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), e del suo chiaro impegno a chiudere le questioni in sospeso con un sorriso.

Mindhunter (2017 – 2019)

L’Unità di Scienze Comportamentali dell’FBI, attualmente parte dell’Unità di Analisi Comportamentale, è ben nota agli appassionati di fiction poliziesche, essendo presente in diversi show del genere. Mindhunter racconta la storia romanzata di un gruppo di agenti della BSU incaricati di indagare sui serial killer tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 per risolvere il numero sempre crescente di casi che sfidavano l’approccio tradizionale della polizia.

Spesso lodata per l’accuratezza con cui ritrae famigerati assassini come Ed Kemper (Cameron Britton) e Charles Manson (Damon Herriman), Mindhunter va oltre la consueta struttura procedurale, che si concentra quasi esclusivamente sui crimini in sé, per lasciare ai suoi personaggi principali il tempo di brillare e presentare agli spettatori le loro storie. È una serie emozionante e coinvolgente, che tiene il pubblico con il fiato sospeso, chiedendosi quale sarà il prossimo sviluppo, se il prossimo colloquio degli agenti Ford (Groff) e Tench (McCallany) con Kemper, sui crimini su cui stanno attualmente indagando, o sul tentativo dell’agente Tench di capire il suo silenzioso figlio di sei anni.

When They See Us (2019)

A volte una storia è così importante che, anche se straziante, deve essere raccontata e ascoltata. When They See Us è una storia di questo tipo. Quando cinque adolescenti di Harlem, Kevin Richardson (Asante Blackk), Antron McCray (Caleel Harris), Yusef Salaam (Ethan Herisse), Korey Wise (Jharrel Jerome) e Raymond Santana (Marquis Rodriguez), vengono ingiustamente accusati di una brutale aggressione ai danni di un corridore a Central Park, le loro vite diventano un incubo. La serie limitata segue la storia reale di queste cinque persone, dalla scoperta da parte della polizia al lungo processo in tribunale.

La serie limitata si basa su eventi accaduti nel 1989 a Central Park, a New York. La serie racconta gli eventi e le esperienze di questi ragazzi e mette in luce i pregiudizi del sistema giudiziario. When They See Us ha ricevuto un ampio consenso da parte della critica alla sua uscita ed è stata nominata per una serie di premi, vincendo un Peabody e un Emmy Award. Con un cast corale, un tema sociale urgente e recensioni positive, questo è uno spettacolo da non perdere.

Unbelievable (2019)

Anche le persone migliori nell’ambito della legge e dell’ordine possono commettere errori orribili. Unbelievable lo dimostra più volte. È la storia di Marie Adler, una ragazza di 18 anni che denuncia di essere stata violentata da un intruso mascherato che si è introdotto in casa sua. Ma invece di ottenere giustizia, viene accusata di mentire e vittimizzata dagli investigatori che sostengono che stia facendo false accuse. E così, ritratta la sua dichiarazione. Alla fine, due detective decidono di seguire tutte le prove e di scoprire la verità per rendere giustizia a Marie.

La miniserie originale di Netflix si basa su un articolo di T. Christian Miller e Ken Armstrong, vincitore del premio Pulitzer nel 2015, e sul loro libro A False Report. La serie si concentra su Marie e sulle sue esperienze con la polizia, i tribunali, i giudici e la giuria nel corso di otto episodi. La pluripremiata serie ha ottenuto molte recensioni entusiastiche e il plauso della critica.

Hyena (2020)

Hyena è un altro avvincente legal drama K che vale la pena di vedere. È la storia di due ambiziosi avvocati rivali, Jung Geum-ja (Kim Hye-soo) e Yoon Hee-Jae (Ju Ji-hoon) che lavorano presso Song & Kim, uno studio legale che rappresenta la crème-de-la-crème della Corea del Sud. Jung e Yoon sono entrambi estremamente competitivi e ambiziosi, ma ognuno con il proprio arsenale legale. Jung è un’anima audace che non si ferma davanti ai confini dell’etica, delle emozioni, della legge e della giustizia, e farebbe di tutto per avere successo.

Con il suo atteggiamento “whatever it takes”, la sua mente acuta e il suo forte istinto di sopravvivenza, Jung può abbattere il suo concorrente in qualsiasi momento. Yoon, invece, è l’estremo opposto di Jung. È un avvocato d’élite, brillante, egoista, sicuro di sé e che crede in se stesso. Ma non riesce sempre a tenere il passo con l’astuzia di Jung e si fa superare da lei. Tuttavia, non permetterà mai che qualcosa ostacoli la sua ambizione.

Better Call Saul (2015 – 2022)

Ecco un’altra eccezionale opera dei creatori di Breaking Bad. Spin-off del dramma poliziesco di successo di Vince Gilligan e Peter Gould, Better Call Saul inizia circa sei anni prima degli eventi di Breaking Bad ad Albuquerque, nel New Mexico, approfondendo anche la storia di Saul Goodman. La storia segue il viaggio di James McGill (Bob Odenkirk), da truffatore diventato avvocato di mezza tacca a Saul Goodman, avvocato penalista con problemi morali.

Bob Odenkirk ruba la scena nel ruolo di Jimmy McGill, attraverso le sue lotte e i suoi successi nella vita professionale e personale, le infinite fughe e gli incontri con nemici pericolosi, che vanno da squali aziendali di alto profilo a spietati signori della droga. La serie, eccentrica, spiritosa e coinvolgente, è stata acclamata dalla critica e ha ottenuto numerose nomination e premi, tra cui Primetime Emmy Awards e Golden Globe Awards.

Alias Grace (2017)

Se siete fan di Margaret Atwood o semplicemente amate i thriller del XIX secolo, questa è la serie perfetta per voi. Anche se non lo siete, Alias Grace ha tutti gli ingredienti della buona letteratura: una storia avvincente, personaggi intriganti e uno sguardo alla storia, in particolare al sistema legale di un’epoca passata.

Ambientato nel 1843 in Canada, Alias Grace racconta la vera storia di Grace Marks, tratta dall’omonimo romanzo storico di Margaret Atwood. La trama segue la storia della domestica sedicenne Grace (Sarah Gadon), condannata per l’omicidio del suo datore di lavoro, Thomas Kinnear, e sospettata di aver ucciso anche la governante Nancy Montgomery.

How To Get Away With Murder (2014 – 2020)

Annalise Keating (Viola Davis) è una professoressa e uno dei più brillanti avvocati di Philadelphia. How to Get Away With Murder segue Annalise e cinque dei suoi studenti mentre usano la loro intelligenza, le loro abilità e le lezioni in classe per coprire un omicidio. La serie, ricca di colpi di scena, ruota attorno alle conseguenze di un grave incidente che attraversa gli anni e sconvolge non solo la vita di ogni personaggio, ma anche il sistema sociale e legale. La trama si infittisce e si infittisce in ogni stagione con nuovi problemi e personaggi, tutti impegnati a sfuggire a una sola cosa: la morte!

Altro fiore all’occhiello della produttrice Shonda Rhimes, HTGAWM ha ottenuto grandi riconoscimenti e un’ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica. Questa serie legal drama, vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe, è una delle serie più popolari e più seguite su Netflix al momento.

House of Cards (2013 – 2018)

È comprensibile che in questo momento siate titubanti nel guardare una serie con Kevin Spacey, visti i suoi crimini. Tuttavia, il coinvolgimento di Spacey non dovrebbe far passare in secondo piano il fatto che House of Cards ha cambiato la televisione per sempre. La prima grande serie originale di Netflix ha alzato il livello di qualità della produzione e i primi due episodi sono stati diretti nientemeno che da David Fincher. House of Cards ha sostanzialmente dato il via al fenomeno del binge-watching. Sebbene la qualità della serie sia diminuita nel tempo, le prime due stagioni sono tra le più avvincenti della televisione politica mai create. Abbiamo anche uno dei più grandi personaggi femminili a memoria d’uomo: La Claire Underwood di Robin Wright.