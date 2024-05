Unfrosted: quanto del film è effettivamente una storia vera?

Negli ultimi anni, tutti i tipi di prodotti hanno avuto la loro “storia d’origine” drammatica sullo schermo. Sebbene la nascita di una marca di scarpe popolare o di un dispositivo elettronico portatile possa non sembrare intrinsecamente cinematografica, grandi film come Air e BlackBerry hanno esplorato le circostanze uniche della loro creazione e il loro impatto culturale duraturo. Ciò non significa che questo stile di film non possa essere preso in giro, come Jerry Seinfeld che ha offerto un’interpretazione comica della creazione delle Pop-Tarts. Unfrosted esplora una fittizia battaglia di armi tra aziende alimentari rivali, Kellogg’s e Post, per creare il prodotto perfetto per la colazione.

Rappresentando la nascita del tostapane preferito dagli americani come un evento storico sismico, Seinfeld mette in ridicolo molti dei cliché comuni ai film biografici. Il film non manca certo di elementi ridicoli: qualsiasi film con Christian Slater nei panni di un lattaio cattivo e un paio di camei scioccanti di personaggi televisivi iconici non può chiedere al pubblico di prenderlo così sul serio. Sebbene l’intenzione fosse quella di intrattenere, Unfrosted allude ad alcuni eventi storici e a conflitti aziendali reali.

La battaglia tra Kellogg’s e Post in Unfrosted è una storia vera

Unfrosted racconta i valorosi sforzi compiuti dall’inventore di cibo Bob Cabana (Seinfeld), dalla scienziata della NASA Donna Stankowski (Melissa McCarthy) e dal capo della Kellogg’s Edsel Kellogg III (Jim Gaffigan) per mettere insieme un team di esperti per creare un prodotto di pasticceria per la colazione. Le ricerche di Bob iniziano dopo aver scoperto i resti di una focaccia al gusto di frutta in un cassonetto vicino agli stabilimenti della Post.

Questo suggerisce che l’azienda rivale e l’eccentrica direttrice Marjorie Post (Amy Schumer) abbiano sviluppato un prodotto portatile per la colazione che potrebbe essere facilmente accantonato e tostato. Sebbene molti dei personaggi siano di fantasia, Marjorie Post era una persona reale e Bob è vagamente basato sul vero dipendente della Kellogg’s, William Post. Marjorie era la figlia dell’innovatore americano di prodotti per la prima colazione C.W. Post e fu a capo della General Foods Corporation per la maggior parte della sua vita.

Sebbene il gioco sporco descritto in Unfrosted sia in gran parte sensazionalizzato, Kellogg’s e Post avevano una vera e propria rivalità che includeva il furto di idee. Entrambe le aziende furono fondate a Battle Creek, nel Michigan, e svilupparono ricette di cereali all’avanguardia all’inizio del XX secolo. Post ha notoriamente rubato la ricetta di Kellogg per i Corn Flakes per produrre il marchio contraffatto noto come “Post Toasties”.

Lo storico Howard Markel ha paragonato la loro rivalità a quella tra Ford e General Motors. Negli anni ’60, entrambe le aziende svilupparono contemporaneamente ricette di pasticceria per la prima colazione, con Post che annunciò i “Country Squares” avvolti nella carta stagnola nel 1963. Tuttavia, Kellogg’s li ha battuti sul mercato quando le Pop-Tarts sviluppate da Bill Post sono state presentate nel 1964.

Mentre Unfrosted presenta Bob e Donna che cercano di trovare un nome per il loro prodotto attraverso una serie di giovani gruppi di prova, Kellogg’s ha effettivamente testato il gusto delle Pop-Tart con i bambini. Bill Post portò per la prima volta i prototipi ai suoi figli quando lavorava come manager presso la Hekman Biscuit Company, che in seguito sarebbe diventata la Keebler Food Company. All’interno, i prodotti erano inizialmente conosciuti come “focaccine alla frutta” prima che venisse sviluppato il nome “Pop-Tart”, in riferimento al movimento della “pop art” che ha dominato gli anni ’60 grazie all’influenza di Andy Warhol. Sebbene una versione romanzata di Warhol, interpretata da Dan Levy, faccia un cameo in Unfrosted, il suo coinvolgimento nelle Pop Tarts è puramente speculativo.

Unfrosted incorpora personaggi storici reali

Una delle trame più ridicole di Unfrosted coinvolge l’attore Thurl Ravenscroft (Hugh Grant) che guida una rivoluzione delle mascotte dei cereali contro Kellogg’s, poiché temono di essere “sostituite” a causa della popolarità delle Pop-Tarts. Pur non essendo un malvagio attore shakespeariano come Grant lo ritrae, Ravenscroft era la vera voce di Tony la Tigre nelle pubblicità dei Frosted Flakes. Oltre ad aver doppiato il personaggio per oltre cinque decenni, Ravenscroft ha anche ideato il famigerato tormentone “Sono fantastici!”, come viene rappresentato in Unfrosted. Era anche noto per aver doppiato i personaggi di diverse attrazioni Disney e ha prestato la voce per la canzone “You’re A Mean One Mr. Grinch” nel classico speciale natalizio Come il Grinch rubò il Natale.

Anche se non sono stati coinvolti nella creazione delle Pop-Tarts, il team che Bob e Donna riuniscono in Unfrosted è composto da personaggi storici reali. Jack LaLanne (James Marsden) era un “drogato di fast food” che divenne un appassionato di nutrizione di fama mondiale e sviluppò programmi volti a migliorare la salute della nazione. LaLanne si guadagnò in seguito il soprannome di “Padrino del Fitness”. Bobby Moynihan interpreta il vero “Chef Boyardee” che guida l’omonima marca di pasta in scatola. In realtà, la ricetta prende il nome dall’immigrato italiano Ettore Boiardi, che fondò l’azienda nel 1928. Nel film c’è anche un cameo di AdrianMartinez nel ruolo di Tom Carvel, un uomo d’affari di origine greca che ha creato il popolare marchio di gelati soft-serve Carvel.

Unfrosted fa allusioni a eventi storici degli anni ’60

I tentativi di satira di Seinfeld sono chiaramente finalizzati a rivelare la superficialità della drammatizzazione di prodotti sviluppati solo per ottenere un profitto. Unfrosted presenta una versione alternativa della storia in cui l’importanza dello sviluppo degli alimenti per la prima colazione è più importante della corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il film suggerisce che il Presidente John F. Kennedy (Bill Burr) abbia avuto un ruolo attivo nell’incoraggiare Kellogg’s a sviluppare le Pop-Tart prima che la ricetta potesse essere acquisita dai russi. La tensione si acuisce quando Marjorie Post incontra il Primo Segretario dell’Unione Sovietica Nikita Krusciov (Dean Norris) per discutere di un potenziale accordo.

Sebbene le recensioni siano state finora negative, Unfrosted riflette la reale ascesa della commercializzazione negli anni ’60. Il boom economico degli Stati Uniti ha portato a un aumento della pubblicità e allo sviluppo di marchi e spot facilmente identificabili. Il boom economico degli Stati Uniti portò a un aumento della pubblicità e allo sviluppo di marchi e spot facilmente identificabili. Facendo in modo che i consumatori rispondessero emotivamente ai prodotti in cui investivano, le aziende americane si assicurarono che nomi come “Pop-Tarts” venissero associati a qualcosa di più della semplice colazione.