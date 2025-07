Perché non ci sarà la terza stagione di The Sandman

La serie Netflix The Sandman, che sta per concludersi con la seconda stagione, la cui prima metà è stata pubblicata questa settimana su Netflix, suscita speculazioni a causa delle circostanze delicate che hanno circondato la sua produzione. La prima stagione copre le trame dei primi due volumi dei fumetti The Sandman, intitolati Preludi e Notturni e La casa delle bambole.

Sebbene esistano diversi altri volumi della serie principale di fumetti e dei suoi spin-off, è stato deciso di coprire le storie più importanti in una stagione finale. Il cast della seconda stagione di The Sandman, che vede il ritorno di tutti gli Endless e di Vanesu Samunyai nel ruolo di Rose Walker, indica quali trame saranno adattate.

Netflix ha annunciato che The Sandman – stagione 2 sarebbe stata l’ultima puntata nei mesi successivi alle accuse di violenza sessuale mosse contro il coautore del materiale originale, Neil Gaiman. Da allora, le persone coinvolte nella serie hanno rivelato ulteriori dettagli sui loro piani narrativi generali.

The Sandman era destinato a finire dopo la seconda stagione

La serie ha deciso il suo finale già nel 2022

Secondo quanto riferito, il team creativo di The Sandmanha deciso che la seconda stagione sarebbe stata l’ultima all’incirca nel periodo in cui è stata rilasciata la prima stagione. Secondo Deadline, “Era stato deciso prima dell’inizio delle riprese della seconda stagione che sarebbe stata la conclusione della serie.” Lo showrunner Allan Heinberg ha anche dichiarato in un post su X:

La serie The Sandman si è sempre concentrata esclusivamente sulla storia di Dream e, nel 2022, quando abbiamo esaminato il materiale rimanente dei fumetti, sapevamo che avevamo abbastanza storia solo per un’altra stagione.

In un’altra intervista con Entertainment Weekly, Heinberg sottolinea la presenza limitata di Dream in alcuni volumi del materiale originale della serie. Sebbene The Sandman presenti molti personaggi secondari affascinanti, si basa sul personaggio di Dream, interpretato da Tom Sturridge, noto anche come Morpheus o Sandman, come punto di riferimento.

L'episodio bonus della seconda stagione di The Sandman toccherà trame che non ruotano attorno a Dream. L'episodio finale della serie, "Death: The High Cost of Living", sarà incentrato sulla sorella di Dream, Death (Kirby Howell-Baptiste), che sostituirà il personaggio centrale per un periodo limitato.

In un’economia caratterizzata dalla cancellazione delle serie TV fantasy in streaming, condensare il materiale originale rimanente in una stagione finale compatta è stata una mossa più intelligente che allungarlo in modo plausibile in una terza stagione. A differenza delle popolari serie fantasy che sono state cancellate troppo presto, The Sandman avrà presumibilmente un finale molto più soddisfacente.

The Sandman non è stato cancellato a causa delle accuse a Neil Gaiman

I creativi della serie rivelano a che punto erano con la produzione quando è scoppiato lo scandalo

La tempistica, tuttavia, ha fatto riflettere su come le accuse a Neil Gaiman possano aver influito sul futuro di The Sandman, soprattutto considerando che altri adattamenti delle sue opere sono stati bloccati. Diverse donne hanno denunciato Gaiman per la prima volta nel luglio 2024, mentre l’articolo di Vulture con le loro interviste dettagliate è stato pubblicato nel gennaio 2025, lo stesso mese in cui è stata confermata l’ultima stagione di The Sandman.

Heinberg ha affermato (tramite EW) che le accuse non sono state la ragione della fine di The Sandman, definendola “una tempistica sfortunata, senza dubbio”, dato che il cast e la troupe avevano quasi terminato la produzione in quel momento. Anche il co-creatore della serie David S. Goyer ha recentemente fornito una versione simile a IndieWire:

Quando sono emerse le accuse, penso che mancassero tre settimane alla fine delle riprese della seconda stagione, quindi eravamo molto, molto avanti con il lavoro. […] So che Netflix, all’epoca, pensava: “Dio, abbiamo passato due anni a realizzare questa cosa. Ci sono tutti questi attori, sceneggiatori e registi coinvolti che, se non la trasmettessimo, non sarebbero ricompensati adeguatamente”. E così abbiamo deciso di lasciare che fosse il lavoro a parlare da solo. Ma sarei pazzo a dire che non è stato strano.

Goyer ha anche rivelato che Gaiman “non è stato coinvolto nella seconda stagione come […] nella prima”, apparentemente anche per circostanze casuali. Gaiman è accreditato come co-creatore e produttore esecutivo della serie TV. Indipendentemente da queste notizie, l’ultima stagione di The Sandman sarà probabilmente ancora influenzata dalle accuse che Gaiman ha negato.

Fonte: Deadline, X, Entertainment Weekly, Vulture, IndieWire