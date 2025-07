Squid Game: la star affronta il più grande mistero dietro la decisione finale del frontman

La star di Squid Game Lee Byung-hun affronta finalmente uno dei più grandi misteri dietro la decisione del Front Man. Netflix ha finalmente chiuso il suo spettacolo di maggior successo, rivelando il destino di personaggi come Gi-hun (Lee Jung-jae) e il Front Man. Mentre Gi-hun sacrifica la sua vita nel finale della terza stagione di Squid Game, il Front Man prende il bambino di Jun-hee (Jo Yu-ri) una volta che la posizione dei giochi viene esposta.

Il Front Man ha tenuto la bambina per sei mesi, ma alla fine l’ha affidata al fratello Jun-ho (Wi Ha-joon) perché se ne prendesse cura. Inoltre, ha lasciato anche il premio in denaro della bambina, pari a 4,56 miliardi di won, prima che l’antagonista dello show incontrasse la figlia di Gi-hun per consegnarle anche le vincite della prima stagione.

Parlando con The Hollywood Reporter, Byung-hun ha finalmente spiegato perché il Front Man ha deciso di cedere il bambino al fratello. La star ritiene che all’antagonista dello show non rimanessero molte opzioni, soprattutto dopo essersi stancato al termine dei giochi. Tuttavia, il Front Man ha continuato a seguire le regole e ha confidato che il fratello avrebbe protetto la bambina e fatto in modo che i soldi andassero a lei.

Dopo tutto quello che ha passato, penso che il Front Man sia un po’ stufo di testare le persone o di metterle in prova a questo punto. Penso che l’impulso possa essere andato via dopo la fine del Gioco, specialmente dopo tutto ciò che ha passato nel suo confronto con Gi-hun e dopo aver assistito al sacrificio di Gi-hun. Quindi penso che abbia lasciato il bambino con suo fratello principalmente perché non ha molte opzioni. Soprattutto, come sempre, vuole seguire le regole. Il bambino ha vinto la partita, quindi i soldi dovrebbero andare al bambino. Suo fratello è di famiglia e sa molto profondamente che suo fratello è una persona affidabile e degna di fiducia, e che proteggerà il bambino e si assicurerà che nessuno prenda i soldi del bambino. Le regole dicono che i soldi vanno al bambino, e suo fratello può aiutare a garantirlo.

Perché era importante capire la decisione del front man nella terza stagione di Squid Game

Mentre ci sono così pochi dettagli sul Front Man, c’erano molte ipotesi sull’antagonista. È noto che il Front Man, noto anche come In-ho, ha precedentemente gareggiato nei giochi nel 2015, quando aveva bisogno di soldi per salvare la moglie incinta malata e il figlio non ancora nato. Sfortunatamente, non ce l’hanno fatta, e il test finale di In-ho nell’uccidere i concorrenti rimanenti lo ha reso il Front Man.

Dopo il sacrificio di Gi-hun nel round finale, il bambino di Jun-hee alla fine è diventato il vincitore. Con il filmato della terza stagione che mostra il Front Man che reclama il bambino, molti spettatori hanno ipotizzato che l’avrebbe adottata per rimensare per aver perso suo figlio quasi un decennio fa. Tuttavia, la decisione di rinunciare alla bambina sei mesi dopo ha lasciato molti spettatori confusi sul motivo per cui non l’ha tenuta.

L’ultima risposta di Byung-hun fornisce una certa risoluzione alla decisione del Front Man e al suo processo di pensiero. Nonostante il loro allontanamento, sembra che Front Man stia, almeno, riscaldando a Jun-ho, anche se significa ancora mantenere un po’ di distanza. In altre parti dell’intervista, l’attore ha anche lasciato intendere che l’antagonista sembrava ammorbidire leggermente la sua posizione brutale nei confronti degli umani a causa dell’altruismo di Gi-hun.