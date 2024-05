The Sandman stagione 2: scelti gli altri Endless Delirio, Destino e Il Prodigo

Arriva da Variety una buona notizia per i fan di The Sandman. L’adattamento Netflix dell’epica serie di graphic novel di Neil Gaiman ha scelto gli ultimi tre fratelli degli Endless. Dopo Tom Sturridge nei panni di Sogno, Mason Alexander Park in quelli di Desiderio, Kirby Howell-Baptiste per Morte e Donna Preston nei panni di Disperazione, arrivano Esmé Creed -Miles nel ruolo di Delirio, Adrian Lester nel ruolo di Destino e Barry Sloane nel ruolo de Il Prodigo.

Nella serie di fumetti The Sandman, il Prodigo è noto come Distruzione, Netflix ha avuto cura di etichettare il ruolo di Sloane con il nome che era stato pronunciato anche nella prima stagione della serie, che è anche il modo in cui il personaggio viene chiamato nei primi volumi della storia. I tre nuovi casting puntano alla seconda stagione di The Sandman che copre l’iconico episodio della graphic novel, La stagione delle nebbie. Avevamo anche sentito che la nuova stagione avrebbe raccontato più storie con protagonisti gli Endless, e ora che ci sono tutti, i giochi possono cominciare.

Cosa aspettarsi da The Sandman 2? la seconda stagione

“Sta iniziando un viaggio che ci porterà dal giardino del Destino all’Inferno, dal Cuore del Sogno all’Antica Grecia e alla Francia rivoluzionaria, e da lì a luoghi che nemmeno io riesco a immaginare sullo schermo. Sarò paziente. Le cose belle stanno per arrivare“, ha detto il creatore Neil Gaiman nella sua precedente lettera per celebrare il 35° anniversario dei suoi fumetti di The Sandman.

The Sandman è interpretato da Tom Sturridge nei panni di Sogno, Mason Alexander Park in quelli di Desiderio, Kirby Howell-Baptiste per Morte, Donna Preston nei panni di Disperazione, Esmé Creed -Miles nel ruolo di Delirio, Adrian Lester nel ruolo di Destino, Barry Sloane nel ruolo de Il Prodigo, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, Kirby Howell-Baptiste nel ruolo di Morte, Patton Oswalt nel ruolo di Matthew il Corvo, Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine. Finora, Netflix non ha ancora fatto alcun annuncio riguardo ai nuovi attori che si uniranno al cast della seconda stagione.

La serie live-action The Sandman è scritta da Neil Gaiman (American Gods) e dallo showrunner Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy). David S. Goyer (Batman Begins, Foundation) è il produttore esecutivo del dramma della Warner Bros. Television.