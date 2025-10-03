RIV4LI: guida ai personaggi della serie Netflix

Dal primo ottobre è disponibile solo su Netflix RIV4LI (la nostra recensione qui), la nuova serie TV per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani (DI4RI).
RIV4LI esplora i conflitti e le scoperte della preadolescenza: i primi amori, la costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, la forza dell’amicizia, ma anche i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal “gruppo”.
RIV4LI è una serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli. Scritta da Simona Ercolani con Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore, Ivan Russo. Produttrice esecutiva è Grazia Assenza.
La trama di RIV4LI
RIV4LI sono, infatti, i protagonisti della serie, divisi inizialmente in due gruppi contrapposti. Siamo a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini: è questo il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli). A sfidarli sarà la nuova arrivata, Terry (Kartika Malavasi) che, appena trasferita da Roma, formerà un nuovo gruppo, quello degli Outsider. La rivalità è da subito accesissima, ma quando la scuola sarà divisa in due da un vero muro, Insider e Outsidersapranno unirsi per abbattere le barriere fisiche e relazionali che li separano. Nel cast anche Lorenzo Ciamei (Luca), Eugenia Cableri (Sabrina), Melissa Di Pasca (Marzia), Joseph Figueroa (Alessio), Duccio Orlando (Paolo), Andrea Arru (Pietro).
Guida al cast di RIV4LI
Gli Insiders:
- Claudio (Samuele Carrino), è il leader del gruppo, spavaldo e egoista, nasconde una grande debolezza e sofferenza per via del padre lontano e della solitudine in cui passa le sue giornate.
- Dario (Edoardo Miulli), considerato il rubacuori della scuola, anche lui è spavaldo e sicuro di sé, non fa altro che cambiare ragazza di continuo, ma anche lui custodisce una profonda ferita, causa dalla perdita della madre anni prima. E’ il gemello di Luca.
- Lorenzo Ciamei (Luca), sensibile e accogliente, si aggrega agli Insiders principalmente perché gemello di Luca, di cui subisce un po’ l’influenza. Anche lui soffre molto la perdita della madre, ma ha una personalità più forte benché appaia all’inizio nell’ombra del fratello.
- Eugenia Cableri (Sabrina), intelligente e sensibile, è molto competitiva. E’ la migliore amica di Luca, ha un grande talento per la ginnastica ritmica e vorrebbe fare l’atleta, ma si scontra con le aspettative dei genitori che la vorrebbero seguire una carriera accademica più convenzionale. Nutre una rivalità innata verso Terry, la sua principale sfidante sul tappeto della ritmica.
Gli Outsiders:
- Terry (Kartika Malavasi), la “romana”, trasferitasi suo malgrado a Pisa. Deve ambientarsi in una nuova città, lontana dalle sue amicizie. E’ sfrontata e difficilmente segue le regole, soprattutto quando vanno contro il suo innato senso di giustizia. Sarà la leader degli Outsiders e la sua nemica naturale è Sabrina, contro la quale concorre per il titolo di ginnasta più brava della scuola.
- Melissa Di Pasca (Marzia), il genio della classe, di indole molto timida, ha una cotta per una ragazza più grande ed è un vero talento della tecnologia. Vede in Terry una vera amica e troverà il coraggio per assumere il suo posto nella comunità scolastica.
- Joseph Figueroa (Alessio), una volta grande amico di Claudio, si allontana dal gruppo degli Insiders per un motivo all’inizio misterioso. Ha uno spiccato talento artistico che sfrutta per racimolare qualche soldo, visto che la sua famiglia versa in condizioni economiche difficili. E’ silenzioso e un po’ ostinato, ma ha il cuore dalla parte giusta del petto.
- Duccio Orlando (Paolo), premonitore di disgrazie, è additato come una spia solo perché figlio della Preside. Anche se faticherà a liberarsi dall’influenza della madre, è il personaggio che sboccerà presto, trovando la sua voce. E’ un amico fedele e ama la pace e l’armonia. Sempre prnto ad aiutare gli altri e aperto al perdono e alla comprensione.