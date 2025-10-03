RIV4LI: guida ai personaggi della serie Netflix

Dal primo ottobre è disponibile solo su Netflix RIV4LI (la nostra recensione qui), la nuova serie TV per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani (DI4RI).

RIV4LI esplora i conflitti e le scoperte della preadolescenza: i primi amori, la costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, la forza dell’amicizia, ma anche i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal “gruppo”.

RIV4LI è una serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli. Scritta da Simona Ercolani con Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore, Ivan Russo. Produttrice esecutiva è Grazia Assenza.

La trama di RIV4LI

RIV4LI sono, infatti, i protagonisti della serie, divisi inizialmente in due gruppi contrapposti. Siamo a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini: è questo il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli). A sfidarli sarà la nuova arrivata, Terry (Kartika Malavasi) che, appena trasferita da Roma, formerà un nuovo gruppo, quello degli Outsider. La rivalità è da subito accesissima, ma quando la scuola sarà divisa in due da un vero muro, Insider e Outsidersapranno unirsi per abbattere le barriere fisiche e relazionali che li separano. Nel cast anche Lorenzo Ciamei (Luca), Eugenia Cableri (Sabrina), Melissa Di Pasca (Marzia), Joseph Figueroa (Alessio), Duccio Orlando (Paolo), Andrea Arru (Pietro).

Guida al cast di RIV4LI

Gli Insiders:

Claudio (Samuele Carrino), è il leader del gruppo, spavaldo e egoista, nasconde una grande debolezza e sofferenza per via del padre lontano e della solitudine in cui passa le sue giornate.

Dario (Edoardo Miulli), considerato il rubacuori della scuola, anche lui è spavaldo e sicuro di sé, non fa altro che cambiare ragazza di continuo, ma anche lui custodisce una profonda ferita, causa dalla perdita della madre anni prima. E’ il gemello di Luca.

Lorenzo Ciamei (Luca), sensibile e accogliente, si aggrega agli Insiders principalmente perché gemello di Luca, di cui subisce un po’ l’influenza. Anche lui soffre molto la perdita della madre, ma ha una personalità più forte benché appaia all’inizio nell’ombra del fratello.

Eugenia Cableri (Sabrina), intelligente e sensibile, è molto competitiva. E’ la migliore amica di Luca, ha un grande talento per la ginnastica ritmica e vorrebbe fare l’atleta, ma si scontra con le aspettative dei genitori che la vorrebbero seguire una carriera accademica più convenzionale. Nutre una rivalità innata verso Terry, la sua principale sfidante sul tappeto della ritmica.

Gli Outsiders: