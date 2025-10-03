Adam Driver e Anne Hathaway insieme per Ron Howard

Ron Howard non è estraneo all’idea di prendere storie vere e adattarle in incredibili esperienze cinematografiche, e sembra aver trovato la prossima storia potente da raccontare. Il regista premio Oscar dirigerà il dramma di Amazon MGM Studios Alone at Dawn, con Adam Driver e Anne Hathaway come protagonisti.

Amazon distribuirà il film nelle sale. Il film rientra nell’accordo di prelazione recentemente rinnovato tra Amazon MGM e Brian Grazer e Imagine Entertainment di Ron Howard.

Tra i produttori figurano Imagine Entertainment, The Hideaway Entertainment e Thruline Entertainment, oltre a Kristy Grisham, William Connor e Patrick Newall. Michael Russell Gunn sarà il produttore esecutivo. Michael Russell Gunn ha scritto la sceneggiatura, con revisioni precedenti di Erin Cressida Wilson e Amy Herzog.

Di cosa parla il nuovo film di Ron Howard?

Il film è basato sull’omonimo libro di Dan Schilling e Lori Chapman Longfritz ed è ispirato a un’incredibile storia vera. Anni dopo che il Controllore di Combattimento dell’Aeronautica John Chapman combatté fino alla morte per salvare i suoi commilitoni, un ufficiale dei servizi segreti si sforza di dimostrare il suo valore, conducendo un’indagine che alla fine gli farà ottenere la Medaglia d’Onore. Schilling è un consulente militare del film e, come Chapman, era anche un Tecnico di Controllo di Combattimento. Chapman Longfritz è la sorella di Chapman.

Sebbene la storia sia incredibile di per sé, il percorso che il progetto ha percorso per arrivare a questo punto è altrettanto impressionante. Thruline Entertainment portò il manoscritto di Alone at Dawn a The Hideaway Entertainment, che lo opzionò in un’accesa guerra di offerte prima che diventasse un bestseller del New York Times.

The Hideaway Entertainment assunse Gunn per adattare la sceneggiatura e, in seguito al suo adattamento, The Hideaway propose il progetto a Imagine Entertainment. Howard fu così colpito dalla storia che decise di assumerne la regia e il progetto fu presto affidato ad Amazon MGM e Wilson fu assunto per la riscrittura.