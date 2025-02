S.W.A.T. – Stagione 8: data di uscita, cast, trama e tutto ciò che sappiamo

La popolare serie procedurale d’azione della CBS S.W.A.T. doveva originariamente concludersi dopo la settima stagione, ma il network ha invece deciso di rinnovarla per l’ottava. La serie, che ha debuttato nel 2017, vede protagonista Shemar Moore nei panni del sergente Hondo, un duro capo della squadra S.W.A.T. che è combattuto tra la protezione di coloro che provengono dalla sua comunità e il suo servizio nella polizia di Los Angeles. Basata sulla serie omonima degli anni ’70, S.W.A.T. si distingue dalle altre serie procedurali per l’aumento dell’azione di stagione in stagione.

La vita della longeva serie procedurale è stata tutt’altro che tranquilla, e S.W.A.T. è stata cancellata per la prima volta dopo la sesta stagione nel 2022. Tuttavia, grazie in gran parte alle suppliche della star Shemar Moore, la CBS ha annullato la sua decisione e rinnovato lo show per la settima e presumibilmente ultima stagione. La seconda cancellazione sembrava definitiva anche quando la settima stagione ha iniziato ad andare in onda, ma la CBS ha cambiato di nuovo idea sullo status di S.W.A.T. Ora, dopo solo pochi mesi, la CBS ha riportato la serie per una sorprendente ottava stagione, e il futuro dello show è rimasto aperto per ulteriori sviluppi.

Ultime notizie su S.W.A.T. – Stagione 8

Poco dopo l’annuncio dell’ingresso di Annie Ilonzeh nel cast, sono arrivate le ultime notizie sotto forma di nuove immagini della stagione 8 di S.W.A.T. che rivelano il suo nuovo personaggio. Per pubblicizzare la prima puntata della stagione 8, “Vanished”, la CBS ha fornito alcune immagini del nuovo team mentre entra in azione per salvare un autobus pieno di bambini scomparsi. Tra le foto, Annie Ilonzeh nel ruolo di Devin Gamble è mostrata insieme a star di ritorno come Shemar Moore.

La data di uscita di S.W.A.T. – Stagione 8

La stagione 8 è uscita in ottobre

Dopo aver annullato la decisione di cancellare la serie dopo la stagione 7, la CBS non solo ha rinnovato S.W.A.T. per un’ottava stagione, ma ha anche programmato la prima della serie per il 2024. Riprendendo il suo posto come inizio del blocco di venerdì sera pieno di azione della CBS, S.W.A.T. negli USA ha debuttato il 18 ottobre 2024 alle 20:00. La premiere dell’ottava stagione sarà seguita dal ritorno di Fire Country (stagione 3) e della lunga serie poliziesca Blue Bloods (stagione 14).

S.W.A.T. – Stagione 8 in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Il cast della stagione 8 di S.W.A.T.

Non è chiaro come la conclusione prevista della settima stagione influenzerà il cast della stagione 8, ma finora ci sono già stati alcuni cambiamenti nel cast. Anche se si prevede che la maggior parte del cast principale tornerà, una notevole assenza nella stagione 8 sarà Kenny Johnson nel ruolo di Dominique Luca, che ha lasciato la squadra dopo la commovente cerimonia di pensionamento. Un ritorno quasi garantito è quello di Shemar Moore nel ruolo del sergente Daniel “Hondo” Harrelson Jr., che è stato il più grande sostenitore della serie sin dal suo debutto nel 2017.

È stato annunciato un altro cambiamento nel cast della stagione 8: la co-protagonista di lunga data Rochelle Aytes tornerà nel ruolo di Nichelle Carmichael-Harrelson. Aytes ha interpretato il ruolo dalla terza stagione, ma non farà parte del cast a tempo pieno nella stagione 8.

Il presunto cast della stagione 8 di S.W.A.T. include:

Shemar Moore interpreta Sgt. Daniel “Hondo” Harrelson Jr.

Jay Harrington interpreta Sgt. David “Deacon” Kay

Alex Russell interpreta Officer James “Jim” Street

David Lim interpreta Officer Victor Tan

Patrick St. Esprit interpreta Commander Robert Hicks

Rochelle Aytes interpreta Nichelle Carmichael

Anna Enger Ritch interpreta Officer Zoe Powell

Annie Ilonzeh interpreta Devin Gamble

Niko Pepaj interpreta Miguel Alfaro

La trama dell’ottava stagione di S.W.A.T.

Anche se la prossima stagione potrebbe introdurre qualche nuovo colpo di scena, S.W.A.T. è come la maggior parte delle serie procedurali, in quanto tende a seguire un formato episodico. La tendenza a un caso a settimana dovrebbe continuare anche nell’ottava stagione, anche se ci sono alcuni fili che possono ancora essere esplorati. La partenza di Luca potrebbe richiedere l’arrivo di un nuovo membro del team, e Powell probabilmente avrà ancora a che fare con l’esperienza di pre-morte che ha avuto all’inizio della stagione 7.

Con Nichelle che torna a un ruolo di supporto, non è chiaro se il suo status ridotto sarà affrontato nella trama o se semplicemente non apparirà in alcuni episodi. Con il futuro di S.W.A.T. ancora incerto, non è chiaro se ci sarà un aspetto conclusivo nella storia della stagione 8. Tuttavia, fino all’arrivo della stagione 8, sarà impossibile indovinare cosa succederà dopo.