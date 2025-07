Il prossimo film della MCU sarà un “film senza compiti a casa”

Secondo Kevin Feige, I Fantastici Quattro: Gli Inizi è un film autonomo dell’MCU che non richiede alcuna conoscenza preliminare per essere apprezzato. I Fantastici Quattro: Gli Inizi di Matt Shakman segna la prima apparizione dell’omonimo team nell’MCU, giusto in tempo per incontrare altri eroi come gli Avengers e combattere cattivi multiversali come il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. Tuttavia, i Fantastici Quattro dell’MCU non devono necessariamente entrare nel territorio dei crossover per lasciare il segno.

Come riportato da Variety, il capo della Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che lo studio ha sempre pianificato di realizzare I Fantastici Quattro: Gli Inizi come un film autonomo dell’MCU che funziona sia come film a sé stante che come capitolo della trama generale del franchise.

L’idea di presentare la squadra in “un mondo tutto suo”, separato dagli altri eroi e dalle altre storie, è stata decisa fin dall’inizio. Leggi la citazione completa di Kevin Feige:

“Abbiamo sempre pianificato, anche prima che diventasse un argomento di discussione, di presentarli in un mondo tutto loro, in cui sono gli unici eroi. È un film che non richiede alcun lavoro di preparazione. Non è letteralmente collegato a nulla di ciò che abbiamo fatto prima”.

Cosa significano i commenti di Kevin Feige su I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Fantastic Four: First Steps è il progetto più autonomo degli ultimi anni

Da quando la Saga dell’Infinito si è conclusa, la Marvel ha introdotto una grande varietà di nuovi personaggi e trame. Tuttavia, la stragrande maggioranza di essi è stata strettamente collegata ad archi narrativi passati o futuri. Anche un film corale ben strutturato come Thunderbolts*, che non si basa sulle storie precedenti di ciascun personaggio, si apprezza meglio dopo aver visto titoli come Black Widow e The Falcon and the Winter Soldier. Nel frattempo, I Fantastici Quattro: Gli Inizi è un punto di ingresso ideale per chi non ha mai visto un film Marvel prima d’ora.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è il quinto dei quattro film live-action dei Fantastici Quattro, ma il primo a far parte di un franchise più ampio. Mentre il team dei Fantastici Quattro dell’MCU sarà fondamentale per i film futuri come Avengers: Doomsday, il loro film d’esordio è ambientato interamente in un universo separato.

Anche i loro nemici, come Mole Man interpretato da Paul Walter Hauser e Galactus interpretato da Ralph Ineson, sono esclusivi del team, almeno prima che viaggino verso la Terra-616 per unire le forze con gli Avengers.