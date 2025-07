I Fantastici Quattro – Gli inizi: cast e guida ai personaggi del nuovo film Marvel Studios

Il cast di I Fantastici Quattro – Gli inizi della Marvel Studios è incredibilmente forte e comprende alcuni dei migliori attori in circolazione. Kevin Feige ha confermato il reboot dei progetti Fantastic Four della Fox nell’MCU nel 2019, poco dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, anche se per diversi anni le notizie sono state scarse. Jon Watts, regista di Spider-Man: Homecoming, era stato inizialmente scelto per dirigere il progetto, ma è stato poi sostituito da Matt Shakman, regista di WandaVision, con Josh Friedman e Cameron Squires alla sceneggiatura. I Fantastici Quattro – Gli inizi della Marvel Studios uscirà il 25 luglio 2025 nella Fase 6 dell’MCU.

Dopo l’annuncio di Feige su I Fantastici Quattro – Gli inizi, sono iniziate le voci sui possibili attori che avrebbero potuto interpretare i quattro ruoli principali della Prima Famiglia Marvel. Per festeggiare San Valentino, la Marvel Studios ha finalmente confermato il cast di The Fantastic Four condividendo un’immagine della squadra su X. Il 4 febbraio 2025, la Marvel ha condiviso un teaser trailer che ha dato ai fan un assaggio delle nuove versioni di questi amati personaggi. Con la prima famiglia Marvel che finalmente entra a far parte del MCU, ci sono molti motivi per amare il cast di I Fantastici Quattro – Gli inizi.

Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards, alias Mister Fantastic

Nato il 2 aprile 1975

Attore: Pedro Pascal è salito alla ribalta interpretando Oberyn Martell in Il Trono di Spade e Javier Peña in Narcos, ma ha ottenuto un successo ancora maggiore grazie ai ruoli in The Mandalorian e The Last of Us, oltre ad aver recitato nel film della DCEU Wonder Woman 1984 nel ruolo di Maxwell Lord. Pedro Pascal ha già dimostrato ampiamente il suo potenziale come protagonista prima di I Fantastici Quattro – Gli inizi e ha già espresso la sua emozione per l’ingresso nel MCU.

Personaggio: Pedro Pascal era da tempo dato per certo nel ruolo di Reed Richards Mister Fantastic prima che la Marvel Studios confermasse la notizia, battendo altri candidati dei fan come Ryan Gosling, Adam Driver e Penn Badgley. Mr. Fantastic è il leader dei Fantastici Quattro ed è sposato con Sue Storm, la Donna Invisibile. Ha la capacità di allungare il proprio corpo in qualsiasi forma ed è anche una delle persone più intelligenti al mondo.

Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile

Nata il 18 aprile 1987 o 1988

Attrice: Vanessa Kirby ha debuttato come attrice teatrale, ma è diventata famosa interpretando la principessa Margaret in The Crown. Kirby ha ottenuto grandi consensi per le sue interpretazioni di Martha Weiss in Pieces of a Woman e dell’imperatrice Joséphine in Napoleon, e ha recitato nelle serie di film d’azione Mission: Impossible e Hobbs & Shaw.

Film e serie TV di Vanessa Kirby The Crown Hobbs & Shaw Mission: Impossible – Fallout



Personaggio: Vanessa Kirby è stata scelta per interpretare la Donna Invisibile di Sue Storm in I Fantastici Quattro – Gli inizi, che acquisisce abilità quali l’invisibilità, la proiezione di campi di forza e l’immunità telepatica. È anche la moglie di Mr. Fantastic e la sorella di Johnny Storm, noto anche come La Torcia Umana. Il teaser trailer ufficiale del film è incentrato principalmente sul suo personaggio.

Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana

Nato il 26 gennaio 1994

Attore: Joseph Quinn è diventato famoso a livello internazionale nel ruolo di Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things, ma prima di questo ruolo di successo aveva lavorato per anni in ruoli minori in serie come Il Trono di Spade, Caterina la Grande e Small Axe. Ha anche interpretato un ruolo significativo in A Quiet Place: Day One e ha lavorato con Ridley Scott in Gladiator II.

Film/serie TV di Joseph Quinn Stranger Things A Quiet Place: Day One Gladiator II



Personaggio: Joseph Quinn è stato scelto per interpretare Johnny Storm, la Torcia Umana, in The Fantastic Four. Johnny Storm è il fratello minore di Sue Storm, quindi l’intesa tra Quinn e Vanessa Kirby dovrà essere perfetta nel prossimo progetto. Joseph Quinn prende il posto di Chris Evans e Michael B. Jordan, due ex membri del MCU, nel ruolo di Johnny Storm.

Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm, alias La Cosa

Nato il 19 marzo 1977

Attore: L’interpretazione di Ebon Moss-Bachrach del personaggio Micro di David Lieberman nella serie Netflix The Punisher gli ha permesso di acquisire una preziosa esperienza con la Marvel, avendo già fatto parte di una produzione di supereroi, ma è noto per i ruoli interpretati in una varietà di serie diverse. Tra questi figurano le incredibili interpretazioni in The Bear (per cui ha vinto due Emmy), Girls e Andor.

Film/serie TV di rilievo con Ebon Moss-Bachrach Andor The Punisher The Bear



Personaggio: Ebon Moss-Bachrach è stato scritturato per interpretare Ben Grimm, alias La Cosa, nel film dell’MCU The Fantastic Four: First Steps, con la sua forma di La Cosa realizzata principalmente in CGI. La sua scelta è stata accolta con favore, dato che Ben Grimm è un personaggio ebreo, quindi Moss-Bachrach è autentico e rappresentativo.

Julia Garner nel ruolo di Shalla-Bal, alias Silver Surfer

Nata il 1° febbraio 1994

Attrice: Nota soprattutto per il ruolo vincitore di un Emmy in Ozark, Julia Garner è una delle attrici più prestigiose del momento e I Fantastici Quattro – Gli inizi rappresenta un’enorme opportunità per ottenere un ruolo significativo nell’MCU. Oltre a Ozark, Julia Garner ha recitato con grande successo in varie serie, tra cui Inventing Anna e The Americans.

Film e serie TV di Julia Garner Ozark Inventing Anna The Americans



Personaggio: Garner interpreterà il ruolo di Shalla-Bal, che sarà la versione della serie del Silver Surfer. Questo è particolarmente interessante per i fan dei fumetti, dato che il Silver Surfer principale della Marvel è solitamente Norrin Rad, con Shalla-Bal spesso come suo principale interesse romantico. Questa mossa aiuta a evitare che il MCU diventi prevedibile per chi ha letto i fumetti e crea anche una distanza tra questo film e quello del 2015.

Ralph Ineson nel ruolo di Galactus

Nato il 15 dicembre 1969

Attivo dal: 1993

Attore: Ralph Ineson ha una presenza imponente sullo schermo, noto soprattutto per i suoi ruoli in progetti come The Witch, The Green Knight, Nosferatu e Chernobyl. Oltre alle interpretazioni dal vivo, ha prestato la sua voce a numerosi videogiochi, tra cui Charles Vane in Assassin’s Creed IV: Black Flag e Lorath Nahr in Diablo IV.

Film e serie TV di Ralph Ineson The Witch The Green Knight Nosferatu



Personaggio: Nei fumetti Marvel, Galactus è un individuo imponente in grado di cambiare dimensioni, ma spesso abbastanza grande da divorare interi pianeti in un solo boccone. Galactus è già apparso in Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, dove ha sostituito il suo caratteristico aspetto umanoide con una vaga nuvola cosmica. È apparso brevemente nel teaser trailer di The Fantastic Four: First Steps, con un look fedele al fumetto mentre incombe su New York City.

Galactus non è tanto un cattivo quanto una forza della natura. Distrugge i pianeti per sostenersi e il suo appetito distruttivo bilancia le forze universali della creazione e della distruzione.

Il cast di supporto e i personaggi di I Fantastici Quattro – Gli inizi

Attori di alto livello completano il resto del cast

Paul Walter Hauser in un ruolo non ancora rivelato: al momento non è noto quale ruolo interpreterà l’attore. Grazie al suo talento nel conferire intensità e umorismo ai suoi personaggi (anche se ha dimostrato di saper recitare anche in ruoli drammatici), alcuni hanno ipotizzato che potrebbe avere un piccolo ruolo come Mole Man. Il minuscolo cattivo è stato il primo nemico affrontato dai Fantastici Quattro nei fumetti Marvel, quindi la sua inclusione potrebbe essere un divertente omaggio alla storia della squadra.

John Malkovich in un ruolo ancora segreto: pochi attori hanno una carriera così lunga e impressionante come Malkovich. Protagonista di film di ogni genere, dai thriller ai film d’autore di alto livello, Malkovich porta il suo fascino e il suo carisma unici in ruoli grandi e piccoli. Si vocifera che potrebbe interpretare The Red Ghost, uno scienziato sovietico determinato a battere gli americani nella corsa alla luna. Nel trailer appare con lunghi capelli bianchi e barba.

Natasha Lyonne in un ruolo ancora segreto: come il resto del cast di supporto finora, Natasha Lyonne avrà un ruolo in I Fantastici Quattro – Gli inizi, ma al momento non è chiaro chi interpreterà.

Sarah Niles in un ruolo ancora segreto: l’attrice britannica nota per I May Destroy You e Ted Lasso avrà anche un ruolo in The Fantastic Four: First Steps, ma al momento non è ancora chiaro chi interpreterà nel film.