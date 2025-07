Kevin Feige attribuisce il fallimento di Captain America: Brave New World alla sostituzione di Chris Evans

Il Marvel Cinematic Universe ha affrontato il tema del Captain America: Brave New World, che non ha ottenuto i risultati sperati al botteghino. Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, ha intrapreso un viaggio per diventare il protagonista dei film di Captain America sia in Avengers: Endgame che in The Falcon and the Winter Soldier di Disney+. Questo ha portato al primo dei film del MCU del 2025.

Tuttavia, nonostante il lungo viaggio di Sam, l’aggiunta di personaggi legati a Hulk come The Leader e Red Hulk interpretato da Harrison Ford, e altro ancora, Captain America: Brave New World ha chiuso la sua corsa al botteghino mondiale con 415,1 milioni di dollari (secondo Box Office Mojo) a fronte di un budget di produzione di 180 milioni di dollari, molto al di sotto dei 714,1 milioni di dollari di Captain America: The Winter Soldier con Chris Evans e dei 1,15 miliardi di dollari di Civil War.

Durante una conversazione sul futuro dell’MCU con i membri della stampa, il presidente della Marvel Studios Kevin Feige (tramite Deadline) ha affermato che Captain America: Brave New World‘s deludente performance al botteghino è stata causata dal fatto che “era il primo senza Chris Evans.” L’attore che interpretava Steve Rogers ha lasciato il ruolo in Avengers: Endgame, dove un Steve più anziano ha dato il suo scudo a Sam Wilson.

Cosa significano i commenti di Kevin Feige su Captain America: Brave New World

Il messaggio è chiaro per i futuri progetti del MCU

Avengers: Endgame ha visto personaggi chiave come Capitan America, Iron Man e Black Widow lasciare il MCU. Da allora, la Marvel Studios ha cercato di sviluppare i loro successori, con Sam Wilson protagonista di una serie TV e di un film, mentre Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, è stata recentemente la protagonista di Thunderbolts*, anch’esso con risultati deludenti, e la serie Ironheart con Riri Williams è finalmente arrivata su Disney+.

Con Kevin Feige che ha affermato che il motivo per cui Captain America: Brave New World non è stato un successo è dovuto al fatto che è stato il primo film di Captain America senza Chris Evans, il messaggio per i futuri film dell’MCU sembra chiaro. Forse gli eroi leggendari potrebbero non essere la strada da seguire per la Marvel. Sostituire Evans sarebbe stato comunque un compito arduo.

I film di Captain American dell’MCU Incasso Worldwide Anno di uscita Captain America: Il primo Vendicatore $370.6 million 2011 Captain America: The Winter Soldier $714.4 million 2014 Captain America: Civil War $1.15 billion 2016 Captain America: Brave New World $415.1 million 2025

Dopotutto, l’attore era uno dei volti del MCU insieme a Iron Man di Robert Downey Jr. Con il MCU diretto verso un reboot alla fine di Avengers: Secret Wars, il futuro del franchise potrebbe risiedere nel ricasting di ruoli chiave come quello di Captain America interpretato da Evans. La Marvel potrebbe anche riportare Evans nei prossimi film degli Avengers.