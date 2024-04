Shōgun: le differenze con il libro da cui è tratta la serie

I creatori della serie limitata Shōgun sono rimasti fedeli al materiale di partenza, ma in pochissimi casi è stato necessario apportare delle modifiche. Justin Marks e Rachel Kondo hanno parlato con Slate della decisione di cambiare il tentativo di seppuku di John Blackthorne (Cosmo Jarvis) nel finale della serie tv. La serie descrive a lungo l’atto del suicidio rituale in alcune delle scene più tragiche, ma da parte di personaggi giapponesi che ne comprendono il significato culturale. Per Blackthorne la scelta di compiere questa azione deve essere significativa.

“C’è una parte molto famosa del libro in cui Blackthorne propone di fare seppuku“, ha detto Marks, “ed è un momento che ha un grande peso. Ma si verifica all’inizio del libro e non ci sembrava che fosse meritato, quindi l’abbiamo spostato più in basso, in modo che avesse più peso“.

In un’intervista con Collider, il team di sceneggiatori marito e moglie ha spiegato che questo momento sarebbe stato nell’Episodio 4 se fosse stato fedele al materiale di partenza. Questa collocazione sarebbe stata troppo presto per Blackthorne per capire veramente il contesto di questa impresa. Solo dopo aver perso Mariko (Anna Sawai), il suo modo di tornare a casa e il suo intero scopo, poteva essere in grado di prendere questa decisione monumentale. Marks ha aggiunto che non sono sicuri di includere la scena, ma se lo faranno, dovrà essere giusta.

“Alla fine ci è sembrato giusto, ma credo che la struttura del flashforward sia stata parte del percorso che ci ha portato a capire: “E se potessimo costruire la storia di Blackthorne fino a quel punto?”. Quando si è arrivati a questo punto, è stato come dire: “Certo”. È inevitabile che debba farlo”. E non è bravo a farlo. Non sta facendo un vero seppuku, credetemi, ma sta capendo come usare la vita e la morte come arma per esprimere la propria volontà”.

L’atto di disperazione di Blackthorne finisce per segnare il suo destino in Giappone, che se ne renda conto o meno.

Shōgun rifiuta la narrativa del salvatore bianco

A questo punto della serie, Blackthorne è talmente impotente che il seppuku sembra l’unica opzione. Vede Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada) che sottopone il villaggio a una violenza insensata e solo scegliendo il suicidio rituale può dare un contributo significativo. Gli sceneggiatori erano ben consapevoli di come questa scena potesse andare male. Fin dall’inizio, sembra che l’inglese si stia dirigendo direttamente verso il salvatore bianco. Ma a ogni passo, il personaggio dimostra che questa non è la sua storia, soprattutto quando Toranaga gli impedisce di morire.

Il signore uccide gli abitanti del villaggio con lo scopo diretto di mettere alla prova Blackthorne. Con il suo tentativo di seppuku, Toranaga può finalmente fidarsi che il navigatore inglese sia rassegnato a stare dalla sua parte. La scena cambia rapidamente rotta: da un inglese che si appropria della cultura giapponese a un personaggio che deve rendersi conto di non essere lui a comandare. Il suo destino è quello di rimanere in Giappone e alla fine accetta il suo destino. Questi piccoli cambiamenti possono giovare a qualsiasi storia. Non infangano il materiale di partenza, ma lo elevano. La serie è diventata un fenomeno televisivo per una buona ragione. Gli spettatori possono vedere la fine di Shōgun in streaming su Disney+.