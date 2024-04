Shōgun: la spiegazione del finale, Toranaga rivendica la vittoria?

Il viaggio di Shōgun è stato breve, ma anche bello, e ora è finito. L’episodio 10, “A Dream of a Dream“, chiude la miniserie FX in modo piuttosto sorprendente, saltando completamente una grande battaglia e passando direttamente all’obiettivo finale di Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada): diventare Shōgun. Anche se la maggior parte degli spettatori si aspettava una grande battaglia finale, Shōgun conclude tutto in modo così pulito che difficilmente si rimarrà delusi. Il finale inizia dove si era interrotto l’episodio precedente, “Crimson Sky“, e stravolge le aspettative su molti altri fronti, non solo quello militare.

La morte di Mariko mette tutti contro Ishido nel finale di Shōgun

Alla fine dell’episodio 9, Mariko (Anna Sawai) muore per respingere l’attacco di un gruppo di shinobi fatti entrare da Yabushige (Tadanobu Asano) su ordine di Ishido (Takehiro Hira). La sua morte sconvolge tutti: Yabushige giura che gli shinobi non avevano intenzione di ucciderla, ma solo di catturarla, e le consorti di Toranaga, anch’esse tenute in ostaggio a Osaka, si ribellano a Ishido e vengono finalmente autorizzate a partire. Anche se Ishido vuole colpire Toranaga il prima possibile, il Consiglio dei Reggenti chiede che Mariko sia adeguatamente sepolta e onorata, così come Ochiba no Kata (Fumi Nikaido).

Come Toranaga spiegherà in seguito a Yabushige, la strategia del Cielo Cremisi riguardava Mariko fin dall’inizio e si è rivelata perfetta. Fingendo la sua resa e inviando Mariko a Osaka, Toranaga si aspettava di destabilizzare l’alleanza di Ishido con gli altri Reggenti e con Ochiba. Con due signori cristiani nel Consiglio, Mariko è sicura di avere una certa influenza su di loro, essendo lei stessa cattolica. Con Ochiba, invece, la questione è più profonda. La presenza di Mariko e la sfida che rappresenta con la sua poesia fanno sì che Ochiba rivaluti la sua posizione, soprattutto dopo che la cospirazione di Ishido per rapire Mariko si conclude con la sua morte. Anche se i due si sono allontanati nel corso degli anni, Ochiba nutre ancora un certo rispetto per Mariko; per questo motivo completa il poema iniziato nell’episodio 9 e, in una lettera segreta a Toranaga, promette che, al momento opportuno, non farà scendere sul campo di battaglia l’esercito dell’Erede. In questo modo, Crimson Sky ha successo senza che ci sia mai stata una battaglia.

Toranaga non si aspettava necessariamente che Mariko morisse a Osaka, ma probabilmente questo è sempre stato il piano della traduttrice, visto il modo in cui ha espresso le sue intenzioni per tutta la stagione. Lei e Toranaga stringono persino un accordo con la Chiesa per proteggere Blackthorne (Cosmo Jarvis) e farlo tornare ad Ajiro con il resto dell’entourage di Toranaga, come spiega Padre Martin (Tommy Bastow) nel bosco. La Chiesa stessa, pur avendo i propri interessi, non poteva interferire o schierarsi, ma in quanto protestante, Blackthorne rappresentava una minaccia per i cattolici. Si scopre che, dopotutto, gli Anjin possono ancora avere un ruolo da svolgere in Giappone.

Blackthorne sceglie la sua strada nel finale di Shōgun

Blackthorne ha il suo arco narrativo nel finale di Shōgun. L’episodio inizia con quello che all’inizio sembra un flashforward del suo vecchio e fragile io che muore su un letto in Inghilterra e si aggrappa alla croce di Mariko, mentre i suoi nipoti guardano la sua katana e gli chiedono se è vero che ha combattuto “i selvaggi”. Questo accade nel corso dell’episodio, ma non è un flashforward. Si tratta invece di una visione del futuro che Blackthorne immagina per se stesso, e le sue azioni nel corso dell’episodio la fanno gradualmente svanire quando si rende conto che non è il futuro che vuole.

Una volta tornato ad Ajiro, Blackthorne vede che la sua nave, l’Erasmus, è stata bruciata e lasciata affondare nel porto e che Toranaga sta saccheggiando il villaggio alla ricerca dei sabotatori cristiani che l’hanno distrutta. Tuttavia, Blackthorne capisce che questo fa parte dell’accordo di Mariko con la Chiesa per la sua sopravvivenza e implora Toranaga di fermare il saccheggio, disposto a barattare la propria vita con quella del villaggio. In questo momento, si stacca completamente dalla visione che ha della sua vita futura e, proprio mentre sta per commettere seppuku per protestare contro la punizione del villaggio, viene fermato da Toranaga. Più tardi, durante una conversazione con Yabushige, Toranaga rivela di essere stato lui a far bruciare la nave di Blackthorne, non solo per impedire al pilota di partire, ma anche come test, per vedere cosa avrebbe fatto in seguito. Ormai certo di ciò che Blackthorne vuole dalla vita, Toranaga ordina a Blackthorne di ricostruire l’Erasmus e di costruire una nuova flotta di navi.

L’altra questione in sospeso che Blackthorne deve risolvere è la sua ex consorte, Usami Fuji (Moeka Hoshi). Sebbene sia stata nominata sua consorte da Toranaga dopo aver perso il marito e il figlio neonato all’inizio della serie, ora il suo servizio è terminato. Blackthorne cerca di convincerla a restare, ma lei è irremovibile e vuole partire per prendere i voti in un convento, al che lui risponde calorosamente che sarà la “migliore suora”. Come regalo d’addio, Blackthorne la trascina in acqua per spargere le ceneri del marito e del figlio. Secondo lui, in questo modo saranno “uniti per sempre” al mare. A sua volta, Fuji lo aiuta a separarsi dalla croce di Mariko nello stesso modo, affermando che le sue braccia saranno l’ultima cosa a stringerla, completando il suo abbraccio con una nuova vita. In seguito, Blackthorne guida gli sforzi per riportare la sua nave a riva e iniziare a costruire una flotta, facendosi aiutare anche dal marito di Mariko, Buntaro (Shinnosuke Abe). Mentre tutti riprendono fiato dopo aver trascinato a riva l’Erasmus, Blackthorne sorride quando incrocia lo sguardo di Toranaga da lontano. Anche se c’è una battaglia da affrontare, la guerra è già vinta.

Toranaga vince la guerra senza nemmeno combattere una battaglia nel finale di “Shōgun”.

Uno dei più grandi rimpianti di Yabushige è quello di non aver mai capito quale sia il vero piano di Lord Toranaga. Questo lo porta a tradire il suo signore e ad agire come doppiogiochista per Ishido e, ora, Toranaga non può permettere a Yabushige di continuare a vivere. In una scena toccante, i due vecchi amici hanno una conversazione prima che Yabushige commetta seppuku, in cui Toranaga rivela che non “controlla il vento”, come chiede Yabushige, ma lo studia soltanto.

Per soddisfare il costante desiderio di Yabushige di sapere quale sia il gioco finale, Toranaga spiega che la sua strategia del Cielo Cremisi consisteva nell’inviare Mariko a Osaka per guidare il Consiglio dei Reggenti a rivoltarsi contro Ishido. Toranaga sa che, qualunque cosa sia successa con Mariko a Osaka, affrontare Ishido sul campo di battaglia di Sekigahara è inevitabile. Forse non si aspettava che Mariko morisse a Osaka, ma lei porta a termine con successo la sua missione e questo gli dà la certezza di vincere, soprattutto perché Ochiba si è impegnato a non mandare in battaglia l’esercito dell’Erede. Con Ishido in piedi da solo, il Consiglio si rivolterà contro di lui come minaccia alla pace.

In questo modo, il sogno di Toranaga di porre fine alle guerre che per anni hanno diviso il Giappone sarà finalmente realizzato. Invece di Osaka, egli manterrà la pace dalla sua sede di Edo. Quando Yabushige si rende conto che questo significa che Toranaga governerà come Shōgun – un ruolo che consiste essenzialmente nel tenere insieme il regno con la forza – Toranaga rifiuta di dare ulteriori spiegazioni, poiché decide che è giunto il momento di morire per Yabushige. Dopo tutto, Toranaga è già shōgun quasi ufficialmente grazie ai sacrifici di tutti, compresi quelli di Yabushige.