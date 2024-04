10 serie tv da guardare se vi è piaciuta Shōgun

Shōgun è una nuova miniserie di fiction storica creata da Hulu e FX. La serie è basata su un romanzo del 1975 di James Clavell. Ha per protagonisti un gruppo di marinai europei che sbarcano in Giappone proprio quando quest’ultimo comincia a entrare in una sorta di guerra civile. Il sovrano recente è morto, ma suo figlio è troppo giovane per prendere il suo posto, lasciando cinque signori a contendersi il trono. Il film ha riscosso un enorme successo, con nove milioni di spettatori nella prima settimana, ed è stato accolto con favore dalla critica.

Se siete fan di questa serie, per fortuna, ci sono molti altri show che vale la pena vedere, di solito perché attingono agli stessi tropi e generi. Poiché Shōgun è una miniserie, è già ufficialmente conclusa. Poiché questo significa che purtroppo non c’è nessuna stagione 2 di Shōgun, avrete bisogno di qualcosa da guardare in streaming, giusto? Per fortuna, le opzioni non mancano.