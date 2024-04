Lanterns: le novità potrebbero essere imminenti, James Gunn lancia un messaggio criptico

Creature Commandos è in dirittura d’arrivo, SUPERMAN è attualmente in fase di riprese e Supergirl: Woman of Tomorrow dovrebbe iniziare la produzione verso la fine dell’anno. Con questo, il nuovo DCU sta iniziando a prendere forma.

Sembra sempre più probabile che Lanterns sarà il prossimo a rivelare il suo cast e il suo team creativo, e il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha mandato le speculazioni in fibrillazione dopo aver condiviso l’immagine qui sotto su Instagram.

Sebbene il regista sia noto per postare spesso immagini che gli piacciono, in genere hanno un significato più profondo, e molti fan credono che questo sia un segno che Lanterns ha fatto un grande passo avanti. James Gunn ha annunciato notizie su Threads già da qualche settimana, quindi la serie potrebbe aver finalmente scelto i suoi Hal Jordan e John Stewart.

Ad aggiungere ulteriore benzina al fuoco è il fatto che Sara Sampaio, che interpreta Eve Teschmacher in SUPERMAN, ha commentato il post con “Spoiler!!!!!!“. Si riferisce al Guy Gardner di Nathan Fillion o potrebbe essere che non sia l’unica Lanterna Verde a fare la sua comparsa nel reboot?

In precedenza è stato riferito che la DC Stduios ha trovato lo showrunner di Lanterns in Chris Mundy (scrittore e produttore di Criminal Minds). Secondo le indiscrezioni, il piano attuale prevede che Hal Jordan sia più vecchio di John Stewart, con quest’ultimo probabilmente ventenne. In una precedente iterazione, i due avrebbero avuto più o meno la stessa età che hanno nei fumetti.

Channing Tatum potrebbe essere in lizza per interpretare Hal, se si crede ad alcuni scoop, ma se sia interessato a recitare in una serie televisiva è tutto da vedere. Non si sa ancora chi potrebbe interpretare John, anche se abbiamo qualche idea.

“Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi, John Stewart e Hal Jordan“, ha detto Gunn di Lanterns dopo il suo annuncio. “Abbiamo alcune altre Lanterne inserite, ma si tratta di uno show televisivo su base terrestre, quasi come True Detective, con una coppia di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano il distretto terrestre e che scoprono un mistero terrificante che si collega alla nostra storia più grande del DCU”

Guardate il post di Gunn qui sotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn)