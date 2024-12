Siviglia 1992 di Netflix è basato su una storia vera?

Siviglia 1992 di Netflix presenta molte linee di trama realistiche e personaggi relazionabili, il che rende difficile non chiedersi se sia basato su una storia vera. Per quanto riguarda i thriller sui serial killer, alcuni sembrano adattare direttamente le storie di persone coinvolte in crimini violenti reali. Per esempio, la controversa serie di Netflix, Monster, sceglie un serial killer realmente esistito per ogni stagione e ne ripercorre la serie di crimini e le potenziali motivazioni per commettere gli omicidi. Ci sono poi altre serie che attingono solo a eventi reali che riguardano i serial killer, ma adottano narrazioni originali.

Cross di Prime Video ne è l’esempio perfetto perché, pur presentando molti riferimenti a serial killer realmente esistiti, il personaggio centrale del serial killer è di fantasia. L’approccio adottato da Siviglia 1992 di Netflix sembra abbastanza simile all’adattamento di Alex Cross di Prime Video perché, nonostante la presenza di molti elementi di finzione nella sua narrazione, lo show cerca di includere una parvenza di realismo. Sebbene sia discutibile se l’approccio di 1992 funzioni efficacemente, esso riesce a radicare la serie in un mondo che sembra al tempo stesso realistico e terrificante.

Siviglia 1992 non è basato su una storia vera

Per quanto alcuni elementi di Siviglia 1992 possano sembrare realistici, la serie TV non è basata su una storia vera. Anche molti aspetti dei metodi e delle motivazioni del killer del lanciafiamme sembrano un po’ esagerati nello show spagnolo di Netflix. Tuttavia, la serie riesce ad aggiungere molti strati di realismo al personaggio, sostenendo le sue azioni con una solida storia di fondo. Anche per quanto riguarda gli altri personaggi della serie, 1992 li fa apparire più umani e relazionabili, dando uno sguardo a come sono le loro vite al di là dei misteri e delle vicende centrali che li circondano.

Ad esempio, Siviglia 1992 ritrae realisticamente come un personaggio di nome Richi perda tutto, dal lavoro alla famiglia, a causa dell’alcolismo. La serie mette in evidenza come, nonostante abbia perso tutto, Richi lotti per rompere i cicli di questa tossica abitudine. In alcuni momenti della serie decide di smettere di bere. Purtroppo, nonostante i suoi sforzi, Richi fatica a controllare l’alcolismo e questo gli impedisce di realizzare il suo vero potenziale come investigatore. Oltre a questo, 1992 adotta in modo interessante alcuni espedienti della vita reale per immergere efficacemente gli spettatori nel suo dramma criminale.

L’Expo 1992 di Siviglia e la mascotte Curro sono reali

Il titolo di Siviglia 1992 si riferisce all’Expo di Siviglia del ’92, un evento reale che celebrava il 500° anniversario di Cristoforo Colombo che raggiunse l’America dopo essere salpato dal porto di Siviglia. Come mostrato nel film, Curro era la mascotte ufficiale della fiera e rappresentava un gigantesco uccello bianco con le zampe di un elefante e un becco color arcobaleno. A differenza dell’Expo ritratta in 1992 di Netflix, tuttavia, quella vera fu un successo e i suoi padiglioni furono smantellati solo dopo la sua conclusione.

Nessuno è morto durante gli eventi della fiera originale e nessun serial killer reale ha mai usato la mascotte della fiera come maschera per commettere crimini. Nello spettacolo, inoltre, un gruppo di uomini potenti usa l’Expo di Siviglia del ’92 come piattaforma per chiedere illegalmente denaro al governo. Il resoconto di Siviglia 1992 è completamente inventato, perché non ci sono prove di attività corrotte di questo tipo che si svolgono durante la fiera.