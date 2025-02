The Recruit, la spiegazione del confuso finale della prima stagione

Il finale di The Recruit per la prima stagione si è chiuso con un colpo di scena che ha lasciato in sospeso l’imprevedibile seconda stagione di The Recruit. The Recruit combina elementi di Jack Ryan e The Bourne Identity, quest’ultimo diretto da Doug Liman, che è anche produttore esecutivo di The Recruit. Come i migliori thriller di spionaggio pieni d’azione, The Recruit crea molti misteri nel corso della prima stagione, la maggior parte dei quali vengono risolti alla fine. Tuttavia, dopo la fine della prima stagione di The Recruit rimangono diverse domande senza risposta a cui la seconda stagione deve rispondere.

Il finale di The Recruit ha continuato l’azione senza sosta dello show, con le storie di Owen (Noah Centineo), Max e la mafia russa che culminano in una sparatoria che si conclude con Owen che uccide un uomo, cambiando così l’avvocato per sempre e dando una direzione molto diversa alla seconda stagione di The Recruit. La seconda metà del finale di The Recruit spiegava la storia in un epilogo e sembrava che lo show di Netflix sarebbe finito con una nota positiva. Tuttavia, con Owen rapito e Max colpito da Karolina, il finale di The Recruit ha riservato il suo più grande colpo di scena.

La figlia di Max è viva?! Il colpo di scena di Karolina in The Recruit

Il colpo di scena più sorprendente nel finale di The Recruit nella serie Netflix è stato il fatto che Karolina fosse viva. All’inizio della stagione 1 di The Recruit, quando Max era ancora in prigione in attesa che Owen cercasse di tirarla fuori, l’ex agente della CIA è stata aggredita da una delle sue compagne di cella. Max ha minacciato la famiglia della detenuta, ma ha fatto in modo di sottolineare che non avrebbe mai fatto del male alla loro figlia perché anche lei, Max, aveva una figlia. Max non ha mai detto che Karolina era morta, ma lo ha lasciato intendere.

Tuttavia, il finale di The Recruit ha spiegato che Karolina era viva fin dall’inizio. È importante ricordare che, durante la prima stagione di The Recruit, nell’episodio 7, Owen incontra in un bar una donna che si chiama Marta. Anche se la serie Netflix ha rivelato subito che Marta era una spia il cui vero nome sembrava essere Nichka, questo nuovo misterioso personaggio aveva un altro livello di segretezza. Nichka era un altro alias di Karolina, la figlia di Max, che era viva e spiava Owen e Max da quando il duo era tornato in Europa.

Perché Karolina ha sparato a Max?

Karolina potrebbe essersi sentita tradita dalla madre

Karolina ha sparato a sua madre, Max, nel finale di The Recruit, un colpo di scena scioccante per la serie, considerando che Max la ricordava con affetto. Max credeva che sua figlia fosse morta, quindi non aveva idea del perché sua figlia le avesse sparato. Anche se la rivelazione di Karolina in The Recruit avviene solo alla fine della prima stagione, ci sono abbastanza indizi in tutta la serie Netflix per ipotizzare il motivo per cui Karolina abbia sparato a Max. Karolina era una spia russa che lavorava con una squadra per impedire a Max di smascherare Kirill, capo della mafia russa, e sua moglie. Karolina e sua madre erano su fronti opposti.

Max Meladze è stata una spia per anni, quindi il suo rapporto con sua figlia doveva essere complicato.

Il fatto che Karolina lavorasse come spia russa non spiega perché abbia sparato a Max. La situazione era stata risolta alla fine della serie di Netflix. Se Karolina provava ancora affetto per sua madre, avrebbe potuto assicurarsi che Max Meladze non fosse un problema per il governo o la mafia senza ucciderla. Perché Karolina non abbia mai rivelato di essere viva e poi abbia sparato a sua madre, il personaggio deve sentirsi come se Max l’avesse tradita in qualche modo. Max Meladze è stata una spia per anni, quindi il suo rapporto con sua figlia deve essere stato complicato.

Max è morta nel finale di The Recruit?

Il finale fa sembrare che sia morta

Max muore nel finale, o almeno questo è ciò che il finale di The Recruit vuole far credere al pubblico. Karolina spara a Max vicino al petto, ma la prima stagione di The Recruit finisce subito dopo. Max era il personaggio principale di The Recruit insieme a Owen, e se fosse morta, la seconda stagione di The Recruit sarebbe stata molto diversa. Max sanguinava e in completo silenzio dopo essere stata colpita, il che significa che la seconda stagione di The Recruit potrebbe iniziare confermando la morte di Max o rivelando che è sopravvissuta. Max ha indossato la stessa tuta per tutto l’episodio, ma potrebbe avere un giubbotto antiproiettile sotto.

Perché Owen vuole lasciare l’Agenzia

Prima di essere rapito da Karolina e scoprire che anche Max era stata rapita, Owen ha chiamato Hannah e le ha rivelato che voleva lasciare la CIA. Owen era entrato nella CIA come avvocato e, pur ammettendo di essere alla ricerca di emozioni forti a causa dei ricordi del padre scomparso, non avrebbe mai immaginato di trovarsi coinvolto in così tante morti. Owen ha ucciso un agente russo della squadra di Karolina nel finale di The Recruit, un evento che lo ha segnato, dato che non aveva mai ucciso nessuno prima. Ecco perché Owen decide di lasciare la CIA.

Owen e Hannah torneranno insieme in The Recruit?

La serie Netflix ha giocato con l’interrogativo su chi finisca con Owen per tutta la prima stagione. Owen e Hannah si erano lasciati prima degli eventi della prima stagione, ma erano rimasti coinquilini, e provavano ancora qualcosa l’uno per l’altra. Nonostante entrambi fossero andati avanti, con Owen che usciva con Amelia e poi si avvicinava a Max, la serie Netflix non ha escluso la possibilità che Owen e Hannah tornassero insieme.

In effetti, Hannah è volata in Europa solo perché era preoccupata per Owen. Il finale di The Recruit spiegava che Owen e Hannah avrebbero cercato di ricostruire la loro relazione, ma Owen è stato rapito per primo.

Perché Owen è stato rapito nel finale di The Recruit?

Owen ha lavorato con Max Meladze per gran parte della prima stagione di The Recruit. Pertanto, qualsiasi nemico Max potesse avere avrebbe preso di mira anche Owen. Karolina non spiega perché ha rapito Owen o perché ha sparato a Max, ma suggerisce che tutto abbia a che fare con sua madre. Karolina ha chiesto a Owen perché andava in giro con sua madre, il che può essere interpretato come un’ammissione da parte di Karolina che sta lavorando contro Max e chiunque la stia aiutando.

Owen e Max hanno fatto molto rumore in Europa, con Owen che ha persino ucciso uno degli uomini di Karolina nella serie Netflix. Qualunque cosa Karolina abbia pianificato per Owen sarà rivelata nella seconda stagione di The Recruit.

Come il finale di The Recruit prepara la seconda stagione

Owen è cambiato molto dopo gli eventi del finale di The Recruit. Prima di essere rapito, Owen era pronto a lasciare l’Agenzia e ricostruire il suo rapporto con Hannah. Owen voleva anche prendere le distanze da Max, rendendosi conto di essere diventato troppo vicino a qualcuno che poteva tradirlo. Il finale di The Recruit ha spiegato la promessa di un Owen diverso nella seconda stagione, ma le cose peggioreranno per l’avvocato diventato agente prima di migliorare, dato che Owen è stato rapito. Se Max è morto nel finale della prima stagione di The Recruit, la seconda stagione potrebbe essere incentrata sulla vendetta di Owen.

Il vero significato del finale della prima stagione di The Recruit

Il tema principale della prima stagione di The Recruit è che Owen sta cercando di capire il suo posto nel mondo. Ha capito che essere un agente della CIA non lo rendeva felice e voleva uscirne. Questo è diventato più chiaro quando ha lavorato con Max, perché si è reso conto che le emozioni e i brividi che si aspettava da una spia non erano come pensava che sarebbero stati. Quando ha dovuto uccidere delle persone e poi guardare Max morire accanto a lui, Owen ha capito che questa vita da spia non è per tutti.

Dopo la morte di Max, Owen sembrava pronto a lasciarsi alle spalle la CIA, ma non gli fu permesso. Questo è l’altro significato importante della storia che si è svolta nella prima stagione. Proprio come la mafia, spesso non c’è modo di uscire vivi dal giro. Anche se la CIA avrebbe potuto permettere a Owen di andarsene, il suo rapimento dimostra che una volta varcata quella linea, non si poteva più tornare indietro. Owen dovrà fare molte altre cose cattive, cambiando strada, e potrebbe non avere mai il suo lieto fine con Hannah.

Come è stato accolto il finale di The Recruit

Le recensioni per la prima stagione di The Recruit sono state leggermente superiori alla media, con un 68% di gradimento, ma il punteggio del pubblico è stato molto più alto, con l’84% di gradimento sul Tomatometer. Un esempio di ciò che hanno scritto molti spettatori: un telespettatore ha definito la serie “una serie frenetica e divertente che sembra essere un prodotto del cinema di Guy Ritchie. La storia piena di colpi di scena (con qualche difetto) è resa perfetta dall’eccellente cast”. Tuttavia, un esempio delle recensioni contrastanti arriva da Lauren Sarner del New York Post:

“[The Recruit] potrebbe funzionare se la serie fosse una commedia completamente ridicola su un uomo non qualificato incaricato di compiti pericolosi, come MacGruber. Ma non è così; cerca di essere entrambe le cose, in parti uguali thriller spionistico e gioco demenziale, e non riesce in nessuno dei due.”

Alcuni fan hanno guardato il finale della prima stagione di The Recruit, e molti di loro avevano delle teorie al riguardo. In un thread di Reddit, @therecruit ha scritto: “Penso che la morte di Max sia stata inscenata. Probabilmente è l’unico modo in cui può essere libera, cioè se la CIA e la mafia pensano che sia morta, e avere Owen come testimone...” Molti utenti di Reddit sono d’accordo e credono che nella seconda stagione Owen cercherà di nascondere il segreto, il che potrebbe rivelare tutti i segreti dell’agenzia.