The White Lotus stagione 3 finale: il destino di Lochlan e della famiglia Ratliff

ATTENZIONE: seguono SPOILER su The White Lotus stagione 3

Il colpo di scena che coinvolge Lochlan nel finale di The White Lotus stagione 3 è stato uno dei momenti più scioccanti dell’episodio. Dopo essere apparentemente morto avvelenato da un frullato contenente semi tossici dell’albero pong-pong, Lochlan torna miracolosamente in vita mentre Timothy lo tiene tra le braccia. Sembrava essere la prima vittima della stagione (e del finale stesso), ma contro ogni aspettativa riprende conoscenza. Nonostante il finale presenti più di una morte, Lochlan non è tra queste e torna a casa, in North Carolina, con tutta la sua famiglia.

Mentre era creduto in fin di vita, Lochlan immagina la sorella Piper e il fratello Saxon, prima di ritrovarsi metaforicamente immerso in una profonda piscina, guardando verso l’alto dove vede quattro figure simili a monaci o maestri buddhisti. Quando si risveglia miracolosamente, racconta al padre di aver visto Dio, dopo aver trascorso buona parte della stagione confuso su molte cose. Sorprendentemente, nessun membro della famiglia Ratliff muore nel finale. Dopo aver scoperto i guai seri in cui si trova Timothy al ritorno, però, alcuni potrebbero aver preferito aver finito quelle piña colada.

Perché Timothy cerca di avvelenare Victoria, Saxon, Piper e sé stesso con il frutto pong-pong

Le tendenze suicide di Timothy e le sue visioni oscure in cui uccideva la propria famiglia hanno preso il sopravvento nel finale della stagione. Ecco perché ha preparato quei cocktail congelati tossici. Perfettamente consapevole del potere letale delle bevande, Timothy credeva di agire per il bene della famiglia, che in larga parte aveva ammesso di non poter vivere senza i privilegi del loro stile di vita. Ucciderli prima che scoprissero cosa li attendeva negli Stati Uniti era, secondo lui, l’unico modo per risparmiargli una vita di difficoltà.

Timothy esclude intenzionalmente Lochlan dall’avvelenamento di massa in stile Jonestown, ma non perché fosse minorenne. Usa quell’argomentazione solo come scusa. Lochlan è l’unico dei Ratliff ad aver detto che avrebbe potuto vivere senza agi o persino senza una casa – un’affermazione che Timothy, in uno stato mentale fragile e distorto, prende molto sul serio. Saxon, la cui carriera dipendeva interamente da Timothy, e Piper, che ha scoperto di non riuscire a stare un anno in Thailandia perché il cibo era “troppo insipido”, avevano entrambi fatto intendere – insieme a Victoria – di non poter sopportare una vita da classe media o bassa.

Perché Timothy cambia idea sull’avvelenare la famiglia

Dopo che la famiglia aveva già bevuto qualche sorso, Timothy cambia improvvisamente idea e li ferma prima che finiscano le bevande tossiche. Victoria, Saxon e Piper avevano percepito che c’era qualcosa di strano nei cocktail, ma, nel tipico stile Ratliff, nessuno ha voluto mettere in discussione il padre, specialmente durante i festeggiamenti di fine vacanza. La logica contorta che aveva portato Timothy a tentare l’omicidio della sua famiglia si sgretola all’ultimo momento, motivo per cui toglie il drink dalle mani di Saxon e finge che il latte di cocco fosse andato a male.

Tim non riesce a essere onesto con la famiglia, e sembra non ammettere mai chiaramente di aver quasi ucciso tutti. Aspetta fino all’ultimo secondo possibile per parlare della tempesta in arrivo una volta rientrati a casa, lasciando tutti senza parole. Come Rick, che per tutta la stagione fantastica di uccidere Jim ma finisce per ferirlo solo lievemente prima di sparargli nel finale, anche le fantasie di Timothy prendono forma e si trasformano in realtà. Incapace di immaginare la sua famiglia senza i loro attaccamenti materiali, è convinto – in modo assurdo – di agire per il loro bene.

L’avvelenamento accidentale e l’esperienza di pre-morte di Lochlan spiegati

Lochlan, in modo sconcertante, decide di farsi un frullato proteico usando il mixer ancora sporco e pieno di semi tritati del frutto pong-pong. La sua scelta di non pulirlo prima dell’uso è forse uno degli aspetti più confusi dell’intera stagione, ma d’altra parte Lochlan è stato costantemente confuso per tutto il tempo. Poco prima, Saxon aveva cercato di spiegargli i ruoli di potere che li avevano condizionati per anni, dicendogli che non doveva più idolatrarlo. Ma dalla loro conversazione imbarazzante è chiaro che Lochlan aspira ancora a essere come il fratello – ed è proprio per questo che si prepara quel frullato.

Quello che accade dopo è volutamente inspiegabile, e può solo essere descritto come un’esperienza di pre-morte. Dopo che Victoria, Saxon e Piper escono per colazione senza aspettarlo o controllarlo, Lochlan inizia a sentirsi male e vomita violentemente. Aveva bevuto tutto il frullato, in cui si era raccolta una gran parte dei semi tossici sul fondo del mixer. L’esperienza spirituale che vive sul confine con la morte probabilmente cambierà per sempre il suo rapporto con la vita e con Dio. In un modo tanto strano quanto profondo, potrebbe persino guarirlo da tutto il “marciume interiore” con cui ha lottato per tutta la stagione.

Il vero significato del finale della terza stagione per la famiglia Ratliff

Per quasi tutti i membri della famiglia Ratliff, tornare a casa e vivere una vita semplice e modesta potrebbe sembrare peggio di una condanna a morte. Sono quasi tutti morti a causa delle azioni del loro stesso padre – o marito, nel caso di Victoria – e ora dovranno affrontare insieme le conseguenze dello scandalo di riciclaggio di denaro in cui è coinvolto Timothy. Tim sembra finalmente aver accettato il proprio destino, che con ogni probabilità includerà anche il carcere, ma ciò che conta di più è che la sua immagine da “uomo di famiglia” è ormai rovinata per sempre. Curiosamente, ora i Ratliff dovranno iniziare a contare l’uno sull’altro a livello emotivo – come fa la maggior parte delle famiglie – e questo potrebbe persino avvicinarli.

La vacanza in Thailandia ha brutalmente abbattuto il piedistallo su cui si trovavano. Piper non potrà più ingannare i genitori per restare in resort di lusso con secondi fini. Saxon dovrà rivedere drasticamente la sua idea di mascolinità, carriera e scopo nella vita – e questo potrebbe essere un bene. Victoria non potrà più passare le giornate abusando di farmaci e dovrà probabilmente cercarsi un lavoro, specialmente se Tim finirà davvero in prigione. Quanto a Lochlan, potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento emotivo della famiglia Ratliff nei momenti difficili, risolvendo finalmente tutta la confusione e il senso di smarrimento che lo hanno accompagnato fino a questo finale di stagione.