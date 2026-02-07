Unfamiliar di Netflix, spiegazione del finale: Meret e Simon riescono a salvarsi?

In Unfamiliar di Netflix, le indiscrezioni del passato tornano a tormentare gli ex spie Simon e Meret, che sono costretti non solo ad affrontare i loro problemi e a salvare il loro matrimonio, ma anche le loro vite.

Nel cast della serie Unfamiliar ci sono Susanne Wolff, Felix Kramer, Samuel Finzi, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen, Maja Bons, Seyneb Saleh, Genija Rykova, Natalia Belitski e Aaron Altaras. Creata da Paul Coates la serie è composta da 6 episodi, ciascuno della durata di circa 60 minuti.

La spiegazione del finale di Unfamiliar

La serie segue le vicende di ex agenti del BND che, dopo aver lasciato l’attività, scoprono che il loro passato torna a tormentarli e a portar via tutto ciò che hanno creato. Tuttavia, non si tratta solo di un thriller di spionaggio, ma la posta in gioco emotiva a volte supera tutto il resto, lasciando Meret e Simon a raccogliere i cocci.

La serie inizia con Josef Koleev che torna a tormentare Meret e Simon, qualcuno che avevano incontrato 16 anni prima in Bielorussia dopo un lavoro andato male, lasciando Koleev desideroso di vendetta. Con l’evolversi della situazione, emergono altri segreti che mettono alla prova il loro matrimonio e la loro determinazione, mentre cercano di salvare se stessi e la famiglia che hanno costruito.

Qual era il segreto di Simon?

16 anni fa, Simon e Meret facevano parte di una pericolosa operazione che coinvolgeva l’allora agente dei servizi segreti Koleev e un’informatrice, Katya, che stava per avere un bambino da lui. Tuttavia, l’operazione andò male e Koleev sparò a Gregor Klein e avvelenò Katya, sperando di uccidere lei e il bambino. Ma, per fortuna, la bambina sopravvisse e Gregor chiese a Simon di restare con Katya fino alla sua morte e poi di sbarazzarsi di tutto mentre Meret, lui e la neonata andavano in ospedale.

Tuttavia, Simon non può semplicemente starsene seduto a guardare una donna morire e salvarle la vita senza dirlo a nessuno. Le disse inoltre che la sua bambina era morta a causa di Koleev, spingendo Katya a voler vendicare la morte della figlia. La figlia, tuttavia, fu adottata da Meret e Simon all’insaputa di tutti, con il risultato che le cose gli esplosero in faccia nel presente.

Perché Josef Koleev è tornato?

Sia Koleev che Katya tornano per vendicarsi. Josef torna a causa delle conseguenze irrisolte della fallita missione in Bielorussia che ha posto fine alla vita di Katya e della sua bambina. Sebbene sia stato lui a ucciderli entrambi, dà la colpa a Simon, Meret e Gregory, giurando di porre fine alle loro vite una volta per tutte usando Jonas Auken.

Cosa succede alla fine?

Dopo che i loro inganni vengono alla luce, Meret, Simon e la loro famiglia si danno alla fuga mentre i nemici si avvicinano da ogni lato. Con Koleev determinato a ucciderli, Simon si precipita a proteggere Nina mentre Jonas prende Meret in ostaggio. La salva appena in tempo, ma la possibilità che ci sia una talpa nell’organizzazione provoca un completo sconvolgimento nel BND. Nel frattempo, la relazione tra Meret e Simon si sgretola sotto il peso dei segreti che hanno custodito nel corso degli anni.

Alla fine, Meret e Simon si scontrano con Koleev e Jonas, mandando Nina con Katya a proteggerli. Dopo una terrificante battaglia, Simon rimane gravemente ferito e, mentre lo curano in ospedale, Sasha progetta di fermare Koleev prima che rovini la sua carriera.

Alla fine, Koleev viene ucciso dalla sua stessa moglie e finalmente scopriamo chi è la talpa nel BND: Ben. Sebbene cerchi di uscire dal pasticcio, Sasha lo ricatta perché faccia quello che vuole, lasciandolo senza alternative. Nel frattempo, Simon e Meret decidono di lasciarsi dopo aver capito il loro errore, ma prima che possano fare qualcosa, vengono arrestati dalla polizia. Katya finisce per tradirli e consegnarli per evitare di affrontare qualsiasi conseguenza e avere Nina tutta per sé.