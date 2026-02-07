Untamed 2: svelata la nuova ambientazione e i primi dettagli sulla trama della serie Netflix

Emergono importanti novità su Untamed, il mystery thriller che ha conquistato pubblico e critica su Netflix. Dopo il successo della prima stagione, debuttata a luglio 2025, la stagione 2 cambierà completamente scenario, spostando l’azione lontano dallo Yosemite National Park.

Secondo quanto riportato da Deadline, Untamed 2 sarà ambientata alle Hawaii, che fungeranno anche da location principale per le riprese. Un cambio netto di paesaggio e atmosfera per la serie con protagonista Eric Bana, nei panni dell’agente speciale dei parchi nazionali Turner.

Dallo Yosemite alle Hawaii: di cosa parlerà Untamed 2

La seconda stagione lascerà definitivamente alle spalle Yosemite National Park per trasferirsi al Hawai‘i Volcanoes National Park, dove Turner sarà chiamato a indagare su una nuova morte avvenuta in circostanze misteriose.

L’indagine si svolgerà in un contesto completamente diverso: una comunità instabile e una natura imprevedibile, segnata dall’attività vulcanica, faranno da sfondo a un caso che si svilupperà nell’arco di sei episodi. Le riprese di Untamed 2 inizieranno nella primavera del 2026.

In una dichiarazione ufficiale, gli showrunner Mark L. Smith ed Elle Smith hanno spiegato che la nuova stagione permetterà di esplorare “i paesaggi incontaminati e l’identità culturale di un parco nazionale molto diverso”, sottolineando anche che Turner si troverà in “un nuovo stato mentale” dopo gli eventi traumatici del finale della prima stagione.

Gli Smith firmano anche la sceneggiatura e producono la serie insieme a Eric Bana, John Wells, Erin Jontow, Todd Black, Tony Shaw, Steve Lee Jones, Cliff Roberts, Thomas Bezucha, Jason Blumenthal e Steve Tisch.

Nella prima stagione, accanto a Bana, figuravano Sam Neill, Rosemarie DeWitt, Lily Santiago, Wilson Bethel e altri. Al momento non è confermato il ritorno di altri membri del cast, anche perché diversi personaggi sono morti nel finale di stagione, rendendo probabile l’introduzione di molti nuovi volti.

Il finale di Untamed aveva visto Turner lasciare Yosemite dopo eventi sconvolgenti, tra cui la morte di Shane Maguire per mano di Naya Vasquez e il suicidio di Paul Souter dopo aver ucciso la figlia. Una chiusura che aveva chiaramente lasciato spazio a nuove storie, ora ufficialmente confermate.

Netflix ha rinnovato la serie pochi giorni dopo il debutto, forte di risultati eccezionali: Untamed è rimasta nella Top 10 per settimane ed è stata una delle serie più viste del 2025, ottenendo anche un 83% su Rotten Tomatoes. Al momento, non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale per la stagione 2.