Unfamiliar è tratto da una storia vera? La verità su Simon e Meret nella serie Netflix

La serie tedesca Unfamiliar, creata da Paul Coates per Netflix, porta gli spettatori dentro il mondo delle operazioni clandestine attraverso la storia di due ex agenti segreti, Simon e Meret. All’apparenza i due hanno lasciato alle spalle la loro vita da spie per costruire una famiglia normale. Tuttavia il passato torna improvvisamente a perseguitarli, trascinandoli di nuovo in una rete di segreti, identità nascoste e vecchie missioni irrisolte.

La serie si sviluppa attorno a un mistero che affonda le sue radici in eventi accaduti sedici anni prima, quando Simon e Meret erano ancora coinvolti nel mondo dell’intelligence internazionale. Mentre cercano di proteggere la figlia Nina da una minaccia che sembra conoscere ogni dettaglio della loro vita, passato e presente si intrecciano fino a rivelare una verità molto più complessa del previsto.

Nonostante l’atmosfera realistica e il contesto politico ben delineato, molti spettatori si sono chiesti se Unfamiliar sia basata su una storia vera o se i protagonisti abbiano un corrispettivo reale nel mondo dello spionaggio.

Unfamiliar non è tratto da una storia vera

La risposta è piuttosto chiara: Unfamiliar è una storia completamente di finzione. La serie è stata sviluppata dagli sceneggiatori Alexander Seibt e Kim Zimmermann insieme al creatore Paul Coates, e non si basa su eventi reali o su un caso specifico di spionaggio.

L’idea alla base del progetto nasce soprattutto dall’interesse degli autori per le dinamiche familiari. In diverse interviste, Coates ha spiegato che il punto di partenza creativo era raccontare una storia in cui il nucleo familiare venisse sconvolto da segreti profondi e rivelazioni improvvise. Il mondo delle spie diventa quindi il contesto ideale per esplorare il peso delle bugie e delle identità costruite nel tempo.

Per questo motivo, anche se la serie fa riferimento a missioni passate e a eventi geopolitici legati all’Europa orientale, non esiste alcun episodio storico specifico da cui la trama sia stata direttamente adattata.

Il contesto storico della Germania divisa durante la Guerra Fredda

Uno degli elementi che contribuiscono a rendere Unfamiliar particolarmente credibile è il suo legame con la storia recente della Germania. La serie richiama spesso la divisione del Paese durante la Guerra Fredda, quando il territorio tedesco venne suddiviso in zone di occupazione controllate da Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Unione Sovietica.

Questa divisione, formalizzata nel 1945, durò oltre quarant’anni e terminò con la riunificazione tedesca il 3 ottobre 1990. La tensione tra Est e Ovest e le operazioni di intelligence legate a questo periodo storico costituiscono lo sfondo ideale per una storia di spionaggio.

Tuttavia, nella serie questi riferimenti funzionano soprattutto come contesto narrativo. Gli autori utilizzano i grandi eventi della storia europea per rendere la trama più plausibile, ma la vicenda personale di Simon e Meret rimane completamente inventata.

Il contributo del BND per rendere la serie più realistica

Per dare maggiore autenticità al racconto, la produzione ha collaborato con il Bundesnachrichtendienst (BND), il servizio di intelligence estero della Germania. Gli autori e il team creativo hanno avuto la possibilità di confrontarsi con funzionari del dipartimento comunicazione dell’agenzia per comprendere meglio il funzionamento delle operazioni clandestine.

Questo lavoro di ricerca ha permesso alla serie di rappresentare con maggiore precisione alcuni aspetti dello spionaggio contemporaneo, come la creazione di identità false, le procedure operative e la gestione delle missioni sotto copertura.

Secondo le informazioni diffuse dalla produzione, Unfamiliar è anche una delle prime grandi produzioni televisive girate direttamente nella sede reale del BND a Berlino. Le riprese sono state realizzate rispettando rigorosi protocolli di sicurezza, contribuendo a rafforzare il realismo visivo della serie.

Simon e Meret non sono spie realmente esistite

Anche i due protagonisti della serie, Simon e Meret, non sono basati su persone reali. Si tratta di personaggi originali creati dagli sceneggiatori per incarnare alcune delle tensioni tipiche del genere spy thriller: il conflitto tra dovere e famiglia, il peso delle missioni passate e l’ambiguità morale che spesso accompagna il lavoro di intelligence.

Gli attori che interpretano i personaggi — Felix Kramer e Susanne Wolff — hanno contribuito a rendere i protagonisti più credibili lavorando su una rappresentazione meno stereotipata delle spie. In particolare, Kramer ha spiegato che la serie cerca di ribaltare l’immagine classica dell’agente segreto infallibile, mostrando invece figure vulnerabili, segnate dalle scelte compiute in passato.

Anche le sequenze d’azione sono state costruite con grande attenzione al realismo, grazie al lavoro di stunt coordinator e preparazione fisica degli attori. Alcune scene ambientate nel passato dei protagonisti sono state inoltre realizzate utilizzando tecnologie digitali e trucco prostetico per ringiovanire gli interpreti durante i flashback.

Un thriller di spionaggio che in realtà racconta una famiglia

Nonostante il contesto di intelligence e le operazioni segrete siano elementi centrali della trama, Unfamiliar è in realtà una storia profondamente familiare. Il vero cuore della serie non è la geopolitica o la guerra tra servizi segreti, ma l’impatto che una vita costruita sulle menzogne può avere su chi ci sta accanto.

La minaccia che incombe sulla figlia Nina costringe Simon e Meret a confrontarsi con il loro passato e con le conseguenze delle scelte compiute molti anni prima. In questo senso la serie utilizza il linguaggio del thriller per raccontare qualcosa di molto più umano: quanto sia difficile proteggere le persone che amiamo quando il nostro passato continua a inseguirci.