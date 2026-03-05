School Spirits: i creatori spiegano come il colpo di scena del finale della stagione 3 influenzerà la stagione 4

Il finale della terza stagione di School Spirits ha lasciato gli spettatori con uno dei colpi di scena più inquietanti della serie, aprendo nuove possibilità narrative per il futuro dello show. Dopo otto episodi ricchi di rivelazioni e misteri sempre più complessi, l’episodio conclusivo introduce sviluppi destinati a cambiare radicalmente gli equilibri della storia.

Nel finale, Simon (interpretato da Kristian Ventura) riesce finalmente a tornare nel mondo reale. Tuttavia, la situazione si complica quando viene rivelato che il malvagio Alfred (Michael Adamthwaite) ha preso possesso del corpo di Sandra, la madre della protagonista Maddie Nears, interpretata da Peyton List. A rendere tutto ancora più imprevedibile è il crollo della barriera che fino a quel momento aveva confinato gli spiriti all’interno della scuola.

I creatori anticipano le conseguenze del finale

Gli showrunner della serie — Oliver Goldstick, Megan Trinrud e Nate Trinrud — hanno parlato del finale della stagione 3 in un’intervista a TV Insider, spiegando che le nuove possibilità aperte dall’episodio conclusivo renderanno la storia ancora più complessa.

Secondo Nate Trinrud, la libertà per i personaggi non sarà mai semplice come potrebbe sembrare. Anche se il crollo della barriera sembra offrire agli spiriti una via d’uscita, la serie continuerà a esplorare condizioni e limiti che rendono la situazione molto più complicata.

Megan Trinrud ha aggiunto che se fosse davvero facile per gli spiriti muoversi liberamente, la storia perderebbe gran parte della sua tensione narrativa. La stagione 3 ha infatti iniziato a esplorare l’idea di incontri tra i fantasmi e le persone care che non vedono da decenni, aprendo scenari emotivi completamente nuovi.

Il mondo esterno sarà una novità per i fantasmi della serie

Un’altra conseguenza importante del finale riguarda l’espansione dell’ambientazione. Finora gran parte della storia si è svolta all’interno della scuola di Split River, il luogo in cui gli spiriti erano rimasti intrappolati per decenni.

Secondo Megan Trinrud, la possibilità di esplorare la città rappresenterà uno shock per personaggi che sono rimasti confinati in un unico edificio per oltre quarant’anni. Anche semplicemente muoversi per le strade o osservare come il mondo sia cambiato potrebbe diventare un elemento centrale delle prossime stagioni.

Gli autori sono particolarmente interessati a raccontare cosa significa per questi personaggi confrontarsi con un mondo completamente diverso da quello che ricordavano. Molti dei luoghi e delle persone legate alla loro vita precedente potrebbero non esistere più, creando nuove tensioni emotive.

Il piano di Alfred potrebbe diventare la minaccia principale

Uno dei punti più inquietanti del finale riguarda proprio Alfred e la sua nuova strategia. Possedendo il corpo della madre di Maddie, il villain si trova improvvisamente in una posizione estremamente pericolosa, direttamente all’interno della vita della protagonista.

Megan Trinrud ha spiegato che questo è uno degli interrogativi che i personaggi dovranno affrontare all’inizio di una possibile quarta stagione. Nate Trinrud ha inoltre sottolineato che il finale introduce un salto temporale di alcuni giorni, lasciando spazio a eventi non mostrati che potrebbero avere conseguenze importanti per il futuro della storia.

Se la serie dovesse tornare con una nuova stagione, Alfred potrebbe quindi trasformarsi in una minaccia ancora più centrale, con un conflitto diretto che coinvolgerà Maddie e la sua famiglia.

School Spirits avrà una stagione 4?

Al momento School Spirits non è stata ufficialmente rinnovata per una quarta stagione. Tuttavia, ci sono diversi segnali positivi che fanno pensare a un possibile ritorno della serie.

La prima stagione è stata tra i titoli più visti su Paramount+ nella categoria teen drama e la sua popolarità è cresciuta ulteriormente grazie alla distribuzione su Netflix, che ha ampliato il pubblico internazionale dello show.

In attesa di una conferma ufficiale, il finale della terza stagione ha comunque lasciato numerose porte aperte. Con il mondo degli spiriti pronto a espandersi oltre la scuola e con Alfred più vicino che mai alla protagonista, una eventuale stagione 4 potrebbe cambiare profondamente le regole della serie.