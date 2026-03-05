The Batman – Parte 2: Daniel Craig interpreterà un nuovo villain?

Continuano a emergere indiscrezioni sul casting di The Batman – Parte 2, atteso sequel del film diretto da Matt Reeves, che riporterà sul grande schermo la versione più cupa e investigativa del Cavaliere Oscuro, interpretato da Robert Pattinson. Secondo alcune voci, l’attore britannico Daniel Craig, noto per aver vestito i panni di James Bond, avrebbe ricevuto un’offerta per interpretare Christopher Dent, figura importante nella storia di Harvey Dent.

Il personaggio di Harvey Dent, destinato a trasformarsi nel celebre villain Due Facce, sarà interpretato da Sebastian Stan. Rimane invece ancora vacante il ruolo del padre, Christopher Dent. In precedenza si era parlato di un possibile coinvolgimento di Brad Pitt, ma le trattative non sarebbero andate a buon fine. Anche Stellan Skarsgård sarebbe stato considerato, salvo poi declinare l’offerta. Secondo il rumor, se Craig dovesse declinare l’offerta, lo studio potrebbe puntare su Liam Neeson come alternativa.

Per ora non esistono conferme ufficiali da parte di Warner Bros., ma è evidente che la produzione sta cercando un interprete di grande peso per un ruolo che potrebbe avere un forte impatto sulla storia.

Il regista Reeves, infatti, ha più volte sottolineato quanto sia importante mantenere il segreto sulla trama del nuovo capitolo. In una recente intervista, il regista ha spiegato: “Per via di ciò che è stato il primo film e di ciò che sarà (The Batman – Parte 2), ovvero una storia investigativa, l’idea di proteggere i segreti del film è estremamente importante. Sarebbe davvero una delusione se quella parte cominciasse a trapelare. Vogliamo mantenere la sorpresa così che i fan possano vivere quell’esperienza divertente che io stesso amo quando vado al cinema: andare a vedere un film e lasciarmi sorprendere.”

Nel sequel torneranno diversi volti già noti: Jeffrey Wright nei panni del commissario Jim Gordon, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo del criminale Penguin. Non è escluso inoltre il ritorno di Barry Keoghan nei panni del Joker. Nel cast ci sarà anche Scarlett Johansson, che potrebbe interpretare Gilda, la moglie di Harvey Dent.

Tra tanti rumors e indiscrezioni, una cosa è certa: l’uscita di The Batman – Parte 2 è prevista nelle sale per il 1º ottobre 2027, mentre le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.