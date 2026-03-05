Blade Runner 2049: spiegazione del finale e del colpo di scena

Blade Runner 2049 è una rarità: un sequel tardivo all’altezza dell’originale (leggi la nostra recensione completa qui). Ciò è particolarmente vero per il finale, imponente e profondo quanto quello del classico di fantascienza di Ridley Scott del 1982. Ma perché è andata così e cosa vuole davvero dire?

Il film segue K, un replicante new age che opera come poliziotto titolare a caccia di Nexus 8 ribelli e che scopre un segreto potenzialmente in grado di cambiare il mondo: un replicante riprodotto. Il suo viaggio per risolvere il caso e trovare il bambino lo porta attraverso l’America fino alla San Diego disseminata di rifiuti (praticamente la città il giorno dopo il Comic-Con) e a una Las Vegas desolata e vuota, durante il quale inizia a sospettare (erroneamente) di essere lui stesso il bambino. Lungo la strada, si unisce all’eroe originale Deckard e, dopo aver scoperto un gruppo clandestino di replicanti altruisti, si sacrifica per riunire l’ex Blade Runner con la sua vera figlia.

È un film importante, con una portata visiva e tematica che raramente si vede, e il finale – anzi, l’intera trama – è molto più intricato e sfumato di quanto possa rendere un riassunto di un solo paragrafo. Approfondiamo e diamo un’occhiata a cosa succede realmente in Blade Runner 2049 e al suo finale.

Cosa è successo a Deckard e Rachael dopo il film originale?

Alla fine del film del 1982, Rick Deckard fugge con Rachael, una replicante unica nel suo genere, rinnegando il suo ruolo di Blade Runner. Alcune versioni del film li mostrano mentre se ne vanno felici in campagna, ma il Final Cut canonico lascia ambiguo il loro destino. Nel corso di Blade Runner 2049, scopriamo lentamente cosa è successo loro.

Dopo la fuga, i due sono stati braccati, proprio come Deckard aveva previsto, e sono finiti coinvolti in un gruppo clandestino che includeva Sapper Morton e Freysa, la donna con un occhio solo. Questo li ha messi in contatto con il Black Out, un evento catastrofico in cui una ribellione dei replicanti ha bloccato la tecnologia terrestre per un periodo di dieci giorni e cancellato la maggior parte dei dati informatici, eliminando ogni traccia delle loro origini artificiali.

Prima che ciò accadesse, i due avevano avuto un figlio. Rachael morì di parto e fu sepolta sotto l’albero morto/finto vicino alla casa di Sapper, ma il bambino sopravvisse grazie all’ex medico. A questo punto, tuttavia, Deckard se n’era già andato come parte del piano per tenere al sicuro la bambina: era immediatamente chiaro che la sua stessa esistenza avrebbe cambiato l’intera discussione sui diritti dei replicanti (questo è il miracolo di cui Sapper parla a K all’inizio), rendendola un bersaglio importante, e si nasconde in una Las Vegas deserta anche dopo il Black Out.

Come ha potuto Rachael avere un figlio se è una replicante?

La domanda più importante che sorge spontanea è come Rachael possa avere un figlio se è una replicante. Questo aspetto è volutamente lasciato in sospeso nel film, ma è intrinsecamente consentito dal modo in cui sono progettati; mentre nella sceneggiatura originale del film del 1982 i replicanti dovevano essere dei veri e propri automi con parti interne costituite da dadi e bulloni, nel film finito sono diventati esseri in carne e ossa, con un’intenzionale sfumatura dei confini tra uomo e macchina.

Da quanto si intuisce in 2049, sembra che Tyrell, il creatore originale dei replicanti, abbia progettato Rachael in questo modo specifico. Lei era una sorta di prototipo Nexus 8 – presumibilmente con una durata di vita naturale – e, evidentemente, lui ha sviluppato un sistema riproduttivo funzionante per lei. Non è chiaro se altri ne abbiano uno, anche se, dato che la bambina è trattata come un miracolo, si può affermare con certezza che fosse l’unica.

In ogni caso, la tecnologia di base è andata perduta con la morte di Tyrell, ucciso con un colpo agli occhi, e gli eventi del Black Out, il che significa che nessuno conosceva esplicitamente il potenziale o il metodo.

Chi era la figlia di Deckard e Rachael?

Dopo la morte di Rachael, fu deciso che la bambina doveva essere protetta, e così la clandestinità la nascose nell'”orfanotrofio”, una fabbrica sfruttatrice di manodopera a San Diego dove poteva passare per un vero essere umano. Mentre era lì, accadde l’incidente del cavallo: la bambina fu inseguita da alcuni bulli e nascose un cavallo di legno con la loro data di nascita in una fornace in disuso.

In seguito, lei e alcuni genitori adottivi o sostitutivi hanno cercato di portarla fuori dal mondo, ma a causa di una deficienza autoimmune (forse dovuta alle sue origini sconosciute) le è stato negato il viaggio ed è stata tenuta in quarantena in una banca di creazione di ricordi fuori dai confini della città di Los Angeles. Come e perché sia finita qui è un altro punto oscuro del film, ma è possibile che sia stata collocata lì come forma di protezione. In ogni caso, nel 2049 lavora su ogni tipo di ricordo artistico come subappaltatrice per la Wallace Corporation, con il nome di Ana Stelline.

Cosa voleva Wallace?

Il principale “antagonista” di Blade Runner 2049 (anche se vedremo che questo termine è vago quanto lo era nell’originale) è Niander Wallace, un industriale seriale con ambizioni pari a quelle di Alexander. Dopo il crollo della Tyrell Corporation negli anni ’20 del XXI secolo, in seguito alla morte del suo creatore e al divieto dei replicanti alla luce del Black Out, ha rilevato l’azienda e tutti i suoi brevetti e diritti ideologici. Sviluppando una nuova ondata di replicanti apparentemente controllabili, nel 2036 è riuscito a ottenere un allentamento delle restrizioni e a ricominciare la produzione di massa. Oltre alla creazione artificiale, è un colonizzatore, che contribuisce all’espansione della razza umana su nove pianeti separati.

Il suo obiettivo è semplice: il potere. Si dice che Alessandro Magno abbia pianto quando ha scoperto che le stelle erano mondi che non poteva conquistare: Wallace, che ha già salvato il mondo una volta con le sue colture artificiali e ha costruito un grattacielo che sovrasta quello che un tempo era il gigante di Tyrell, vuole fare proprio questo. E il metodo per farlo sono i replicanti; li considera esplicitamente come schiavi, una forza lavoro usa e getta, inferiore agli esseri umani. Ciò si riflette in Luv, una replicante che non sfugge mai al suo ruolo di fedele servitrice, fino alle sue ultime parole: “Sono la migliore”. Ha il suo soffitto di cristallo artificiale.

L’ostacolo al sogno di Wallace è, come per qualsiasi grande azienda, la scalabilità. Non riesce ad aumentare la produzione per soddisfare la sua elevata domanda. È qui che entra in gioco il bambino. Se la riproduzione dei replicanti fosse possibile, Wallace avrebbe i mezzi per creare un esercito quasi infinito. Tuttavia, poiché tutti i documenti relativi alla creazione di Rachael sono andati perduti e la sua morte rimane un mistero, non ha modo di replicarla. Nel film è spinto a trovare il bambino e a svelare il mistero dopo che K gli ha indicato una potenziale soluzione. All’inizio prova con le ossa, ma quando questo tentativo fallisce segue K da Deckard; anche se Rick non sa cosa sia successo al bambino, la catena di persone che conosce potrebbe condurre Wallace a lui.

L’ironia, ovviamente, è che il bambino è stato sotto il suo naso per tutto il tempo.

Cosa vuole la Resistenza?

L’altra grande forza presente nel mondo è quella che chiameremo la Resistenza, un gruppo clandestino di replicanti che lavora per liberarsi dalla società piena di pregiudizi. O, più precisamente, una rivolta di schiavi che mira a rovesciare Wallace.

Si tratta di un’evoluzione del gruppo che ha aiutato Deckard e Rachael e che in seguito ha causato il Black Out, ancora guidato da Freysa. La loro ideologia è un misto di altruismo e identità: apprezzano l’individuo, ma comprendono che la loro causa è più grande di loro. Sono alimentati dalla fede, sia nell’esistenza del figlio di Rachael che nel desiderio simbolico che potrebbero essere loro, il che, ai loro occhi, li rende umani. Evidentemente, tutto ciò che rappresentano è l’opposto di Wallace.

Siamo quasi di fronte a un’allegoria biblica. 2049 è pieno di riferimenti alla dottrina cristiana, ma su larga scala entrambe le parti sono alimentate da strutture religiose tradizionali ma opposte: il creatore si considera Dio, chiamando persino le sue creazioni “angeli”, mentre la Resistenza è composta dai pellegrini che cercano di formare Israele. Il bambino è quindi un profeta, ma non il figlio di Dio, bensì il figlio dell’uomo. È una rivendicazione del mito.

Dove porta questa lotta il finale?

La situazione di Wallace e della Resistenza alla fine del film potrebbe essere semplicemente la versione di 2049 della domanda fondamentale dell’originale: Deckard è un replicante? Potrebbe quasi essere l’inizio di un sequel se la storia del film non fosse stata risolta emotivamente; invece, il loro conflitto passa in secondo piano.

Mentre scorrono i titoli di coda, Wallace ha perso Deckard e, di conseguenza, ogni possibilità di trovare il bambino: K è morto e anche Deckard è presumibilmente deceduto nello spinner che affonda, ma la Resistenza non ha fatto uccidere Deckard da K per porre fine al legame con lei; gli ultimi venti minuti sono alimentati dalla comprensione da parte di K della loro ideologia, ma al di fuori della loro struttura ufficiale. C’è un evidente diritto morale in questa guerra, ma la vera pace viene da qualcos’altro. Il che ci porta al nostro protagonista.

Qual è il senso del viaggio di K?

K è, all’inizio, un buon replicante. Lavora per la polizia di Los Angeles sotto una nuvola di pregiudizi, ma svolge il suo lavoro: punteggi perfetti nei test, record efficienti, vita familiare soddisfacente. È solo quando il sospetto strisciante di essere il figlio di Deckard entra nella sua mente e comincia a sospettare che i suoi presunti ricordi impiantati siano reali che le cose cominciano a incrinarsi. Crede pienamente a questa nuova verità alternativa. Ma no, è solo un replicante che è stato – per presunto caso (anche se c’è la possibilità che faccia parte di una cospirazione più grande) – costruito con i ricordi della figlia di Deckard. È l’incarnazione della trama della Resistenza.

Il suo arco narrativo davvero rappresentativo, però, è la storia d’amore. Joi è un’intelligenza artificiale creata per dare a un essere umano artificiale il senso della vita; un costrutto per amare chi non è amato in una società così distante da sé stessa. La vediamo evolversi da una proiezione piatta a un’intelligenza artificiale perpetua, e la loro relazione cresce di pari passo. La questione se lei sia veramente cognitiva è una preoccupazione sottesa per tutto il film – lei tiene davvero a K o è semplicemente programmata in questo modo? – che funge da specchio esteso dell’originale; stiamo avendo lo stesso dibattito che Deckard ha avuto su Rachael. E poiché il film ruota attorno alla loro relazione e al loro bambino, siamo portati a considerare seriamente che Joi sia un essere reale, consapevole e con emozioni genuine.

La sua “morte” – la distruzione della sua casa portatile e con essa della sua coscienza – fa male proprio per questo; lei ama K, a suo modo un miracolo della vita. Infatti, la successiva consapevolezza di questo è ciò che lo spinge a salvare la situazione; la loro emozione condivisa è qualcosa che non può esistere razionalmente eppure lui la sente. Lui pensa, anzi sa, che lei era viva, e così era.

La sua storia parla del potere vivificante dell’amore (sia per lui che per la sua compagna); la sua morte successiva è ovviamente tragica, ma ha un’anima. Ha fatto una cosa buona per una buona ragione e arriva alla fine – cosa che è di per sé una prova di vita – con un senso di chiusura. Fondamentalmente, però, i suoi ultimi momenti sono accompagnati dalla colonna sonora iconica dell’originale “Tears in Rain”, che non solo rende il finale strappalacrime, ma anche riconciliatorio.

K è Roy Batty

Poiché è uno stoico Blade Runner catapultato inaspettatamente in una trama più grande di lui, inizialmente siamo portati a vedere K come un parallelo di Deckard. Dopotutto, è il nostro protagonista. Tuttavia, c’è un altro personaggio a cui in realtà è più vicino: Roy Batty.

Batty era l'”antagonista” del film originale, un Nexus 6 ribelle che si era ribellato nella sua colonia extraterrestre ed era tornato sulla Terra nel tentativo di ottenere più tempo di vita dal suo creatore. Le cose non andarono bene: la sua squadra di replicanti fu lentamente eliminata da Deckard, richiamato in servizio, e alla fine scoprì che, per come era stato progettato, non poteva sfuggire alla sua durata di vita di quattro anni. In preda alla rabbia uccise Tyrell e nei suoi ultimi minuti entrò in un brutale scontro con Deckard che culminò con lui che salvò il suo avversario e accettò il suo destino; si lamenta di come la sua vita e le sue esperienze uniche siano perdute, ma nei suoi ultimi momenti lo accetta attraverso l’incomparabile monologo di Tears in Rain.

Ciò che colpisce di Roy è che, sebbene sia dipinto come il cattivo, la sua malvagità è tutta nella presentazione. La sua motivazione è la sopravvivenza, ma non l’egoismo. Ha un altruismo per la sua squadra e motivazioni pienamente comprensibili. Definirlo un bravo ragazzo potrebbe essere eccessivo e ha sicuramente un lato maniacale e manipolatore, ma in un mondo in cui è braccato, questo è il prodotto dell’ambiente che lo circonda. In breve, Roy Batty aveva ragione.

Anche se Batty non viene menzionato una sola volta, Blade Runner 2049 lo sottolinea. K è il complemento di Roy, adatto al ruolo della figura tragica che finalmente trova il suo posto nel mondo e accetta la sua esistenza nella morte. Raccontare la storia dal suo punto di vista – e alla fine usare anche la stessa musica per ribadire il concetto – porta a una conclusione inevitabile sull’umanità universale dei replicanti, su come sia alimentata dal sé e su come l’amore sia ciò che alla fine la realizza.

La questione dei replicanti di Deckard – Risolta?

La domanda fondamentale senza risposta di Blade Runner è se Deckard sia un replicante. In realtà, il film originale è così ambiguo e sottile nel suo approccio che questa possibilità non viene nemmeno trattata come un colpo di scena sconvolgente, ma piuttosto come un lento logoramento delle aspettative. Ci sono parallelismi espliciti tra Deckard e gli esseri umani artificiali che sta cercando, un’ossessione per le foto (troppo vecchie per avere un significato reale), la domanda sospesa se abbia mai sostenuto il test Voight-Kampff e un’inquadratura in cui i suoi occhi sembrano brillare del rosso dei replicanti. Nelle versioni successive del film, Scott ha aggiunto una sequenza onirica/visionaria con un unicorno, rendendo il pezzo finale di origami un forte indizio che si trattasse di un impianto. Tuttavia, il dibattito infuria da 35 anni. Alcuni, come Ford, credono che Deckard sia umano. Altri, come Scott, sono convinti che sia un replicante.

Blade Runner 2049 non fornisce volutamente una risposta esplicita. Nella narrazione del sequel, non ha molta importanza; il miracolo sta nella riproduzione di Rachael, non in quella di Deckard. Gaff crede chiaramente che lo sia, mantenendo l’integrità del finale originale (ha inserito l’unicorno), mentre Deckard sembra essere in conflitto; quando lo ritroviamo, è propenso a crederci, ma alla fine rimane incerto (come dimostra la sua passiva preoccupazione per la realtà o meno del suo cane). La Resistenza è la stessa, in linea con il fatto che gran parte del suo scopo è proprio il non sapere.

Il film utilizza effettivamente questo dibattito per creare un climax emotivo. Wallace ipotizza una teoria popolare secondo cui Deckard è stato creato – o portato in vita – da Tyrell per gli eventi del film originale. Tradizionalmente, i fan hanno interpretato questo come un modo per dare la caccia a Batty, ma l’attenzione sull’amore lo rende più legato a Rachael; si suggerisce che Deckard sia stato inserito per fornire qualcuno che si innamorasse di lei. Indipendentemente dalla verità (non sembra che Niander ci creda davvero, vuole solo placare Deckard e trovare il bambino), l’importante è che Deckard lo rifiuti e la ricreazione di Rachael per mantenere la sua linea. È la risposta che conosciamo dal 1982 trasformata in un punto tematico chiave: lo stato d’essere di Deckard non conta tanto quanto le sue azioni, cosa che il finale ribadisce con forza.

Il finale rende Deckard umano

Nella battaglia culminante del film, K salva Deckard dall’annegamento all’ultimo minuto, liberandolo finalmente da 35 anni di fuga e nascondiglio; è stato dato per morto e ora può finalmente vivere. A Las Vegas, Deckard si è essenzialmente trasformato in un replicante a prescindere dalla verità – ha vissuto la vita di un ricercato – ma una volta rimosso quello stigma, ogni classificazione svanisce. E poiché ora sappiamo che non esiste alcuna differenza biologica percepibile tra umani e replicanti (ad eccezione del codice oculare), quando si elimina quella classificazione, essi diventano indistinguibili dagli umani.

Questa è l’evoluzione cinematografica della prova di vita di Batty: il sacrificio di K, come abbiamo discusso, gli fa trovare un senso nell’amore e nel dovere; Deckard ottiene una libertà simile, solo con un lieto fine. È “morto” e quindi rinasce e può continuare a vivere. E tutto questo per sua figlia. Essendo una discendente di Rachael ma concepita biologicamente, Stelline sfuma il confine tra umano e replicante in una letteralizzazione di ciò che le domande intorno a lui hanno fatto in senso figurato (cosa resa più pertinente dai suoi ricordi condivisi con K).

Blade Runner 2049 parla della vita che nasce dalla fede personale e dall’amore

Il finale di Deckard riunisce i due temi chiave di cui abbiamo parlato finora: la fede e l’amore, e come questi siano la chiave per vivere. Si sviluppano insieme, introdotti da aspetti esterni ma concretizzati dall’arco narrativo di K. E, applicandoli all’eroe dell’originale, 2049 risponde alla domanda fondamentale dell’originale.

Ora, la fede e la sua allegoria associata non sono così restrittive o presuntuose come in altri film recenti che esplorano l’argomento, come mother! o Alien: Covenant. Sebbene la Resistenza abbia parallelismi religiosi, la “fede” che essa apre è più ampia; riguarda l’avere uno scopo e la consapevolezza di sé stessi. Questo la rende affine all’amore come emozione personale e altruista che alimenta il bene.

L’arco narrativo di K completa questo concetto in modo tragico: egli trova conforto in esso, ma con Deckard come culmine di questi temi, il film si conclude con un momento di puro ottimismo, ora e per gli ultimi 30 anni. Vediamo che il suo vero arco narrativo nell’originale era la storia d’amore con Rachael; l’influenza positiva che aveva su di lui, non la rottura emotiva causata dall’uccisione di esseri quasi umani.

Nel 1982, Blade Runner si chiedeva cosa significasse essere umani. Nel 2017, Blade Runner 2049 ha risposto a cosa significhi vivere.