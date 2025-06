Straw è diventato il film più visto su Netflix nel 2025

Straw ottiene il maggior numero di spettatori per un film Netflix nel 2025. Scritto, diretto e prodotto da Tyler Perry, il thriller psicologico vede Taraji P. Henson nei panni di Janiyah, una madre single che si prende cura della figlia malata cronica, Aria (Gabby Jackson), e che deve affrontare una serie di eventi sfortunati che la spingono a commettere crimini impensabili. Oltre alla Henson nel ruolo principale, il cast di Straw include anche Sherri Shepherd, Teyana Taylor, Sinbad, Rockmond Dunbar, Ashley Versher, Mike Merrill e Glynn Turman.

Ora, dopo l’uscita il 6 giugno, Straw ha registrato la settimana più importante per un film Netflix nel 2025, totalizzando ben 48,9 milioni di visualizzazioni la scorsa settimana. Questo risultato non solo segna la settimana più importante per un film Netflix nel 2025, ma anche la migliore settimana di debutto per una nuova uscita quest’anno. Questa settimana, il film ha mantenuto la sua posizione in cima alla classifica dei film in lingua inglese di Netflix. Si è anche classificato tra i primi 10 titoli su Netflix a livello globale ed è stato il terzo titolo più visto su IMDb questa settimana.

Cosa significa questo per Straw

I film di Tyler Perry continuano ad essere popolari nonostante le recensioni negative

Straw è l’ultimo film di Tyler Perry che ha riscosso successo in streaming nonostante le recensioni mediocri della critica. Molti dei suoi precedenti film Netflix – A Fall from Grace, A Madea Homecoming, A Jazzman’s Blues, Mea Culpa e The Six Triple Eight – sono stati stroncati dalla critica, ma hanno riscosso un discreto successo sul servizio di streaming. Il nuovo film di Perry ha ricevuto recensioni più contrastanti, dividendo la critica a metà con un punteggio del 50% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, ciò non ha impedito a molte persone di guardare il film in streaming. Mentre le recensioni di Straw lodano la potente interpretazione di Taraji P. Henson, criticano la sceneggiatura scadente di Perry, la trama melodrammatica del film e il finale frustrante.

D’altra parte, il pubblico ha accolto molto più favorevolmente Straw, come dimostrano il punteggio del 71% su Rotten Tomatoes e ora il suo record di streaming. Ha ottenuto il miglior risultato settimanale per un film Netflix nel 2025, battendo titoli precedenti come Kinda Pregnant di Amy Schumer, The Electric State, Fear Street: Prom Queen e commedie romantiche popolari come La Dolce Villa e The Life List.