9-1-1: Lone Star, lo showrunner ha appena lasciato intendere la morte dei personaggi nel finale di serie?

Il finale della serie 9-1-1: Lone Star andrà in onda lunedì 3 febbraio 2025. Secondo lo showrunner Rashad Raisani, la serie “avrà un finale apocalittico in più di un senso”. Parlando con TheWrap del prematuro finale di serie che conclude il primo spinoff di 9-1-1, Raisani ha detto che si tratta di “una gigantesca, doppia crisi” con “un’atmosfera apocalittica per i nostri personaggi. Chernobyl incontra The Last of Us è quello a cui puntavamo”.

Gli show citati sono caratterizzati da crisi colossali, in quanto i loro protagonisti sembrano destinati a morire. L’universo di 9-1-1 è noto per aver risparmiato i suoi personaggi, ma quando gli è stato chiesto se alcuni moriranno nel finale della serie, Raisani ha risposto:

“Ho dei personaggi che hanno a che fare con il cancro. Ho dei personaggi che hanno a che fare con un’apocalisse come non abbiamo mai fatto prima. Quindi sicuramente… andremo fino in fondo. È tutto quello che posso dire”.

Il finale della serie 9-1-1: Lone Star è “apocalittico” ma “non chiude del tutto il libro”

La Fox ha cancellato lo show poche settimane prima della première della quinta stagione, ma la produzione sapeva che poteva essere la loro ultima stagione.

Per questo motivo, il team ha creato un finale appropriato che sembra la fine, ma che non chiude il capitolo per un reboot o uno spinoff in futuro. “Penso che le persone avranno un enorme senso di chiusura e di desiderio di non volerli lasciare indietro, che li stiamo lasciando appena prima di essere pronti a dire addio, che spero sia il segno di uno show che sta finendo al momento giusto.

È quando si ha la sensazione che sia troppo presto, ma allo stesso tempo si ha la sensazione che sia un bellissimo ultimo capitolo per loro, se questo deve essere l’ultimo capitolo”, ha detto Raisani a TV Insider. Ma prima che lo show lasci andare questi personaggi, Raisani ha anticipato alcune situazioni estreme a cui li sottoporrà, dicendo,

“[Il finale di serie] È una doppia dose di apocalisse spudorata e di mettere i personaggi agli estremi assoluti. E per giocare con questo, sapete, questi personaggi non arrivano spesso alla fine, se capite cosa intendo. E li metteremo in una crisi che lo dimostrerà, e poi li porteremo ai limiti estremi. Alcuni potrebbero non tornare”.

L’episodio finale di 9-1-1: Lone Star andrà in onda il 3 febbraio 2025. Guardate il finale d’autunno in onda lunedì 2 dicembre, in cui “Carlos è determinato a risolvere l’omicidio di suo padre, a Owen viene offerta un’opportunità che gli cambierà la vita e Judd si arrende ai suoi demoni mentre Tommy inizia il suo trattamento”.