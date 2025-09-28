Ahsoka: le riprese della seconda stagion ricevono un importante aggiornamento

Bryce Dallas Howard fornisce un importante aggiornamento sulle riprese della seconda stagione di Ahsoka e anticipa alcuni episodi “romantici”. Howard ha diretto alcuni dei migliori episodi televisivi di Star Wars di tutti i tempi, tra cui “Zero Friends Again” in Skeleton Crew, “The Heiress” nella seconda stagione di The Mandalorian e “Return of the Mandalorian” in The Book of Boba Fett.

Howard sta ora dirigendo due episodi della seconda stagione di Ahsoka, attualmente in produzione, la cui prima è prevista per il 2026. La stagione seguirà Ahsoka Tano e altri personaggi chiave su Peridea, mentre il Grand’Ammiraglio Thrawn minaccia la Nuova Repubblica.

Durante un intervento al Los Angeles Comic Con, Howard ha rivelato di aver terminato le riprese dei suoi due episodi della seconda stagione di Ahsoka. Ha anche accennato al fatto che i suoi episodi saranno “romantici” e includeranno tutto ciò che i fan desiderano da una “storia epica”. Ecco i suoi commenti:

“Ho appena finito di girare due episodi quest’estate per la seconda stagione di Ahsoka. È fantastico. È bello, emozionante, avventuroso, romantico. È tutto ciò che si può desiderare da una storia epica”.

Cosa significa questo per la seconda stagione di Ahsoka

La produzione della seconda stagione di Ahsoka fa un significativo passo avanti con la conferma delle riprese di entrambi gli episodi di Howard. Se questa stagione sarà composta da otto episodi come la precedente, ciò significa che almeno un quarto della seconda stagione è già stato girato, il che fa ben sperare per il rispetto della finestra di uscita prevista per il 2026.

Per quanto riguarda il riferimento di Howard al carattere “romantico” dei suoi episodi, si tratta di una descrizione sorprendente per una serie che non ha avuto molto a che fare con il romanticismo durante la stagione 1. Tuttavia, non sarebbe la prima volta che Howard introduce il romanticismo nelle serie TV di Star Wars, dato che il suo primo episodio di The Mandalorian presentava una relazione romantica tra Din Djarin e Omera.

Episodi TV di Star Wars diretti da Bryce Dallas Howard

The Mandalorian Stagione 1, Episodio 4: “Sanctuary”

The Mandalorian Stagione 2, Episodio 3: “The Heiress”

The Book of Boba Fett Episodio 5: “Return of the Mandalorian”

The Mandalorian Stagione 3, Episodio 6: “Guns for Hire”

Skeleton Crew Episodio 6: “Zero Friends Again”

Sabine Wren e Shin Hati sono una coppia molto popolare tra i fan di Star Wars, soprannominata WolfWren, ed è possibile che gli episodi di Howard rendano questa relazione una realtà. I suoi episodi potrebbero anche introdurre un nuovo interesse romantico, proprio come ha fatto con Omera nell’episodio della prima stagione di Mandalorian.