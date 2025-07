Ahsoka – Stagione 2: trama, aggiornamenti e tutto quello che sappiamo

Ahsoka – Stagione 2 è ufficialmente in lavorazione, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che la serie venga pubblicata. Con Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano, la prima stagione di Ahsoka era incentrata sulla sua missione per impedire il ritorno del Grand’Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen). La serie ha raggiunto proporzioni impressionanti, con i suoi eroi che viaggiano lungo il sentiero per Peridea verso un’altra galassia.

Ahsoka è il prossimo passo di un viaggio ancora più emozionante, con Star Wars che si prepara a un film epico ambientato nell'era Mandalorian, diretto da Dave Filoni. Thrawn è già stato confermato come il cattivo principale del film, il che significa che il futuro è roseo per le star di Ahsoka. Dopo mesi di attesa, Ahsoka – stagione 2 ha ricevuto nuovi entusiasmanti aggiornamenti, mentre i fan di Star Wars attendono con impazienza la sua uscita.

Natasha Liu Bordizzo, che ha interpretato Sabine Wren nella prima stagione di Ahsoka, aveva precedentemente lasciato intendere che la seconda stagione sarebbe stata girata nell’estate del 2025. Tuttavia, sembra che sarà ancora prima, con Dave Filoni che ha rivelato allo Star Wars Celebration che Ahsoka la seconda stagione inizierà le riprese la settimana successiva. Ha anche confermato che Carrie Beck, vicepresidente della Lucasfilm per l’animazione e lo sviluppo live-action, era nel Regno Unito per i preparativi.

Personaggi, trame, casting e molto altro!

Al panel dedicato ad Ahsoka allo Star Wars Celebration, i partecipanti hanno potuto assistere a uno speciale riassunto della prima stagione e scoprire nuovi dettagli sulla trama della seconda stagione di Ahsoka. Tra le rivelazioni, il ritorno di alcuni personaggi, il collegamento della stagione con i prossimi film di Star Wars, la conferma del cast e molto altro ancora:

Hayden Christensen tornerà nei panni di Anakin Skywalker nella seconda stagione di Ahsoka

L'ammiraglio Ackbar apparirà nella seconda stagione di Ahsoka e affronterà Thrawn

Altri personaggi di Star Wars Rebels si riuniranno nella seconda stagione di Ahsoka

La seconda stagione di Ahsoka seguirà gli eroi che affrontano i nemici in due galassie

I fan hanno anche potuto godersi un esclusivo trailer con i concept art della seconda stagione di Ahsoka, che ha rivelato ulteriori dettagli e ha dato un’idea di come sarà la stagione.

Una scelta azzeccata che darà alla storia di Baylan una conclusione adeguata

Ray Stevenson è tragicamente scomparso pochi mesi prima della premiere della prima stagione di Ahsoka nel 2023, lasciando i fan a chiedersi come sarebbe stato gestito il personaggio di Baylan Skoll nella seconda stagione. Dopo un commovente tributo a Stevenson al panel di Ahsoka, Filoni ha parlato di quanto fosse difficile continuare la storia dopo la sua scomparsa. Filoni ha anche parlato con la famiglia di Stevenson e ha iniziato a considerare l'idea di inserire un nuovo attore per Baylan.

È stato poi rivelato che McCann avrebbe interpretato il personaggio nella seconda stagione di Ahsoka, cosa che era stata vociferata per molto tempo ma mai confermata. McCann e Stevenson erano buoni amici e colleghi, rendendo la sua scelta un commovente tributo alla memoria di Stevenson. Filoni ha assicurato ai fan che McCann sta prendendo molto sul serio il ruolo e si impegna a onorare ciò che Stevenson ha apportato alla sua interpretazione nella prima stagione.

Tutti i membri del cast e della troupe non vedono l’ora che i fan possano vedere questa storia

Filoni è stato affiancato da diversi membri del cast durante il panel dedicato ad Ahsoka, che hanno condiviso il loro entusiasmo per la seconda stagione. Hayden Christensen ha parlato con ScreenRant di come si sente “ancora più legato ad Anakin ora che mai” e di essere “molto entusiasta di tornare per la seconda stagione e continuare con questo personaggio”. Rosario Dawson e gli altri presenti sul palco hanno espresso pensieri simili sul ritorno per la seconda stagione di Ahsoka.

Altri membri del cast, come Eman Esfandi (Ezra Bridger) e Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren), hanno già condiviso sui social media il loro entusiasmo per la seconda stagione di Ahsoka. Filoni ha anche approfondito alla Star Wars Celebration la sua passione per Ahsoka e come la sua visione di Star Wars funzioni “in archi narrativi e linee temporali molto ampi”. Tutti i membri del cast hanno elogiato il valore della narrazione e la professionalità di alto livello sul set, il che rende il loro ritorno ancora più dolce.

Probabilmente uscirà alla fine del 2026

Sebbene le riprese siano già iniziate, Ahsoka – stagione 2 probabilmente non uscirà prima della fine del 2026. Il processo di ripresa richiederà diversi mesi, seguiti da una lunga post-produzione, e gli altri film e serie TV di Star Wars in uscita complicheranno ulteriormente le cose. The Mandalorian and Grogu uscirà il 22 maggio 2026, quindi l’uscita di Ahsoka – stagione 2 più avanti nell’anno eviterebbe qualsiasi potenziale conflitto.

Filoni aiuterà Jon Favreau con The Mandalorian e Grogu in qualità di produttore esecutivo, oltre agli altri progetti Star Wars che deve supervisionare. In termini logistici, questo renderà difficile la gestione della seconda stagione di Ahsoka, ma non impossibile. Tuttavia, potrebbero verificarsi ulteriori ritardi, quindi gli spettatori di Star Wars non dovrebbero aspettarsi di vedere la serie prima della fine del 2026.