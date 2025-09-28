Perché la quarta stagione di The Mandalorian non verrà realizzata

The Mandalorian sta abbandonando il piccolo schermo, il che spiega perché non ci siano notizie sulla quarta stagione. Star Wars è meglio conosciuto come franchise cinematografico, ma dal 2019 Lucasfilm si è concentrata su Disney+. Questa fase è iniziata con The Mandalorian, che ha debuttato in concomitanza con il lancio di Disney+ ottenendo recensioni entusiastiche.

In un certo senso, The Mandalorian è diventato il programma di punta di Disney+ e ha reso Lucasfilm una forza importante nel servizio di streaming. Ma tutto è cambiato e il fatto che la quarta stagione di The Mandalorian non verrà realizzata ha lasciato gli spettatori di stucco. Ma è tutto dovuto a un cambiamento nella strategia aziendale, che ridefinirà Star Wars.

Le sceneggiature della quarta stagione di The Mandalorian erano state scritte

The Mandalorian showrunner Jon Favreau ha confermato che stava lavorando alle sceneggiature della quarta stagione di The Mandalorian già nel maggio 2022. Non ha fornito altri aggiornamenti fino a febbraio 2023, quando ha confermato che la quarta stagione era stata completamente scritta:

“La quarta stagione? Sì, l’ho già scritta. Dobbiamo sapere dove stiamo andando per raccontare una storia completa. Quindi, io e Dave [Filoni] l’abbiamo pianificata. E poi, lentamente, si scrive ogni episodio. Quindi l’ho scritta durante la post-produzione, perché tutto deve sembrare una continuazione e una storia completa”.

Lo Star Wars Celebration di quell’anno ha visto una serie di annunci, tra cui la notizia che alla Lucasfilm era stato chiesto di “intensificare” la produzione di film piuttosto che di serie TV. Tra questi c’era anche la notizia che Dave Filoni stava lavorando a un film ambientato nell’era di Mandalorian che presumibilmente avrebbe collegato le serie del cosiddetto “Mandoverse”.

A quel punto, si presumeva che The Mandalorian stagione 4 sarebbe stata fondamentale per il film.

I piani sono cambiati. Nel gennaio 2024, la Lucasfilm ha annunciato che la serie sarebbe invece approdata sul grande schermo. “Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas”, ha dichiarato Favreau in un comunicato stampa. “La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente eccitante”.

THR ha riferito che la Lucasfilm aveva rivalutato il franchise durante lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood. La presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha poi spiegato che ciò era dovuto al fatto che ritenevano che The Mandalorian potesse attirare una nuova fascia di spettatori. Come ha dichiarato a Deadline:

“Ciò che ci è piaciuto davvero dello streaming è che ci ha permesso di sperimentare. È più difficile farlo nel mondo del cinema. E ora penso che sia per questo che è così bello poter passare a un film su Mandalorian, dopo tre stagioni di una serie di grande successo. Abbiamo effettivamente costruito un pubblico per questo, e abbiamo dato al pubblico giovane l’opportunità di entrare in Star Wars da un punto di vista diverso, senza sentirsi in dovere di aver visto tutto. Può diventare il loro Star Wars. E questa, credo, è la sfida divertente della narrazione”.

La Lucasfilm ha recentemente pubblicato il primo trailer di The Mandalorian and Grogu, la cui uscita è prevista per il 2026.

Le sceneggiature della quarta stagione di The Mandalorian sembrano essere state adattate per il film

Le riprese principali di The Mandalorian and Grogu sono iniziate rapidamente, nel giugno 2024. Questo ha portato la maggior parte delle persone a credere che Jon Favreau avesse semplicemente adattato le sue sceneggiature per The Mandalorian stagione 4, un approccio che avrebbe senso. È importante notare, dopotutto, che il film Mandoverse di Dave Filoni è ancora la destinazione finale, il che significa che il percorso non è cambiato, solo il mezzo.

Non sappiamo ancora cosa riserverà il futuro a Din Djarin dopo The Mandalorian e Grogu. La Lucasfilm spera senza dubbio che questo successo sia sufficiente a trasformare The Mandalorian in un franchise cinematografico a sé stante, e l’attuale priorità aziendale – promuovere i film, non la stessa serie di show – significa che è altamente improbabile che vedremo mai una quarta stagione.